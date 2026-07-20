UOB Việt Nam tạo trải nghiệm đáng nhớ khi hợp tác Park Hyatt Saigon

UOB Việt Nam trở thành ngân hàng nước ngoài đầu tiên hợp tác với Park Hyatt Saigon để kiến tạo hành trình đặc quyền dành riêng cho khách hàng, bắt đầu từ ngày 16/7.

Màn hợp tác hứa hẹn mang đến những trải nghiệm độc bản vượt trên giá trị tài chính.

Thước đo mới của phong cách sống hiện đại

Theo nghiên cứu tâm lý người tiêu dùng khu vực ASEAN năm 2025 do UOB và Boston Consulting Group phối hợp thực hiện, hơn 80% người tiêu dùng Việt Nam nhìn nhận các hạng mục chi tiêu cho trải nghiệm là thiết yếu - từ du lịch, ẩm thực và giải trí đến hoạt động nghỉ dưỡng phong cách sống. Con số này cho thấy nhiều người đang chủ động đầu tư cho chất lượng sống và dành ưu tiên cho trải nghiệm được tuyển chọn, mang dấu ấn và phong cách cá nhân.

Thông qua hợp tác với Park Hyatt Saigon, UOB Việt Nam mang đến cho khách hàng trải nghiệm tinh tuyển.

Xuất phát từ cùng triết lý đặt trải nghiệm khách hàng làm trọng tâm, Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên United Overseas Bank (Việt Nam) - UOB Việt Nam và Park Hyatt Saigon chính thức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) vào ngày 16/7.

Đại diện UOB Việt Nam và Park Hyatt Saigon ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác vào ngày 16/7.

Sự kiện không chỉ đánh dấu việc UOB Việt Nam trở thành ngân hàng nước ngoài đầu tiên thiết lập hợp tác với Park Hyatt Saigon, mà còn mở ra hành trình đặc quyền mới. Đó là nơi những trải nghiệm tinh tuyển được thiết kế để giúp mỗi khoảnh khắc tận hưởng của khách hàng trở nên khác biệt, đáng nhớ và giàu cảm hứng hơn.

Trải nghiệm khách hàng là ưu tiên hàng đầu

Sự hợp tác giữa UOB Việt Nam và Park Hyatt Saigon được xây dựng trên tầm nhìn chung: Kiến tạo trải nghiệm xuất sắc và khác biệt cho khách hàng. Nếu UOB Việt Nam mang đến các dịch vụ tài chính được cá nhân hóa cùng đặc quyền phong cách sống được tuyển chọn, thì Park Hyatt Saigon - khách sạn duy nhất sở hữu một MICHELIN Key tại trung tâm TP.HCM - chinh phục khách hàng bằng trải nghiệm nghỉ dưỡng và ẩm thực đẳng cấp quốc tế, được chăm chút trong từng chi tiết.

Park Hyatt Saigon là biểu tượng kiến trúc đẳng cấp, bản sắc riêng biệt và chất lượng dịch vụ nổi trội.

Đằng sau mỗi quan hệ hợp tác, UOB Việt Nam mong muốn mang đến cho khách hàng trải nghiệm phù hợp với phong cách sống của mỗi người. Sự đồng hành cùng Park Hyatt Saigon là bước tiếp theo trong chiến lược đó, tiếp nối mối quan hệ hợp tác toàn cầu giữa UOB và MICHELIN Guide Hotels từ năm 2025. Từ khách sạn sở hữu một, 2 hoặc 3 MICHELIN Keys trên khắp thế giới đến trải nghiệm được tuyển chọn tại Việt Nam, UOB từng bước kiến tạo hệ sinh thái đặc quyền. Đó là nơi mỗi hành trình không chỉ tận hưởng, mà còn là cơ hội khám phá giá trị tinh tế của cuộc sống.

Bên trong không gian ẩm thực cao cấp của khách sạn Park Hyatt Saigon.

Đặc quyền cho khách hàng UOB Việt Nam ở Park Hyatt Saigon

Thông qua hợp tác với Park Hyatt Saigon, UOB Việt Nam mang đến loạt đặc quyền được thiết kế cho khách hàng, giúp mỗi trải nghiệm lưu trú và thưởng thức ẩm thực trở nên trọn vẹn và đáng nhớ hơn. Theo đó, tất cả chủ thẻ UOB Việt Nam được tận hưởng ưu đãi lên đến 20% cho dịch vụ lưu trú tại Park Hyatt Saigon.

Sắp tới, những khách hàng ưu tiên đáp ứng điều kiện chi tiêu có cơ hội thưởng thức thực đơn cao cấp được thiết kế riêng từng quý trong không gian sang trọng của khách sạn. Đồng thời, ngân hàng cũng sẽ mang đến đặc quyền riêng trong các dịp đặc biệt như sinh nhật, tiệc trưa đối tác hoặc trà chiều dành cho khách hàng ưu tiên.

Ông Paul Kim, Giám đốc khối Dịch vụ Tài chính cá nhân của Ngân hàng UOB Việt Nam, cho biết ngân hàng luôn hướng đến việc mang lại giá trị vượt ngoài dịch vụ tài chính truyền thống. Bằng sự am hiểu nhu cầu của từng nhóm khách hàng và kết nối họ với các thương hiệu cao cấp, UOB Việt Nam mong muốn xây dựng hệ sinh thái đặc quyền có chiều sâu, đồng hành cùng khách hàng trong nhiều khoảnh khắc của cuộc sống.

“Đối với UOB Việt Nam, việc đồng hành cùng khách hàng không đơn giản dừng lại ở cung cấp dịch vụ tài chính hàng ngày. Bằng sự thấu hiểu nhu cầu đa dạng của khách hàng, chúng tôi mở rộng hệ sinh thái đặc quyền thông qua hợp tác với Park Hyatt Saigon, mang đến cho khách hàng trải nghiệm được tuyển chọn từ thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực ẩm thực, du lịch và phong cách sống”.

Ông Paul Kim, Giám đốc khối Dịch vụ Tài chính cá nhân của Ngân hàng UOB Việt Nam, phát biểu tại lễ ký kết.

Bên cạnh đặc quyền tại Park Hyatt Saigon, khách hàng UOB Việt Nam còn được tận hưởng danh mục đặc quyền từ thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực du lịch, ẩm thực, mua sắm và giải trí. Thông tin về chương trình ưu đãi được cập nhật tại website.

Theo UOB Việt Nam, ngân hàng luôn nỗ lực mở ra cánh cửa đến với trải nghiệm giá trị, trao cho khách hàng cơ hội kiến tạo tương lai phong phú hơn và tận hưởng trọn vẹn những niềm vui trên hành trình ấy - bắt đầu từ hôm nay.