UOB dự báo tăng trưởng Việt Nam quý I đạt 5,5%

UOB đánh giá mức tăng trưởng GDP quý I năm nay của Việt Nam không cao bằng mục tiêu 6-6,5%, nhưng đã tăng đáng kể so với mức 3,3% của quý I/2023.

UOB đánh giá mức tăng trưởng GDP quý I năm nay của Việt Nam không cao bằng mục tiêu 6-6,5%. Ảnh: Quỳnh Danh.

Trong báo cáo dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam quý I/2024 vừa được Ngân hàng UOB công bố, đơn vị này dự báo tăng trưởng của Việt Nam năm nay sẽ ở mức 6%, nằm trong mục tiêu chính thức là 6-6,5%.

Riêng trong quý I, UOB kỳ vọng tốc độ tăng trưởng GDP ở mức 5,5% so với cùng kỳ do ảnh hưởng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, mức tăng trưởng này thấp hơn so với mục tiêu 6-6,5%, nhưng cũng tăng hơn so với mức 3,3% của cùng kỳ năm ngoái.

Đơn vị này cũng dự đoán áp lực lạm phát sẽ tiếp tục tăng, với dự báo CPI toàn phần sẽ tăng lên mức 3,8% vào năm 2024, từ mức 3,25% vào năm 2023.

Sản xuất và thương mại có dấu hiệu tích cực

Các chuyên gia tại UOB đánh giá dữ liệu tổng hợp từ tháng 1 đến tháng 2 năm nay cho thấy đà phục hồi của nền kinh tế đang đi đúng hướng.

Theo số liệu mới nhất của Tổng cục Thống kê, xuất khẩu và sản xuất công nghiệp của Việt Nam trong tháng 2 giảm mạnh. Trong đó, xuất khẩu và sản xuất công nghiệp giảm lần lượt 5% và 6,8% so với cùng kỳ.

UOB cho rằng sự sụt giảm phần lớn là do Tết Nguyên đán rơi vào tháng 2 năm nay nhưng lại diễn ra vào tháng 1 năm ngoái. Do vậy, để so sánh một cách chính xác hơn, dữ liệu tổng hợp từ tháng 1 đến tháng 2 cho thấy xuất khẩu tăng 17,6% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi sản xuất công nghiệp cũng tăng 5,7%.

Cùng với đó, chỉ số nhà quản lý mua hàng (PMI) của Việt Nam tháng 1 và 2 năm nay đều ghi nhận trên 50, tăng nhẹ so với mức trung bình 49,3 trong tháng 1-2 năm ngoái.

"Những dữ liệu này cho thấy động lực chung trong lĩnh vực sản xuất và thương mại bên ngoài đang có những dấu hiệu tích cực. UOB kỳ vọng tốc độ này sẽ duy trì, đặc biệt là trong nửa cuối năm 2024 khi sự phục hồi trong lĩnh vực bán dẫn vững chắc hơn và các ngân hàng trung ương toàn cầu bắt đầu vận hành chính sách lãi suất phù hợp hơn", UOB nhấn mạnh.

UOB còn cho rằng triển vọng của Việt Nam còn được củng cố nhờ sự phục hồi của ngành bán dẫn, tăng trưởng ổn định ở Trung Quốc và khu vực, cũng như sự dịch chuyển chuỗi cung ứng có lợi cho Việt Nam và ASEAN.

Đồng Việt Nam có khả năng phục hồi

Cũng trong báo cáo này, các chuyên gia tại UOB cho rằng tỷ giá USD/VND tăng lên 24.700 đồng/USD vào cuối tháng 2 do USD mạnh hơn so với các loại tiền tệ châu Á. Mặc dù VND yếu hơn trong ngắn hạn, nhưng đơn vị này vẫn kỳ vọng với sự tăng trưởng GDP mạnh mẽ của Việt Nam và sự phục hồi trong sản xuất, xuất khẩu có thể giúp Đồng Việt Nam ổn định.

Bên cạnh đó, sự phục hồi tiếp theo của CNY (nhân dân tệ Trung Quốc) so với VND thường có cùng xu hướng với sự suy yếu của USD trước đợt cắt giảm lãi suất của Fed vào tháng 6. Điều này sẽ mang lại sự phục hồi nhẹ cho VND.

UOB dự báo tỷ giá USD/VND sẽ giảm xuống 24.400 đồng/USD trong quý II, đạt 24.200 đồng/USD trong quý III, đạt 24.000 đồng/USD trong quý IV và giảm xuống còn 23.800 đồng/USD trong quý I/2025.

VND có khả năng hồi phục trong thời gian tới. Ảnh: Chí Hùng.

Đánh giá về điều hành chính sách của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), UOB cho rằng NHNN đã phản ứng nhanh chóng trước tình trạng suy thoái kinh tế vào đầu năm ngoái bằng việc nhanh chóng cắt giảm lãi suất.

Lần giảm lãi suất chính sách cuối cùng diễn ra vào tháng 6/2023, khi lãi suất tái cấp vốn được cắt giảm tổng cộng 150 điểm cơ bản, xuống còn 4,5%. Với tốc độ hoạt động kinh tế đang phục hồi, khả năng cắt giảm lãi suất không còn nhiều. Vì vậy, UOB đánh giá NHNN sẽ giữ lãi suất tái cấp vốn ở mức 4,5% như hiện nay.

Thay vì tiếp tục hạ lãi suất với các hạn chế trong tính toán mức chặn dưới, Chính phủ đã chuyển trọng tâm sang các biện pháp phi lãi suất để hỗ trợ nền kinh tế. Một trong số đó là việc đưa tín dụng đến người đi vay (tức là các biện pháp định lượng).

Năm 2023, tăng trưởng tín dụng ngân hàng đạt khoảng 13,5% so với cùng kỳ, thấp hơn một chút so với mục tiêu 14-15% đặt ra cho năm, do cơ quan quản lý yêu cầu các ngân hàng đơn giản hóa thủ tục cho vay và cải thiện khả năng tiếp cận của doanh nghiệp đến các khoản vay ngân hàng.

Đối với năm 2024, NHNN đặt mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng tín dụng lên khoảng 15% với khả năng điều chỉnh linh hoạt dựa trên diễn biến kinh tế trong năm.