Chủ resort nghỉ dưỡng trăm triệu đồng/đêm lãi như 'tàu lượn'

Ninh Vân Bay bắt đầu quý I/2024 bằng doanh thu cao nhất 15 năm, nhưng không duy trì được kết quả tích cực này trong các quý tiếp theo, khiến lợi nhuận cả năm 2024 suy giảm.

CTCP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (HoSE: NVT) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV và cả năm 2024.

Trong quý IV/2024, chủ khu nghỉ dưỡng cao cấp nổi tiếng Six Senses Ninh Van Bay đạt doanh thu thuần gần 89 tỷ đồng , tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2023. Tuy nhiên, doanh thu từ hoạt động tài chính của NVT đã giảm gần một nửa so với cùng kỳ, chỉ còn chưa tới 2 tỷ đồng .

Trong khi đó, chi phí bán hàng tăng vọt 31%, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 36%, tiêu tốn của doanh nghiệp hàng chục tỷ đồng. Các khoản thu nhập khác sụt giảm đáng kể còn chi phí khác lại tăng mạnh cho thấy quý IV/2024 là giai đoạn đầy thách thức cho Ninh Vân Bay.

Sau khi khấu trừ chi phí và thuế, chủ khu nghỉ dưỡng giá trăm triệu đồng/đêm này báo lỗ ròng gần 2,4 tỷ đồng quý vừa qua, trong khi cùng kỳ vẫn lãi gần 4 tỷ đồng . Quý IV/2024 cũng là quý thua lỗ thứ 2 trong năm của Ninh Vân Bay sau khoản lỗ gần 7 tỷ đồng trong quý II cùng năm.

Lũy kế cả năm 2024, Ninh Vân Bay vẫn ghi nhận doanh thu thuần đạt 411 tỷ đồng , tăng 9% so với năm liền trước. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế của công ty đã giảm 16%, xuống còn 44 tỷ đồng . Lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp này thu về trong năm đạt hơn 23 tỷ đồng , cũng giảm tới 35% so với năm 2023.

LỢI NHUẬN NINH VÂN BAY LIÊN TỤC TRỒI SỤT Kết quả kinh doanh hàng năm của Ninh Vân Bay. Nguồn: BCTC DN. Nhãn 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Doanh thu thuần Tỷ đồng 96 191 233 269 278 211 127 337 377 411 Lợi nhuận sau thuế

-126 16 -456 28 54 19 -62 16 36 23

Sau khởi đầu đầy tích cực ở quý I/2024 với doanh thu thuần đạt gần 114 tỷ đồng , mức cao nhất trong 15 năm và lợi nhuận sau thuế gần 17 tỷ đồng , đà chững lại của kết quả kinh doanh ở các quý sau đã ảnh hưởng lớn đến tổng thể hoạt động cả năm 2024 của NVT.

Dù ghi nhận lợi nhuận suy giảm năm 2024, đây không phải giai đoạn “bết bát” nhất trong lịch sử hoạt động của chủ khu nghỉ dưỡng nổi tiếng Việt Nam này. Trước đó, năm 2017, công ty từng ghi nhận khoản lỗ lên tới 456 tỷ đồng . Tương tự, năm 2015, Ninh Vân Bay cũng báo lỗ 126 tỷ đồng , hay năm 2021, mức lỗ cũng lên tới 62 tỷ đồng .

Kết thúc năm 2024, Ninh Vân Bay ghi nhận vốn chủ sở hữu đạt 530 tỷ đồng . Tổng tài sản của doanh nghiệp xấp xỉ 1.100 tỷ đồng , tăng nhẹ so với đầu năm. Đáng chú ý, lượng tiền mặt và các khoản tương đương tiền đạt gần 70 tỷ đồng , tăng gấp đôi so với năm 2023.

Tổng nợ phải trả của Ninh Vân Bay đến hết năm 2024 là hơn 541 tỷ đồng , bao gồm 152 tỷ đồng nợ ngắn hạn và gần 390 tỷ đồng nợ dài hạn.

Ninh Vân Bay tiền thân là CTCP Đầu tư và Xây dựng Tuấn Phong, được thành lập vào tháng 9/2006 với vốn điều lệ 1 tỷ đồng . Tháng 9/2009, công ty tăng vốn điều lệ lên 265 tỷ đồng và đổi tên thành CTCP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay như hiện nay. Tính đến cuối quý IV/2024, vốn điều lệ của công ty là 905 tỷ đồng .

Ninh Vân Bay là đơn vị khai thác và vận hành Khu nghỉ dưỡng cao cấp Six Senses Ninh Van Bay đạt chuẩn 5 sao tại Nha Trang (Khánh Hòa).

Bên cạnh đó, công ty còn đang khai thác, vận hành khu nghỉ dưỡng hạng sang Ana Mandara Villas Resort & Spa (Đà Lạt, Lâm Đồng) và đang có kế hoạch phát triển giai đoạn 2 của Six Senses Ninh Van Bay, Dự án khu nghỉ dưỡng Mũi Né quy mô 4 ha.

Trong danh mục đầu tư, Six Senses Ninh Van Bay được xem là "con gà đẻ trứng vàng". Đây là một trong những resort nổi tiếng nhất Việt Nam với diện tích 55 ha đất thuê ngoài đảo và 95 ha mặt nước biển.