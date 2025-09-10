UFO bị tên lửa bắn trúng nhưng vẫn bay tiếp

Tại phiên điều trần hôm 9/9, nghị sĩ Mỹ công bố đoạn video cho thấy “UFO bị tên lửa Hellfire bắn trúng nhưng vẫn tiếp tục bay”.

Tờ Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc ngày 10/9 cho biết vào hôm 9/9, Hạ nghị sĩ Mỹ Eric Burlison đã công bố một đoạn video trước đây chưa từng được công khai, cho thấy một vật thể bay không xác định (UFO) sau khi bị trúng tên lửa Hellfire của quân đội Mỹ vẫn tiếp tục bay.

Theo Đài ABC, đoạn video này được đưa ra trong phiên điều trần tại Hạ viện về hiện tượng không trung không xác định (UAP) - cách gọi chính thức của quân đội Mỹ đối với UFO.

Trong phiên điều trần, Hạ nghị sĩ Burlison phát đoạn video mà ông nói là “do người khác cung cấp”.

UFO trúng tên lửa Hellfire vẫn tiếp tục bay Đoạn video được đưa ra trong phiên điều trần tại Hạ viện về hiện tượng không trung không xác định (UAP) - cách gọi chính thức của quân đội Mỹ đối với UFO.

Theo Hạ nghị sĩ Burlison, video này được thiết bị bay không người lái MQ-9 Reaper ghi lại ngoài khơi Yemen vào ngày 30/10/2024.

Hình ảnh trên không cho thấy một vật thể tốc độ cao bay theo đường thẳng, một chiếc MQ-9 khác đã phóng tên lửa Hellfire nhằm vào nó và bắn trúng.

Vật thể dường như bị ảnh hưởng bởi vụ nổ, nhưng vẫn tiếp tục bay theo hướng cũ, trong khi các mảnh vỡ nghi là tách ra sau khi bị trúng đạn cũng tiếp tục bay theo vật thể này.

Trong lúc phát video, Hạ nghị sĩ Burlison nói: “Tôi không cần phải giải thích gì, các bạn sẽ tự thấy tận mắt… các bạn vẫn có thể thấy nó tiếp tục bay”.

Nhà báo điều tra George Knapp, cũng có mặt tại phiên điều trần, nói thêm: “Đó là cảnh một quả tên lửa Hellfire bắn trúng UFO nhưng lại bị bật ra, mục tiêu vẫn tiếp tục bay… Rốt cuộc đó là thứ quái quỷ gì vậy?”

Hạ nghị sĩ Burlison khẳng định ông sẽ không suy đoán về bản chất của vật thể trong video, nhưng ông đặt câu hỏi: “Tại sao chúng ta lại bị tước quyền tiếp cận những thông tin này?”

Theo ABC, khi được yêu cầu xác nhận tính xác thực cũng như thời gian và địa điểm quay video, một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ trả lời: “Chúng tôi không có bất kỳ thông tin nào có thể cung cấp về việc này”.

Báo cáo cho biết Văn phòng Giải quyết Các Hiện tượng Bất thường Toàn diện (AARO) của Bộ Quốc phòng Mỹ hiện vẫn đang điều tra các báo cáo về UAP do quân nhân nộp, trong đó có những trường hợp có thể truy ngược lại hàng chục năm.

Mặc dù văn phòng này đã đưa ra lời giải thích cho một số báo cáo thu hút sự chú ý, song vẫn còn nhiều trường hợp chưa thể giải thích được và chưa tìm thấy bằng chứng nào cho thấy các sự cố này có nguồn gốc ngoài Trái Đất.

Đoạn video mới được công bố có sự tương đồng với một video năm 2015, được biết đến với tên gọi “Go Fast”, ghi lại một vật thể di chuyển nhanh dường như đang bay với tốc độ cao trên mặt biển ngoài khơi California.

Các nhà phân tích của AARO sau đó xác định rằng video này thực chất ghi lại một ảo giác quang học liên quan đến một khinh khí cầu thời tiết, và tốc độ cao mà cảm biến trên tiêm kích hải quân F/A-18 ghi lại là do hiệu ứng thị sai và góc quay của camera đối với vật thể.

Quan chức AARO cho biết trước đây rằng một số sự cố cũ vẫn chưa thể giải thích vì thời điểm đó các cảm biến quân sự công nghệ cao chưa thu thập đủ dữ liệu. Ngược lại, những sự cố mới hơn cung cấp nhiều dữ liệu hơn nhờ sự phát triển vượt bậc của hệ thống cảm biến, từ đó giúp các nhà phân tích có nhiều cơ sở hơn để xem xét.