Ứng dụng truyện tranh bản quyền Comi bất ngờ không truy cập được

Một số người dùng Internet phản ánh không thể truy cập ứng dụng đọc truyện tranh Comi. Phía công ty cho biết nhận được thông tin từ nhà mạng rằng tên miền bị chặn.

Ông Nguyễn Khánh Dương, người sáng lập Comicola và Comi cho biết chiều ngày 16/5, phía công ty nhận được thông tin khách hàng của nhà mạng Viettel không truy cập được ứng dụng. Ngoài ra, phía Comi cũng nhận được phản hồi tương tự từ người dùng mạng Mobifone và FPT.

Bộ phận chăm sóc khách hàng Viettel thông báo không thể hỗ trợ về sự cố này vì nằm ngoài nghiệp vụ. Vì vậy, Comi đã đăng tải thông tin trên mạng xã hội. Sau đó, phía Comi đã được kỹ thuật viên của Viettel giải thích tình hình và hỗ trợ.

Chia sẻ với Znews, đại diện Viettel cho biết việc ứng dụng Comi không thể truy cập là do "lỗi kỹ thuật trong đồng bộ hệ thống, chứ không phải do bị chặn". Hiện sự cố đã được khắc phục và người dùng mạng Viettel có thể truy cập ứng dụng Comi bình thường.

Đến nay, theo khảo sát của Znews với một số độc giả, người dùng mạng Mobifone đã có thể truy cập được ứng dụng, còn người dùng FPT vẫn chưa thể truy cập. Comi cho biết khi phản ánh đến FPT thì nhận được phản hồi rằng ứng dụng bị chặn "theo yêu cầu của cơ quan chức năng".

Trao đổi với Znews, ông Nguyễn Khánh Dương cho biết: "Là một doanh nghiệp kinh doanh trên môi trường Internet tuân thủ pháp luật, chúng tôi rất hoang mang khi gặp phải tình huống này. Chúng tôi tìm hiểu và được biết có thể ứng dụng đã bị đưa vào danh sách chặn tên miền. Tuy nhiên chúng tôi không biết 'cầu cứu' ai để kịp thời xử lý, tránh ảnh hưởng đến khách hàng".

Ông cũng nói thêm rằng trong bối cảnh khuyến khích phát triển doanh nghiệp tư nhân, phát triển sách điện tử, đơn vị hy vọng nhận được những hướng dẫn cụ thể để doanh nghiệp có thể liên hệ và kết nối với cơ quan quản lý, tìm cách đối thoại, ghi nhận vấn đề nhằm tháo gỡ các vướng mắc. "Vốn dĩ kinh doanh nội dung số, đặc biệt là nội dung số dạng truyện, sách ở Việt Nam đã gặp không ít khó khăn. Chúng tôi kỳ vọng được tiếp cận thông tin để có sự chuẩn bị tốt hơn, yên tâm làm tốt công việc chuyên môn và đóng góp cho xuất bản đất nước", ông nói.

Ứng dụng Comi do công ty Cổ phần Comicola sản xuất là ứng dụng truyện tranh trả phí có bản quyền tại Việt Nam, hoạt động theo Giấy xác nhận Đăng ký hoạt động phát hành Xuất bản phẩm điện tử số 2700/XN-CXBIPH do Cục Xuất bản, In và Phát hành.