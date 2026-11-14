U19 Việt Nam thua trận thứ 6 liên tiếp

U19 Việt Nam thua đối thủ Hàn Quốc 1-2 chiều 14/11 ở giải giao hữu quốc tế Panda Cup 2026, đây là thất bại thứ 6 liên tiếp của đội.

U19 Việt Nam thua trận thứ 2 liên tiếp dưới thời tân HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn. Ảnh: Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

U19 Hàn Quốc thể hiện sự vượt trội ngay sau tiếng còi khai cuộc trên sân Trung tâm Thể thao Song Lưu (Thành Đô, Trung Quốc). Trước đối thủ trên cơ, U19 Việt Nam nhập cuộc với lối chơi thận trọng, an toàn. Hàng phòng ngự của HLV Hoàng Anh Tuấn chơi kín kẽ trong khoảng hơn nửa giờ đầu tiên.

Từ phút 30 trở đi, U19 Việt Nam dần đẩy cao đội hình sau khi cải thiện được khả năng tranh chấp, cho thấy sự nguy hiểm trong những pha phản công tốc độ và đôi khi lấn lướt đối thủ. Tuy nhiên, bàn mở tỷ số thuộc về U19 Hàn Quốc. Phút 39, sau nhiều tình huống hãm thành, đại diện tới từ xứ sở kim chi chọc thủng lưới thủ môn Lương Anh Chiến bằng cú dứt điểm cận thành. Đây là bàn thắng duy nhất của hiệp một.

U19 Việt Nam chơi chủ động, tấn công sắc nét hơn và gỡ hòa 1-1 ngay đầu hiệp hai. Phút 49, từ pha phối hợp phản công ăn ý, bài bản ở trung lộ, Antonio Moric chuyền bóng thuận lợi cho Nguyễn Văn Bách dứt điểm thành bàn. Bàn gỡ giúp U19 Việt Nam chơi khởi sắc, tự tin hơn và tạo thêm nhiều cơ hội ăn bàn.

Phía bên kia chiến tuyến, U19 Hàn Quốc vẫn thể hiện khả năng kiểm soát bóng và gây sức ép lên hàng thủ đối phương. Trận đấu diễn ra với thế trận cân bằng và hấp dẫn. Nhưng U19 Việt Nam lại không thể chuyển hóa những cơ hội thành bàn thắng. Trong khi đó, càng về cuối trận, U19 Hàn Quốc càng thể hiện ưu thế về thể lực, sức bền và liên tục dồn ép các "Chiến binh sao vàng".

Trước sức ép quá lớn của U19 Hàn Quốc, U19 Việt Nam không thể đứng vững đến hết trận và nhận bàn thua thứ hai ở phút 82 cũng như chấp nhận thất bại chung cuộc 1-2.

Đây là thất bại thứ 6 liên tiếp của U19/20 Việt Nam tính từ giải U19 Đông Nam Á hồi tháng 6 ở Indonesia, vòng loại U20 châu Á 2027 hồi tháng 8, 9 ở sân Việt Trì, Phú Thọ và Panda Cup 2026. Đội cũng chưa biết đến cảm giác chiến thắng với tân HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn.

Ở lượt trận trước, U19 Việt Nam thua U19 Trung Quốc 1-3. Đội còn một lượt trận cuối gặp U19 Tajikistan lúc 14h30 chiều 17/11 theo giờ Việt Nam.