Apple Store tôn vinh app đọc truyện tranh Việt đúng ngày 30/4

Ngày 30/4, trang Apple Store đưa app đọc truyện tranh Comi vào mục ứng dụng nổi bật. Đội ngũ thực hiện bất ngờ và tự hào khi "đứa con tinh thần" được Apple tôn vinh vào đúng dịp kỷ niệm 50 thống nhất đất nước.

Cụ thể, trang chính thức của Apple Store nhận định rằng kể từ khi ra mắt vào năm 2018, Comi đã trở thành ứng dụng được nhiều người hâm mộ truyện tranh và webtoon yêu thích. Comi cũng là nơi "các nghệ sĩ địa phương chia sẻ tác phẩm của mình", cùng nền tảng gây quỹ cộng đồng Comicola.

Apple Store chọn Comi là Ứng dụng nổi bật hôm nay.

Apple viết tiếp rằng qua Comi và Comicola, bốn nghệ sĩ Việt Nam đã đưa ra những kiến giải riêng về văn hóa và lịch sử Việt Nam với những tác phẩm mỹ thuật trang nhã, màu sắc rực rỡ.

Trong đó, Tarot Kiều lấy cảm hứng từ Truyện Kiều, tác phẩm của Nguyễn Du đã đưa văn học Việt Nam lên một tầm cao mới. Nhiều từ ngữ và lối diễn đạt trong Truyện Kiều đã trở thành một phần trong vốn từ vựng tiếng Việt hàng ngày. Tác phẩm đã được chuyển thể thành nhiều hình thức khác nhau. Với sự sáng tạo của Ngô Thụy Khả Tú, Truyện Kiều lần này được "hóa thân" thành các lá bài tarot, mỗi lá trrích dẫn và mô tả những phần khác nhau của câu chuyện.

Hình ảnh các tác phẩm xuất hiện trong bài đăng của App store.

Bẩm Thầy Tường, có Thầy Vũ đến tìm của Hoàng Tường Vy khắc họa góc bình dị của vùng nông thôn Việt Nam xưa, nơi mối tình giữa cô giáo Tường và dược sĩ Vũ chớm nở. Bộ truyện phản ánh xu hướng tìm hiểu và bảo tồn những giá trị truyền thống trong bối cảnh Việt Nam trải qua quá trình hiện đại hóa và đô thị hóa không ngừng.

Trong Gánh hát lưu diễn muôn phương, Nguyễn Hoàng Tấn Thông tái hiện 36 loại hình âm nhạc truyền thống và nghệ thuật sân khấu khác nhau tại Việt Nam qua những hình minh họa đầy màu sắc. Tác phẩm phản ánh sự đa dạng trong truyền thống âm nhạc tại một quốc gia có 54 dân tộc anh em cùng chung sống.

Chiêu Hoàng Kỷ của Nguyễn Hoàng Dương đưa ra một góc nhìn phần nào mới mẻ xoay quanh câu chuyện bi thảm của vị vua cuối cùng của triều đại nhà Lý.

Mỗi ngày, Apple sẽ lựa chọn một ứng dụng tiêu biểu trong kho hàng triệu ứng dụng làm "App of The Day" (Ứng dụng của ngày) hiển thị nổi bật trên tab "Today" (Hôm nay) của App Store, kèm theo nội dung giới thiệu do đội ngũ chuyên gia Apple biên soạn. Chiến lược này nhằm quảng bá các ứng dụng chất lượng cao, mang đến trải nghiệm tốt cho người dùng, đồng thời giúp các nhà phát triển tiếp cận lượng lớn người dùng tiềm năng. Các ứng dụng được chọn thường có thiết kế đẹp, tính năng độc đáo, nội dung sáng tạo hoặc phù hợp với xu hướng hiện tại.

Trò chuyện với Tri thức - ZNews, anh Nguyễn Khánh Dương, người sáng lập Comicola và Comi cho biết nhận được tin vui từ Apple vào 21h ngày 29/4. Việc "đứa con tinh thần" được Apple chọn tôn vinh vào đúng dịp kỷ niệm 50 thống nhất đất nước khiến cho anh và đội ngũ Comicola không khỏi "bất ngờ, ngạc nhiên và cả tự hào, hạnh phúc".