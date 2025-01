Tỷ phú Phạm Nhật Vượng 'bơm' thêm 5.000 tỷ đồng cho VinFast

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã giải ngân thêm 5.000 tỷ đồng cho VinFast trong quý IV/2024, một phần trong cam kết hỗ trợ tài chính lên tới 2 tỷ USD đến năm 2026.

Ông Phạm Nhật Vượng, hiện là Tổng giám đốc VinFast. Ảnh: VIC.

Báo cáo từ Công ty Chứng khoán Vietcap cho biết tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã hoàn tất giải ngân thêm 5.000 tỷ đồng cho VinFast trong quý IV/2024. Đây là cam kết của ông Vượng nằm trong gói hỗ trợ tài chính 2 tỷ USD (khoảng 50.000 tỷ đồng ) đến năm 2026 từ tài sản cá nhân, không ảnh hưởng đến cổ đông Vingroup.

Trước đó, tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã hoàn tất giải ngân khoản hỗ trợ tài chính trị giá 1 tỷ USD vào nửa cuối năm 2023 và quý II/2024.

Phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên của Vingroup năm 2024, ông Vượng đã nhấn mạnh rằng VinFast là “sứ mệnh” và “tương lai” của tập đoàn. Đây là lý do tại sao Vingroup có kế hoạch cho VinFast vay tối đa 35.000 tỷ đồng đến hết năm 2026.

Đồng thời, tập đoàn này cũng thông qua việc chuyển đổi các khoản cho vay hiện tại với VinFast tối đa 80.000 tỷ đồng thành vốn góp, giúp VinFast có được sự hỗ trợ tài chính dài hạn cần thiết.

Vingroup cho biết động thái này nhằm giúp VinFast có đủ nguồn lực và thêm dự phòng để tài trợ hoạt động kinh doanh, các khoản đầu tư thiết yếu và hoàn thành nghĩa vụ khác của công ty, hướng đến mục tiêu hết năm 2026 sẽ đạt điểm hòa vốn và tự cân đối được dòng tiền.

Về phía VinFast, công ty cho biết vẫn sẽ duy trì chiến lược huy động vốn độc lập từ các nguồn bên ngoài và chỉ sử dụng khoản hỗ trợ từ Vingroup khi việc huy động vốn không đạt như kế hoạch.

VinFast được thành lập vào năm 2017 và đã có những bước phát triển "thần tốc" để trở thành công ty dẫn đầu trong ngành ôtô điện tại Việt Nam. Năm 2024, VinFast hoàn thành mục tiêu bàn giao gần 88.000 xe điện tại thị trường trong nước. Các mẫu xe VF 5 và VF 3 của hãng trở thành xe bán chạy nhất không chỉ trong dải sản phẩm của VinFast mà còn ở thị trường nội địa.

Trong năm 2024, công ty cũng đã khởi công nhà máy sản xuất ôtô điện tại Khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh. Dự án tập trung sản xuất 2 mẫu xe VF 3 và VF 5, dự kiến khánh thành vào tháng 7/2025, với công suất giai đoạn 1 là 300.000 xe/năm. Đồng thời, VinFast cũng đang triển khai các nhà máy mới tại Indonesia và Ấn Độ. 3 nhà máy dự kiến bổ sung thêm 400.000 xe vào công suất hàng năm của VinFast, nâng tổng sản lượng lên 700.000 xe/năm.

Trong tương lai, VinFast đặt mục tiêu nhà máy tại Hà Tĩnh sẽ tăng công suất lên 600.000 xe/năm; dự kiến xây dựng nhà máy sản xuất tại Mỹ với công suất 150.000 xe/năm vào 2028. Khi hoàn thành, VinFast sẽ đạt công suất 1 triệu xe/năm từ các nhà máy trên toàn cầu.

Nhà sản xuất ôtô điện này đang tích cực mở rộng mạng lưới phân phối tại các thị trường quốc tế. Trong năm 2024, hãng đã đẩy mạnh hoạt động kinh doanh tại Bắc Mỹ và châu Âu, mở rộng hoạt động tại các thị trường tiềm năng tại châu Á. Mới đây, VinFast cũng đã bàn giao lô VF 5 đầu tiên tại Indonesia.

Mảng sản xuất (cụ thể là xe điện của VinFast) đang là yếu tố quan trọng góp phần thúc đẩy doanh thu của Vingroup, đạt kỷ lục 192.159 tỷ đồng trong năm 2024. Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải là mảng đem về doanh thu lớn nhất. Bất động sản hiện vẫn là mảng chủ lực, đóng góp lớn nhất vào doanh thu của Vingroup, đặc biệt là Dự án Vinhomes Royal Island (Vũ Yên, Hải Phòng).

Về kết quả tài chính, Vingroup ghi nhận lợi nhuận trước thuế năm 2024 đạt 16.724 tỷ đồng , tăng trưởng 22% so với năm 2023. Lợi nhuận sau thuế đạt 5.251 tỷ đồng , tăng 155% so với năm trước, vượt kế hoạch đã đề ra trong ĐHĐCĐ thường niên 2024. Tính đến ngày 31/12/2024, tổng tài sản của Vingroup đạt hơn 839.200 tỷ đồng , tăng 26% so với hồi đầu năm.