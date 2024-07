MU gửi đề nghị đầu tiên cho De Ligt

Theo Daily Mail, Manchester United đã gửi cho Bayern Munich một đề nghị trị giá 35 triệu bảng kèm thêm các khoản phụ phí cho trường hợp của Matthijs de Ligt. Cầu thủ người Hà Lan là mục tiêu theo đuổi của MU từ lâu và nay được cho là rất gần với Old Trafford hơn bao giờ hết.

Phía Bayern Munich cũng như Matthijs de Ligt cũng cho thấy những động thái tập trung vào thương vụ với MU hơn so với những đội bóng khác.

Tân HLV của Bayern Munich, Vincent Kompany ban đầu có ý định muốn giữ chân De Ligt. Nhưng hiện nay, ông bắt đầu tính đến những phương án thay thế hậu vệ người Hà Lan.

Về phần MU, sau khi gia hạn thành công với HLV Erik Ten Hag, ban lãnh đạo CLB chiêu mộ thêm 2 thành viên người Hà Lan bổ sung vào đội ngũ huấn luyện, gồm Ruud van Nistelrooy và Rene Hake. Với những nhân vật này, Matthijs de Ligt có thể sẽ dễ dàng thích nghi nếu gia nhập đội chủ sân Old Trafford.

Nếu thương vụ thành công, HLV Ten Hag phải nhanh chóng giúp Matthijs de Ligt lấy lại phong độ. Hậu vệ sinh năm 1999 trải qua những ngày đáng quên ở EURO 2024. Anh chưa được ra sân một phút nào khi HLV Ronald Koeman tin dùng, Virgil van Dijk, Stefan de Vrij và Nathan Ake hơn.

