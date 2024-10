Tỷ phú Singapore bị tố phá hỏng Valencia

"Những gì chúng tôi phải trải qua là khả năng quản lý tồi tệ", cựu thủ môn tuyển Tây Ban Nha chia sẻ hôm 22/10. "Ông ấy (Peter Lim) thiếu trách nhiệm và kiêu ngạo. Trong 5 năm qua, ông ấy còn không thèm có mặt ở CLB và thiếu sự thấu hiểu đội bóng. Valencia từng rớt hạng và giờ đây chúng ta lo lắng viễn cảnh này có lặp lại hay không".

Truyền thông Tây Ban Nha đưa tin tỷ phú người Singapore đang rao bán Valencia. Tình hình tài chính của CLB rất phức tạp với khoản nợ lên tới 340 triệu euro, cùng dự xây án sân vận động mới dang dở. Trước đây, Valencia là một trong những đội bóng có truyền thống lâu đời và thành công của bóng đá Tây Ban Nha.

Canizares chỉ trích ông Lim "vô cảm và thiếu sự quan tâm đến đội bóng", dẫn đến sự xuống cấp nhanh chóng của đội cũ. Ngoài tỷ phú Singapore, Canizares cũng bày tỏ sự bất mãn với Javier Tebas, Chủ tịch La Liga. Canizares cho rằng ông Tebas đã sai lầm khi ủng hộ Lim, góp phần đẩy CLB cũ xuống vực thẳm.

Sau 10 năm dưới quyền điều hành của tỷ phú Peter Lim, Valencia từ một thế lực của La Liga trở thành đội bóng tầm trung. Nhiều ngôi sao chủ chốt bị rao bán để giúp CLB trang trải nợ nần.

Sau thất bại 2-3 trước Las Palmas ở trận đấu muộn nhất vòng 10 La Liga 2024/25, đội chủ sân Mestalla còn đối diện nguy cơ rớt hạng. Trước vòng 10, Las Palmas chính là đội xếp cuối bảng với chỉ 3 điểm sau 9 trận. Tuy nhiên, chiến thắng trên sân Mestalla đã giúp Las Palmas đẩy "Bầy dơi" xuống vị trí cuối bảng.

Ở thất bại trước Las Palmas, các cổ động viên Valencia tiếp tục biểu tình phản đối Peter Lim ở trong và ngoài sân vận động. Hàng nghìn người hâm mộ đã trưng các biểu ngữ đòi doanh nhân Singapore rời khỏi vị trí sở hữu CLB. Thậm chí, nhiều cổ động viên quá khích còn châm lửa và gây hấn với cảnh sát.

