Ứng phó bão số 5: Phương án di dời 152.387 hộ dân với 586.770 khẩu

Hiện 7 tỉnh, TP ven biển từ Ninh Bình đến Huế và Quảng Ngãi đã tổ chức cấm biển; đồng thời các TP, tỉnh Thanh Hóa, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng đã có phương án di dời dân cư với tổng số 152.387 hộ/586.770 khẩu.

Theo Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai Vũ Xuân Thành, thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ đội Biên phòng, tính đến 6h ngày 24/8, đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 59.613 phương tiện/248.820 người biết diễn biến, hướng đi của bão để chủ động phòng tránh,

Cụ thể, hoạt động khu vực Bắc Biển Đông và quần đảo Hoàng Sa: 276 tàu/1.921 người (Đà Nẵng 99 tàu/774 người; Quảng Ngãi 177 tàu/1.147 người); hoạt động khu vực khác 10.331 tàu/44.663 người; neo đậu tại các bế: 49.006 tàu/202.236 người.

Các phương tiện nằm trong vùng ảnh hưởng đã nhận được thông tin cảnh báo và đang di chuyển vòng tránh.

Bộ đội Biên phòng các đồn, trạm tại tỉnh Quảng Trị sắp xếp, kêu gọi tàu thuyền vào bờ tránh, trú bão. Ảnh: TTXVN phát.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Xây dựng, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng hiện có 359 tàu biển, phương tiện thủy nội địa đang hoạt động (Thanh Hóa 135 tàu, Nghệ An 42 tàu, Hà Tĩnh 65 tàu, Quảng Trị và Huế 59 tàu, Đà Nẵng 58 tàu).

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, diện tích lúa khu vực Bắc Trung Bộ 294.500 ha, đã chín 1.010 ha, trỗ đến chín sáp 129.800 ha, làm đòng 143.000 ha, đứng cái 20.600 ha.

Diện tích cây ăn quả tại các tỉnh Bắc Trung Bộ là 77.200 ha, trong đó, chuối 17.700 ha; cây có múi 27.800 ha chuẩn bị bắt đầu thu hoạch; 57.000 ha cao su có thể bị ảnh hưởng khi bão đổ bộ.

Tổng diện tích nuôi thủy sản tại các tỉnh, thành phố ven biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị là 611 ha, có khoảng 5.745 lồng bè các loại và có 384 chòi canh nuôi trồng thủy sản.

Trước diễn biến của bão, 7 tỉnh, thành phố ven biển từ Ninh Bình đến Huế và Quảng Ngãi đã tổ chức cấm biển (Ninh Bình cấm từ 7h ngày 24/8; Thanh Hóa cấm từ 8h ngày 24/8; Nghệ An từ 5h ngày 24/8; Hà Tĩnh từ 18h ngày 23/8; Quảng Trị từ 7h ngày 24/8; Huế từ 19h ngày 23/8; Quảng Ngãi từ 7h ngày 24/8).

Các tỉnh, thành phố: Thanh Hóa, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng đã có phương án di dời dân cư với tổng số 152.387 hộ/ 586.770 khẩu (Thanh Hóa 40.830 hộ/169.352 khẩu; Quảng Trị 42.708 hộ/155.218 khẩu; Huế 16.349 hộ/ 52.186 khẩu; Đà Nẵng 52.500 hộ/ 210.014 khẩu).

Đối với tình hình hồ chứa, ở khu vực Bắc Bộ có 2.495 hồ, dung tích bình quân đạt khoảng 66-95% dung tích thiết kế. Hiện có 47 hồ đang sửa chữa, nâng cấp.Khu vực Bắc Trung Bộ có 2.323 hồ, dung tích bình quân đạt khoảng 71-82% dung tích thiết kế.

Bộ đội Biên phòng các đồn, trạm tại tỉnh Quảng Trị sắp xếp, kêu gọi tàu thuyền vào bờ tránh, trú bão. Ảnh: TTXVN phát.

Hiện có 65 hồ đang sửa chữa nâng cấp (Thanh Hóa 33, Nghệ An 7, Hà Tĩnh 4, Quảng Trị 18, Thành phố Huế 3). Hệ thống đê biển, đê cửa sông tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng có 37 vị trí trọng điểm đê điều xung yếu (Thanh Hóa 1, Hà Tĩnh 15; Quảng Trị 14; Huế 4; Đà Nẵng 3); 3 công trình đang thi công dở dang (Huế 2; Đà Nẵng 1).

Theo dự báo, bão số 5 sẽ đe dọa toàn diện từ tuyến biển, vùng đồng bằng đến khu vực miền núi.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 7h ngày 24/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 111,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa, cách Nghệ An khoảng 620 km, cách Hà Tĩnh khoảng 600 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133 km/h), giật cấp 15; di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20 km/h.

Để ứng phó với bão số 5, ngày 23/8, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã có Công văn số 70-CV/TW về việc ứng phó với cơn bão số 5. Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 143/CĐ-TTg yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 5.

Tối 23/8, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành đã chủ trì họp chỉ đạo công tác dự báo, cảnh báo và ứng phó với bão số 5.

Ngày 22/8, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành, địa phương và có Công điện số 141/CĐ-TTg yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.

Cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp đã chủ trì họp với các cơ quan liên quan về diễn biến và công tác ứng phó với áp thấp nhiệt đới, bão.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành các văn bản: Công văn số 5929/BNNMT-ĐĐ ngày 23/8/2025 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Gia Lai về việc triển khai công tác đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, công trình thủy lợi ứng phó bão số 5, mưa lũ.

Công văn số 5873/BNNMT-ĐĐ ngày 21/8 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến An Giang về việc chủ động ứng phó với vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và bão.

Công văn số 5848/BNNMT-ĐĐ ngày 21/8 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh khu vực vùng núi Bắc Bộ về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

Ngày 22/8, Bộ Tổng tham mưu - Bộ Quốc phòng đã ban hành Công điện số 4867/CĐ-TM về việc chủ động ứng phó với Áp thấp nhiệt đới, bão gây mưa lớn khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.

Bộ Ngoại giao đã có Công hàm gửi Đại sứ quán Trung Quốc và Philippines tại Việt Nam đề nghị hỗ trợ ngư dân, tàu thuyền Việt Nam tránh trú bão.Các Bộ Xây dựng, Công Thương có Công điện chỉ đạo các địa phương chủ động ứng phó bão số 5.

Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan thông tin đại chúng cập nhật, phát các bản tin dự báo Áp thấp nhiệt đới để phục vụ công tác chỉ đạo điều hành và cảnh báo cho người dân.

VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam đã phát video clip 3D hướng dẫn kỹ năng ứng phó với bão trên bản tin thời sự 18h00-18h30.

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi đã ban hành văn bản chỉ đạo công tác ứng phó bão số 5.

Đồng thời tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biến bão; ngày 23/8, Cục đã phối hợp với Zalo Việt Nam gửi 18 triệu tin nhắn hướng dẫn kỹ năng ứng phó với bão số 5 và mưa lũ cho người dân khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Gia Lai.

Các địa phương đã chủ động triển khai các biện pháp ứng phó bão số 5 theo Công điện của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường như 12 tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Gia Lai đã ban hành Công điện triển khai ứng phó với bão theo các Công điện của Thủ tướng Chính phủ.

Các tỉnh, thành phố chỉ đạo ngành thủy sản, chính quyền địa phương phối hợp với bộ đội biên phòng tổ chức thông tin, kiểm đếm, kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết diễn biến của bão để chủ động di chuyển phòng tránh.

Các địa phương tổ chức trực ban, theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo và triển khai ứng phó với bão; xây dựng phương án, kế hoạch di dời dân cư tại các khu vực có nguy cơ cao ảnh hưởng của bão; triển khai các biện pháp ứng phó theo công điện của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Các tỉnh, thành phố Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Huế chỉ đạo vận hành hạ mực nước các hồ chứa trên địa bàn để giảm lũ cho hạ du.

Để tiếp tục ứng phó với bão số 5, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai đề nghị các địa phương chịu ảnh hưởng thực hiện nghiêm chỉ đạo Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp và Lê Công Thành và các bộ, ngành liên quan...

Các tỉnh, thành phố theo dõi sát dự báo, cảnh báo bão số 5 và các loại hình thiên tai đi kèm tại địa chỉ; http://www.kttv.gov.vn/kttv/; http://www.nchmf.gov.vn/kttv; http://www.thoitietvietnam.gov.vn/kttv/, sẵn sàng lực lượng, phương tiện, các phương án ứng phó sát thực tế để chủ động ứng phó với bão, giảm thiệt hại.