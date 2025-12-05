Tỷ phú toàn cầu nhiều kỷ lục

Số lượng tỷ phú toàn cầu và tổng giá trị tài sản của họ đã tăng lên mức cao nhất kể từ trước đến nay, chủ yếu nhờ đà tăng của cổ phiếu công nghệ.

Một điểm giao dịch đổi tiền tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Reuters.

Theo báo cáo mới của ngân hàng UBS (Thụy Sĩ), tính đến ngày 4/4, thế giới có 2.919 tỷ phú USD - mức cao nhất kể từ khi UBS bắt đầu thu thập dữ liệu về tỷ phú toàn cầu năm 1995.

“Cổ phiếu công nghệ và giá trị các tài sản tài chính nhìn chung đều đang tăng, nên dù thế giới có nhiều biến động, tổng tài sản của giới tỷ phú vẫn đạt mức kỷ lục mới”, báo cáo công bố ngày 4/12 nêu rõ.

Chỉ số MSCI World theo dõi hơn 1.300 doanh nghiệp quy mô lớn và trung bình ở các nền kinh tế phát triển, chỉ số này tăng khoảng 7% trong vòng một năm tính đến đầu tháng 4.

Tổng tài sản của các tỷ phú hiện vào khoảng 15.800 tỷ USD , tăng 13% trong vòng 12 tháng. UBS cho biết mức tăng này đến từ việc giá trị tài sản của các tỷ phú công nghệ tăng mạnh, đồng thời xuất hiện thêm nhiều tỷ phú mới ở nhiều lĩnh vực khác. Số tỷ phú toàn cầu tăng thêm 237 người trong vòng một năm, tính đến ngày 4/4.

Giới công nghệ thống lĩnh

Tài sản của nhóm tỷ phú công nghệ tăng gần 25%, lên mức 3.000 tỷ USD . Nguyên nhân chủ yếu là bởi cổ phiếu mà các tỷ phú sở hữu tại các công ty có hoạt động liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) như Meta, Oracle và Nvidia đều tăng giá trong năm qua.

“Động lực chính của sự tăng giá cổ phiếu nằm ở năng lực ứng dụng AI của các công ty, từ sản xuất chip nền tảng đến hạ tầng đám mây vận hành bằng AI”, báo cáo nêu rõ.

Sáu tỷ phú công nghệ Mỹ có mức tăng tài sản lớn nhất có khối tài sản tăng thêm 171 tỷ USD , trung bình mỗi người tăng thêm 28,5 tỷ USD .

Trong năm qua, những tỷ phú giàu có nhờ thừa kế được hưởng khối tài sản lớn nhất trong vòng một thập kỷ trở lại đây. Trong vòng 12 tháng tính đến ngày 4/4, 91 người trở thành tỷ phú nhờ thừa kế, hưởng tổng cộng 298 tỷ USD , khối tài sản này tăng hơn 1/3 so với năm 2024.

“Những người thừa kế này là minh chứng cho quá trình chuyển giao tài sản từng kéo dài nhiều năm nay đang tăng tốc”, ông Benjamin Cavalli, lãnh đạo UBS, nhận định.

Thống kê dựa trên khảo sát tiến hành với nhóm khách hàng siêu giàu của UBS cùng cơ sở dữ liệu theo dõi tài sản của các tỷ phú tại 47 nền kinh tế trên toàn cầu.

UBS ước tính ít nhất 5.900 tỷ USD sẽ được chuyển giao cho thế hệ kế nhiệm trong 15 năm tới. Ngân hàng cho biết giới tỷ phú, đặc biệt là nhóm trẻ, có mức độ dịch chuyển rất cao, điều có thể làm thay đổi cục diện phân bổ tài sản toàn cầu trong tương lai.

Thụy Sĩ là nơi sẽ chứng kiến 206 tỷ USD được chuyển giao thông qua hoạt động thừa kế trong 15 năm tới. Trong ngày 30/11, cử tri Thụy Sĩ đã bác bỏ đề xuất đánh thuế 50% đối với khối tài sản thừa kế từ 62 triệu USD trở lên. Những người phản đối cho rằng sắc thuế này có thể khiến giới siêu giàu rời bỏ đất nước.

Điểm đến hấp dẫn giới tỷ phú

Ông Cavalli cho biết Thụy Sĩ, Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất, Mỹ và Singapore hiện là những điểm đến hấp dẫn nhất đối với giới tỷ phú toàn cầu.

“Kết quả bỏ phiếu ngày 30/11 có thể sẽ giúp gia tăng sức hút của Thụy Sĩ đối với giới siêu giàu trong thời gian tới”, ông Cavalli nhận định.

Trong một năm qua, tổng số tỷ phú tại Mỹ tăng lên 924 người, chiếm gần 1/3 số tỷ phú toàn cầu. Trung Quốc đứng thứ hai với 470 tỷ phú.

UBS khảo sát các khách hàng tỷ phú từ tháng 7 đến tháng 9/2025 để tìm hiểu về những rủi ro khiến giới tỷ phú lo lắng trong năm 2026. Theo đó, giới tỷ phú lo lắng về vấn đề thuế quan, địa chính trị và bất ổn trong chính sách.

“Mối lo ngại của từng tỷ phú phụ thuộc nhiều vào nơi họ sinh sống”, UBS cho biết. Chẳng hạn, 75% tỷ phú tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương lo lắng về thuế quan, trong khi 70% tỷ phú Mỹ lo lắng về lạm phát cao hoặc nguy cơ xảy ra xung đột địa chính trị lớn.