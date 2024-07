Dan Ashworth muốn MU bán gấp 7 cầu thủ

Manchester United đang thực hiện những cuộc cải tổ triệt để trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2024 cả ở những vị trí ban lãnh đạo, ban huấn luyện lẫn cầu thủ. Dù chỉ mới vừa được bổ nhiệm, tân Giám đốc Thể thao Dan Ashworth đã xác định 7 cái tên cần được thanh lý sớm trong đội hình "Quỷ đỏ".

Danh sách đó gồm Victor Lindelof, Harry Maguire, Casemiro, Christian Eriksen, Antony, Jadon Sancho và Mason Greenwood.

Victor Lindelof đã không còn đáp ứng yêu cầu của ban huấn luyện MU từ lâu. Ngay cả khi Lisandro Martinez chấn thương hay Varane có thể không còn ở lại Old Trafford, Man United vẫn muốn chi tiền mang về Matthijs de Ligt hơn là sử dụng cầu thủ người Thụy Điển.

Về phần Harry Maguire, mùa giải 2023/24 thực sự là màn hồi sinh đầy mạnh mẽ của trung vệ người Anh. Tuy rằng không thể mang về cho Maguire một suất dự EURO 2024 nhưng nếu cầu thủ này ra đi, MU có thể thu về khoản tiền lớn.

Hơn nữa, bản thân Maguire cũng có thể tìm kiếm bến đỗ mới ưng ý thay vì ở lại Old Trafford và phải cạnh tranh gay gắt với một cái tên trẻ hơn, tài năng không hề thua kém là De Ligt.

Trường hợp của Casemiro hay Eriksen cũng không có gì quá ngạc nhiên. Tiền vệ người Brazil đã tụt dốc phong độ từ lâu và điểm mạnh lớn nhất của anh có lẽ chỉ còn ở mặt kinh nghiệm.

Chưa kể, vấn đề của Casemiro là anh đang hưởng lương quá cao (290.000 bảng/tuần), con số khiến chính Al Nassr của Ronaldo cũng phải dè chừng khi gửi đề nghị cho MU.

Eriksen luôn cho thấy sự chuyên nghiệp tối đa mỗi khi thi đấu. Nhưng chính cầu thủ này cũng hiểu, thể trạng của anh không còn phù hợp với bóng đá đỉnh cao. Tiền vệ người Thụy Sĩ vẫn giành được hai Man of the Match tại EURO 2024 nhưng MU có le không muốn có bất kỳ bất trắc nào xảy ra.

Jadon Sancho và Mason Greenwood vẫn còn nhiều tiềm năng để khai thác. Tiền đạo người Anh cho thấy anh thi đấu tốt như thế nào dưới màu áo Borussia Dortmund sau khi được cho mượn. Đội bóng nước Đức và Man United có thể tiến đến một thỏa thuận mua đứt đối với cầu thủ 24 tuổi.

Riêng với Greenwood, vấn đề của cầu thủ này là anh không được chào đón tại Anh nữa. Có thể sắp tới, Greenwood sẽ gia nhập Serie A khi có tin Man United và Lazio đã đạt được thỏa thuận lên đến 20 triệu bảng kèm phụ phí cho cầu thủ 22 tuổi.

Antony có thể xem là sai lầm chuyển nhượng chí mạng của HLV Erik ten Hag. Từng là tân binh rất được kỳ vọng, cầu thủ người Brazil kết thúc mùa giải 2023/24 với vỏn vẹn 4 bàn sau 34 trận đấu ở mọi đấu trường.

Trong tay HLV Ten Hag, không thiếu tiền vệ có khả năng tấn công. Không có gì lạ nếu Antony sẽ phải rời khỏi Old Trafford trong kỳ chuyển nhượng hè.

Theo Transfer News, Man United có thể thu về khoảng 200 triệu bảng nếu đẩy đi thành công cả 7 cầu thủ trên.

