Tỷ lệ ủng hộ ông Trump sụt

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Donald Trump đang giữ mức 40% trong tuần qua - mức thấp nhất trong nhiệm kỳ hiện tại của ông, theo cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos kết thúc vào ngày 18/8.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ra hiệu trong cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh giữa Nga - Ukraine, tại Washington D.C, ngày 18/8/2025. Ảnh: Reuters.

Cuộc thăm dò kéo dài 6 ngày đã khảo sát 4.446 người lớn ở Mỹ trên toàn quốc và trực tuyến với biên độ sai số khoảng 2%.

Khảo sát bắt đầu trong bối cảnh dữ liệu kinh tế cho thấy thị trường lao động Mỹ đang có dấu hiệu suy yếu, trong khi tổng thống Trump đang giám sát một chiến dịch trấn áp người nhập cư trên diện rộng.

Cùng lúc, đại diện đảng Cộng hòa đã tích cực tham gia vào đàm phán Nga-Ukraine trong thời gian vừa qua, tiêu biểu là hội nghị thượng đỉnh Alaska với tổng thống Putin hôm 16/8 và cuộc thảo luận với tổng thống Zelensky và các lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng hôm nay.

Tỷ lệ ủng hộ Trump không thay đổi nhiều so với cuộc thăm dò hồi cuối tháng 7, nhưng đã giảm 7 điểm phần trăm kể từ những ngày đầu tiên ông trở lại Nhà Trắng vào đầu năm nay.

Cuộc thăm dò mới nhất chỉ ra những cử tri gốc Tây Ban Nha, nhóm cử tri từng nghiêng về phía ông Trump trong cuộc bầu cử năm ngoái, đang dần mất thiện cảm với nhà lãnh đạo.

Chỉ khoảng 32% cử tri tán thành hiệu suất làm việc của ông tại Nhà Trắng - mức độ ủng hộ thấp nhất của nhóm này dành cho ông trong năm nay.

54% số cử tri, bao gồm một phần năm là thành viên đảng Cộng hòa, cho biết họ nghĩ Trump quá thân thiết với Nga kể cả khi ông đang nỗ lực làm trung gian hòa giải cho Moscow và Kyiv.

42% số cử tri cho rằng tổng thống Trump đang làm tốt các chính sách về tội phạm, 43% cho rằng ông đang giải quyết ổn thỏa các vấn đề về nhập cư. Về tất cả các chính sách nói chung, sự ủng hộ dành cho ông chủ yếu đến từ đảng Cộng hòa.

Sau khi trở lại Nhà Trắng vào tháng 1, tổng thống Donald Trump đã thực hiện các chính sách đàn áp mạnh tay với những người sống bất hợp pháp tại Mỹ. Các đặc vụ đeo mặt nạ bắt giữ và trục xuất người nhập cư trên khắp đất nước.

Chính sách này đã làm mất lòng một số bang, gây ra các cuộc biểu tình rầm rộ tại các thành phố, bao gồm cả Los Angeles. Khoảng một nửa dân số tại đây là người gốc Latinh và nhiều người có người thân là người nhập cư.

Gần đây hơn, ông Trump đã ra lệnh cho các đặc vụ liên bang và lực lượng Vệ binh Quốc gia hỗ trợ thực thi pháp luật tại thủ đô Washington D.C. với lý do tội phạm đang hoành hành ở đó, dù thống kê cho thấy tội phạm bạo lực đã giảm đáng kể sau năm 2023.