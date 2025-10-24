Khám phá các ưu đãi độc quyền với bộ thẻ tín dụng cải tiến mới của UOB

Bộ thẻ tín dụng với nhiều cải tiến, ưu đãi độc quyền khắp ASEAN là bước tiến quan trọng thể hiện cam kết nâng tầm trải nghiệm ngân hàng bán lẻ cho người tiêu dùng Việt Nam của UOB.

Tối 21/10, Ngân hàng UOB Việt Nam chính thức giới thiệu danh mục 4 dòng thẻ tín dụng riêng biệt, được thiết kế phù hợp nhu cầu đa dạng của khách hàng theo từng phong cách sống.

Là ngân hàng Singapore hoạt động khắp Việt Nam, Malaysia, Thái Lan, Indonesia, UOB sở hữu lợi thế cạnh tranh độc đáo nhờ khả năng kết nối khu vực. Thông qua các hợp tác chiến lược cùng những thương hiệu danh tiếng trong nước và quốc tế, ngân hàng mang đến người tiêu dùng Việt Nam nhiều giá trị thiết thực và khả năng tiếp cận liền mạch với loạt ưu đãi độc quyền trên khắp khu vực Đông Nam Á (ASEAN).

Một chiếc thẻ cho mọi phong cách sống

Đối với những khách hàng yêu thích du lịch, UOB tin mỗi hành trình bắt đầu bằng một phần thưởng. Thẻ tín dụng UOB PRVI Miles mở ra thế giới đặc quyền với 3 lần điểm thưởng cho chi tiêu tại Đông Nam Á. Chủ thẻ có thể quy đổi điểm thưởng thành vé máy bay hoặc hoàn tiền du lịch.

Đặc biệt, người dùng thẻ tín dụng UOB PRVI Miles còn có 8 lượt sử dụng phòng chờ sân bay miễn phí mỗi năm, cùng mức phí chuyển đổi ngoại tệ cạnh tranh 1,99% và bảo hiểm du lịch đến 5 tỷ đồng .

Với những đặc quyền thẻ tín dụng UOB PRVI Miles mang lại, nhiếp ảnh gia Thiên Minh cho đây chính là bạn đồng hành giúp hành trình khám phá của anh trở nên trọn vẹn hơn. “Là người yêu những hành trình khám phá, tôi luôn tin mỗi chuyến đi là cơ hội để mở rộng góc nhìn và làm mới bản thân”, anh chia sẻ.

Nhiếp ảnh gia Thiên Minh lựa chọn thẻ tín dụng UOB PRVI Miles là bạn đồng hành trong mọi chuyến đi.

Trong khi đó, nhà sáng tạo nội dung An Phương bày tỏ việc tận hưởng cuộc sống không phải lúc nào cũng cần điều lớn lao, mà đôi khi có thể đến từ những trải nghiệm và chi tiêu quen thuộc mỗi ngày.

Đó là lý do An Phương chọn UOB One - chiếc thẻ tín dụng lý tưởng giúp mọi khoản chi tiêu trở nên đáng giá hơn, với ưu đãi hoàn tiền cho chi tiêu hàng ngày, đến 10% cho Grab và giao thông đường bộ, 5% cho các dịch vụ đăng ký định kỳ, 3% cho bảo hiểm và 2% cho mua sắm. “Đây là cách đơn giản để biến những thói quen thường nhật thành giá trị thiết thực mỗi ngày”, cô nhìn nhận.

Nhà sáng tạo nội dung An Phương tin UOB One là chiếc thẻ lý tưởng để biến những thói quen chi tiêu thường ngày thành giá trị thiết thực.

Bộ thẻ tín dụng được làm mới lần này của UOB còn có dòng thẻ UOB World dành cho thế hệ trẻ yêu công nghệ, với 5 lần điểm thưởng cho các giao dịch mua sắm, ăn uống và giải trí. Chủ thẻ có thể quy đổi điểm thưởng thành sản phẩm Apple, phụ kiện du lịch, e-voucher và các quà tặng cao cấp khác, đưa phong cách sống sang trọng đến gần hơn.

Riêng những tín đồ mua sắm trực tuyến có thể tìm đến thẻ tín dụng Lazada UOB, mang đến 10 lần điểm thưởng cho chi tiêu tại Lazada, giảm giá 30% vào cuối tuần và e-voucher trị giá 200.000 đồng trong tháng sinh nhật của chủ thẻ, biến việc mua sắm hàng ngày thành trải nghiệm đầy phần thưởng.

“Chúng tôi rất vui mừng ra mắt bộ thẻ tín dụng cải tiến này, được thiết kế với tôn chỉ lấy khách hàng là trung tâm - vì tất cả những gì bạn yêu. Dù yêu thích ẩm thực, đam mê du lịch, thích mua sắm trực tuyến hay đơn giản là tận hưởng những khoảnh khắc thường ngày, chúng tôi đều có một chiếc thẻ phù hợp phong cách sống của bạn và loạt ưu đãi dành riêng cho từng dịp đặc biệt”, ông Paul Kim, Giám đốc Khối dịch vụ Tài chính Cá nhân, UOB Việt Nam, chia sẻ.

Ông Paul Kim, Giám đốc Khối Dịch vụ Tài chính Cá nhân, Ngân hàng UOB Việt Nam, chia sẻ tại sự kiện ra mắt thẻ.

Đại diện UOB cũng nhấn mạnh cam kết hoạt động lâu dài và đồng hành sự phát triển của Việt Nam. “Sự kiện ra mắt lần này thể hiện cam kết của chúng tôi trong việc mang đến cuộc sống ngày càng trọn vẹn và đáng giá hơn cho khách hàng qua từng lần quẹt thẻ”, ông Paul Kim khẳng định.

Loạt ưu đãi độc quyền khắp ASEAN

Thực tế, với mạng lưới phủ rộng khắp khu vực, phục vụ hơn 8,4 triệu khách hàng bán lẻ, cùng vị thế là ngân hàng phát hành thẻ tín dụng lớn nhất ASEAN cho cả Visa và Mastercard tính theo tổng giá trị giao dịch, UOB hiện sở hữu hệ sinh thái đối tác khu vực sâu rộng, mang đến chủ thẻ hơn 1.000 ưu đãi độc quyền trên khắp ASEAN.

Chủ thẻ UOB tại Việt Nam cũng được hưởng các đặc quyền khu vực độc đáo này, với một số ưu đãi nổi bật gần đây: Hoàn 100% phí chuyển đổi giao dịch ngoại tệ và phí chuyển đổi trả góp cho mọi giao dịch trong mỗi chuyến đi; hoàn tiền đến 20% tại các cửa hàng miễn thuế và trung tâm thương mại ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore, Malaysia; giảm đến 12% khi đặt dịch vụ qua Agoda, ưu đãi tại The Shilla Duty Free (Singapore), giá vé đặc biệt với Singapore Airlines, Qatar Airways, EVA Air…

UOB còn hợp tác mang đến các chương trình đặc biệt dành cho nhạc kịch, nhà hàng và điểm tham quan trong khu vực Marina Bay (Singapore). Chủ thẻ UOB Việt Nam cũng có quyền mua vé trước cho các sự kiện giải trí toàn cầu, như giảm giá đến 20% cho nhạc kịch Broadway và quyền mua vé sớm tại những buổi hòa nhạc của ngôi sao quốc tế như Mariah Carey, tiếp nối thành công từ nhiều chương trình ưu đãi trước đó dành cho tour diễn của Taylor Swift, Ed Sheeran và Lady Gaga.

Đặc biệt, nhằm nâng tầm trải nghiệm ăn uống hàng ngày của khách hàng, UOB cũng đưa ra ưu đãi lên đến 30% tại các nhà hàng cao cấp, hoặc nhận một suất ăn fine dining miễn phí tại các địa điểm chọn lọc ở TP.HCM và Hà Nội, bao gồm nhiều nhà hàng được Michelin lựa chọn.

Thẻ tín dụng UOB mang đến loạt ưu đãi để trải nghiệm ẩm thực đẳng cấp tại các nhà hàng cao cấp tại TP.HCM và Hà Nội.

Song song đó, UOB Việt Nam mới đây đã ký biên bản ghi nhớ (MOU) với Oxalis và Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, mở ra cơ hội tiếp cận một trong những kỳ quan thiên nhiên kì vĩ nhất thế giới cho chủ thẻ UOB. Thông qua hợp tác này, chủ thẻ UOB ở 5 thị trường ASEAN gồm Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan và Việt Nam sẽ được giảm giá 10% khi mua các tour khám phá của Oxalis tại Việt Nam. Riêng 10 khách hàng có điểm tích lũy cao nhất trên các sản phẩm ngân hàng tại Việt Nam sẽ nhận được lời mời độc quyền tham gia hành trình khám phá hang Sơn Đoòng - chuyến đi “có 1-0-2” vào hang động lớn nhất thế giới.

Ông Paul Kim, Giám đốc Khối Dịch vụ Tài chính Cá nhân, Ngân hàng UOB Việt Nam và ông Nguyễn Châu Á, Tổng giám đốc Công ty Oxalis Adventure chia sẻ về hợp tác nhằm quảng bá du dịch tại Phong Nha - Kẻ Bàng đến khách hàng của UOB tại 5 nước ASEAN, đồng thời dành tặng 10 suất thám hiểm Sơn Đoòng cho 10 khách hàng của UOB tại Việt Nam.

Bộ thẻ tín dụng cải tiến cùng loạt ưu đãi độc quyền là minh chứng rõ nét cho cam kết của UOB trong việc nâng tầm chất lượng sống của khách hàng tại Việt Nam. Điều này cũng thể hiện tầm nhìn chiến lược của ngân hàng trong việc mở rộng mảng ngân hàng bán lẻ, mang đến trải nghiệm đẳng cấp quốc tế, kết nối khu vực và dịch vụ tài chính gắn liền phong cách sống cho ngày càng nhiều người tiêu dùng Việt Nam.

