UEFA mở đường cho Man United và Man City

Theo trang Sky Sports News, UEFA đã xác nhận kể từ mùa giải tới 2024/25, Manchester City và Manchester United sẽ được phép tham gia các giải đấu cùng với các đội có chung chủ sở hữu.

Điều này được cho là sẽ gỡ rối rất nhiều cho giới chủ của hai CLB thành Manchester. Cả Man City lẫn Girona (La Liga) đều thuộc về mạng lưới City Football Group (CFG), công ty đang nắm 100% quyền sở hữu The Citizens và 47% của đội bóng Tây Ban Nha.

Trong khi đó, Man United và Nice (Ligue 1) đều thuộc sở hữu của Công ty INEOS của tỷ phú người Anh, Sir Jim Ratcliffe. Trước đó, từng có thông tin UEFA có thể thông qua trường hợp của MU và Nice ở Europa League nhưng sẽ có một số quy định đặc biệt.

Dù vậy, nhiều khán giả vẫn tỏ ra khá nghi ngờ, nếu không muốn nói là phản đối quyết định của UEFA.

"Tôi sẽ không tin nếu điều này không dẫn đến những gian lận", một người thẳng thắn. "Quyết định này vô nghĩa. Nếu Man City và Girona gặp nhau ở vòng knock-out thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra?", một khán giả khác thắc mắc.

Theo thông tin từ Sky Sports News, vẫn chưa rõ UEFA sẽ áp dụng những luật gì cho trường hợp của hai đội bóng đến từ Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, chắc chắn LĐBĐ châu Âu phải kiểm soát chặt chẽ những trường hợp này để tránh các đội "bắt tay" nhau nếu có đụng độ.

