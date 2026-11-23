Lúc 22h30 ngày 23/11, trận đấu với U17 New Zealand có thể quyết định hành trình của U17 Việt Nam tại World Cup 2026.

Nguyễn Lực (số 10) ghi bàn và kiến tạo. Ảnh: VFF.

66': U17 New Zealand ghi bàn thứ 3: Đoàn quân áo trắng chỉ có bài tấn công từ những quả tạt nhưng hàng thủ Việt Nam vẫn không thể kiểm soát tình hình, để rồi nhận bàn thua tiếp theo ở phút 67. Đến lượt Ethan Dyer ghi tên lên bảng tỷ số với một pha đánh đầu sau tình huống phạt góc.

58': U17 Việt Nam vùng lên: Chu Ngọc Nguyễn Lực đánh dấu ngày thi đấu thăng hoa với đường chuyền để Đại Nhân thoát xuống, dứt điểm tung lưới đối phương. Ban đầu, trọng tài từ chối bàn thắng nhưng đã đảo ngược quyết định sau khi tham khảo video làm chậm.

U17 Việt Nam thi đấu kiên cường. Ảnh: VFF.



53': U17 New Zealand lại vượt lên: Niềm vui của U17 Việt Nam chỉ kéo dài trong ít phút, khi các chàng trai áo đỏ lại để đối thủ khai thác điểm yếu về bóng bổng để ghi bàn thứ hai. Sau quả tạt bên cánh phải, John Woldegiorgis thoải mái băng vào đánh đầu, không cho Xuân Hòa cơ hội cản phá.

50': U17 Việt Nam gỡ hòa: Ngay đầu hiệp hai, U17 Việt Nam tạo khác biệt từ một tình huống cố định. Chu Ngọc Nguyễn Lực xử lý táo bạo từ chấm đá phạt bên cánh trái. Bóng đi đập đất đầy khó chịu, khiến thủ môn New Zealand bó tay. Cả hai pha lập công của số 10 bên phía U17 Việt Nam tại World Cup năm nay đều đến những tình huống bóng chết, trước đó là siêu phẩm từ chấm phạt góc vào lưới U17 Bỉ.

45': Hết hiệp một: U17 Việt Nam chơi không tệ, thậm chí còn tạo ra nhiều cơ hội hơn New Zealand nhưng lại thiếu đi sự chuẩn xác ở những nhịp xử lý quyết định.

32': U17 Việt Nam phung phí cơ hội: Sau bàn thua, U17 Việt Nam không đánh mất thế trận mà nhanh chóng tìm cách đẩy cao đội hình để tìm bàn gỡ. Nguyễn Lực cho thấy khả năng tạo đột biến với pha đột phá trung lộ, mở ra cơ hội cho Sỹ Bách trong vòng cấm, nhưng tiền đạo này không thể tận dụng thành công.

Đến phút 32, Việt Nam có cơ hội rõ ràng hơn khi Nguyễn Lực tung đường chuyền dài chính xác để Đại Nhân thoát xuống. Dù khống chế bóng tốt và khiến thủ môn đối phương lúng túng, Đại Nhân lại dứt điểm vọt xà ở cự ly gần. Những tình huống này cho thấy Việt Nam đã tìm được khoảng trống phía sau hàng thủ New Zealand, nhưng sự thiếu chính xác ở pha xử lý cuối cùng đang khiến nỗ lực tấn công chưa được đền đáp.

U17 Việt Nam bỏ lỡ cơ hội ngon ăn. Ảnh: VFF.

19': U17 Việt Nam gặp khó: Pha căng ngang thuận lợi của Matias Nunez giúp Jack Clegg thoải mái băng vào dứt điểm, khiến Xuân Hòa không thể cứu thua. Bàn thua cho thấy chỉ một thoáng mất tập trung cũng có thể khiến Việt Nam trả giá trước đối thủ có ưu thế về thể hình và khả năng xâm nhập khu vực 16,5 m.

Trước khi thủng lưới, U17 Việt Nam nhập cuộc với ưu tiên giữ vững hệ thống phòng ngự trước sức ép từ New Zealand. Hai đội đều chủ động pressing, khiến thế trận diễn ra quyết liệt nhưng không có nhiều khoảng trống để triển khai những pha phối hợp nguy hiểm.

Việt Nam cũng cho thấy khả năng chuyển trạng thái khá nhanh, song những tình huống phản công chưa đủ sắc bén để tạo khác biệt. Tuy nhiên, sự tập trung của hàng thủ chỉ được duy trì trong gần 20 phút. New Zealand không cần kiểm soát bóng quá nhiều, nhưng tận dụng tốt thời điểm tăng tốc để khai thác khoảng trống bên cánh trái.

U17 Việt Nam tạm thời bị đẩy xuống cuối bảng. Ảnh: VFF.

22h30: Trận đấu bắt đầu. U17 Việt Nam ra quân trong trang phục màu đỏ. Thầy trò HLV Roland đứng thứ 3 ở bảng đấu với 0 điểm và hiệu số -1, trong khi New Zealand xếp sau với hiệu số -3.

Danh sách cầu thủ ra sân. Ảnh: VFF.

U23 Việt Nam ra sân với sơ đồ 4-3-3 với Văn Dương, Đại Nhân, Sỹ Bách là các mũi tấn công. Chu Ngọc Nguyễn Lực, người lập siêu phẩm từ chấm phạt góc vào lưới U17 Bỉ, tiếp tục đá chính bên cạnh Trọng Phong, Minh Thủy ở hàng phòng ngự.

Sau thất bại sát nút 2-3 trước U17 Bỉ, thầy trò HLV Cristiano Roland không còn nhiều hy vọng đi tiếp. 3 điểm lúc này quan trọng hơn bao giờ hết, bởi nếu tiếp tục đánh rơi cơ hội, cánh cửa vào vòng 32 đội sẽ trở nên rất hẹp trước lượt trận cuối.

U17 Việt Nam khởi động. Ảnh: VFF.

Dù trắng tay ở ngày ra quân, U17 Việt Nam có lý do để tự tin. Các cầu thủ đã cho thấy họ không bị choáng ngợp trước một đối thủ vượt trội về đẳng cấp. Bàn thắng sớm của Sỹ Bách cùng pha lập công cuối trận của Nguyễn Lực phản ánh khả năng tận dụng tình huống cố định và tinh thần thi đấu đáng ghi nhận. Quan trọng hơn, đội bóng của Cristiano Roland vẫn duy trì được cách chơi có tổ chức, cố gắng triển khai bóng thay vì chỉ co cụm phòng ngự.

U17 Việt Nam từng chơi tốt trước ứng viên vô địch Bỉ.

Tuy nhiên, New Zealand sẽ đặt ra bài toán khác so với U17 Bỉ. Đại diện châu Đại Dương có ưu thế về thể hình, thể lực và khả năng tranh chấp. Nếu để đối thủ thoải mái đưa bóng vào khu vực cấm địa, hàng thủ Việt Nam có thể gặp nhiều khó khăn. Sự tập trung trong các pha bóng bổng, khả năng bọc lót và quyết đoán khi tranh chấp sẽ là những yếu tố mang tính quyết định.

Ở chiều ngược lại, U17 Việt Nam cần tận dụng kỹ thuật cá nhân và sự linh hoạt của những cầu thủ như Nguyễn Lực, Sỹ Bách để tạo khác biệt. Đây là trận đấu mà các học trò của Cristiano Roland có thể mạnh dạn cầm bóng, tổ chức tấn công và gây sức ép nhiều hơn để hướng đến chiến thắng đầu tiên trong lịch sử dự World Cup bóng đá 11 người của Việt Nam.

Hai đội dẫn đầu mỗi bảng cùng 8 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt sẽ vào vòng loại trực tiếp.