Tuyên tử hình nghịch tử sát hại cả cha lẫn mẹ

Nữ giám đốc chiếm đoạt hơn 4,5 tỷ đồng đã ra đầu thú

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa tiếp nhận bị can Nguyễn Thị Kim Loan (SN 1964; ngụ TP Thuận An, Bình Dương) ra đầu thú sau khi biết mình có thông tin bị truy nã.