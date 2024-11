Tuyển Việt Nam lần đầu trải nghiệm SVĐ đặc biệt của Hàn Quốc

Hệ thống sưởi ấm, làm mát và luân chuyển khí hiện đại đảm bảo nhiệt độ ở mức 26 độ C vào mùa hè và 18 độ C vào mùa đông. Độ ẩm giữ ở mức 50%. Do đó, các cầu thủ không bị ảnh hưởng nhiều bởi điều kiện thời tiết bên ngoài quanh năm.