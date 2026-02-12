Uniqlo tiếp thêm động lực đến trường cho học trò vùng biên

Giữa trập trùng núi non nơi biên giới Việt - Lào, hành trình tìm con chữ của những đứa trẻ Ma Coong chưa bao giờ dễ dàng.

Nơi ấy, những lớp học nằm lọt thỏm giữa đại ngàn không chỉ là nơi dạy chữ, mà còn là nơi trú ngụ của khát vọng nhỏ bé nhưng đầy kiên cường. Với sự chung tay của cộng đồng, ngôi trường mới kiên cố hiện lên như lời hứa về sự ấm áp. Để từ nay, giấc mơ của các em không còn đơn độc chống chọi với sương gió Trường Sơn.

Thanh âm của sự kiên cường và quyết tâm

Điểm trường Cồn Roàng (Trường Tiểu học số 1 Thượng Trạch) nằm ở xã biên giới giáp Lào, nơi không điện lưới, không sóng điện thoại. Giữa sự tĩnh lặng của núi rừng, tiếng tập đọc và nụ cười rộn ràng của trẻ thơ vang lên như âm thanh kiên cường và đầy hy vọng. Đó là thanh âm của lòng quyết tâm, minh chứng không rào cản tự nhiên nào có thể ngăn cản tình yêu với con chữ của những đứa trẻ sinh ra từ núi, lớn lên cùng rừng. Dẫu cuộc sống còn nhiều nhọc nhằn, đôi mắt trong veo vẫn luôn hướng về phía ánh sáng của tri thức như bản năng mạnh mẽ và thuần khiết.

Ngôi trường kiên cố, chắp cánh ước mơ cho những bạn nhỏ miền núi.

Trước kia, nhiều học sinh dân tộc Ma Coong phải học tạm trong căn nhà gỗ mượn của nhà văn hóa bản, mái tôn cũ kỹ không đủ sức che chắn gió mưa. Vào mùa đông, các em vừa chống chọi với cái lạnh giá khắc nghiệt, vừa ngồi học trong không gian thiếu ánh sáng. Trong những ngày sương muối phủ trắng lối đi, lớp học cũ ấy dường như trở nên nhỏ bé trước sự khắc nghiệt của thời tiết. Nhưng chính cái lạnh ấy lại làm bùng lên ý chí học tập của thầy và trò.

Điều kiện học tập ở điểm trường Cồn Roàng trước kia còn nhiều khó khăn nhưng vẫn không làm giảm đi khát khao được đến trường của các em học sinh.

Theo thầy Phạm Văn Cửu - giáo viên có 19 năm gắn bó với học sinh dân tộc thiểu số tại vùng biên giới cũng như điểm trường Cồn Roàng, dẫu hoàn cảnh khó khăn, các em ở đây vẫn luôn ham học, trân trọng từng cơ hội đến lớp để làm bạn với sách vở. Ngoài các buổi học trong tuần, các em dành thời gian cuối tuần để lên rẫy, phụ bố mẹ lấy củi, gánh nước.

Dù điều kiện còn nhiều khó khăn, học sinh nơi đây vẫn ham học.

Phòng học mới nuôi dưỡng ước mơ đầu đời

Để nâng bước cho hành trình ấy, cuối tháng 1, Uniqlo Việt Nam cùng Quỹ Hy vọng khánh thành và đưa vào sử dụng cụm phòng học mới tại điểm trường Cồn Roàng. Với quy mô hai phòng học, hai phòng giáo viên cùng một nhà vệ sinh thông thoáng, công trình góp phần cải thiện căn bản điều kiện giảng dạy và học tập tại xã biên giới Thượng Trạch. Kinh phí thực hiện dự án được trích từ doanh thu bộ sưu tập UT Mickey Mouse in Vietnam.

Cơ sở vật chất khang trang tại điểm trường Cồn Roàng sau khi được nâng cấp.

Ngắm cổng trường mới khang trang và lớp học còn mùi sơn mới, thầy Cửu không giấu được sự xúc động: “Có ngôi trường mới này thì đến mùa đông, tôi rất yên tâm vì có cửa, đỡ lạnh. Ở đây, mùa đông lạnh hơn vùng đồng bằng nhiều”.

Trong buổi học đầu tiên tại lớp học mới, em Đinh Tứ Quý (lớp 2) hào hứng chia sẻ: “Hôm nay có trường mới, em cảm thấy rất vui. Sau này lớn lên, em muốn làm thầy giáo để dạy chữ cho các em. Em sẽ cố gắng để học tập thật tốt”.

Những mảng tường xanh vững chãi này từ nay không chỉ che nắng mưa, mà còn là mảnh đất màu mỡ nuôi dưỡng hạt mầm ước mơ đầu đời.

Các em nhỏ dân tộc Ma Coong học tập trong phòng học mới.

Phòng học mới góp phần hiện thực hóa ước mơ về môi trường học tập đủ đầy cho các em tại xã Thượng Trạch. Nụ cười của học sinh Ma Coong trong ngày khánh thành như bừng sáng cả vùng biên viễn. Giờ đây, mỗi ngày đến lớp của thầy và trò điểm trường Cồn Roàng sẽ được lấp đầy bởi niềm cảm hứng mới, cùng nhau hướng về tương lai tươi sáng và bền vững hơn.

Nụ cười hồn nhiên của các em nhỏ tại điểm trường Cồn Roàng.

Hòa cùng niềm vui với thầy cô giáo và học sinh điểm trường Cồn Roàng, Trường Tiểu học số 1 Thượng Trạch, ông Akiyama Naoki - Tổng giám đốc Uniqlo Việt Nam - cho biết: “Với công trình hỗ trợ giáo dục tại điểm trường Cồn Roàng, Uniqlo mong muốn mang đến hỗ trợ thiết thực cho người dân miền Trung và đồng hành cùng địa phương trên hành trình phục hồi. Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư cho giáo dục tại những vùng đất khó khăn tại Việt Nam, với niềm tin rằng mọi trẻ em đều xứng đáng được nuôi dưỡng ước mơ trong môi trường an toàn, trọn vẹn và ấm áp tình thương”.

Niềm vui trong ngày khánh thành phòng học mới tại điểm trường Cồn Roàng.

Tiếng cười nói rộn rã trong ngày khánh thành vang vọng khắp núi rừng Trường Sơn hùng vĩ. Khát vọng học tập ấy vốn dĩ chưa bao giờ tắt, nay càng thêm rực rỡ nhờ sự tiếp sức của cộng đồng. Ngôi trường mới kiên cố này sẽ trở thành biểu tượng của lòng nhân ái, nơi những đứa trẻ khao khát học tập có thể tự tin vươn mình ra xa hơn dãy núi trập trùng. Hành trình ấy vẫn đang tiếp diễn, với niềm tin rằng tri thức là chìa khóa mở ra tương lai ấm áp và rạng rỡ cho bản làng Ma Coong.