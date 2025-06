Tuyển Trung Quốc hết cơ hội dự World Cup

Hôm 5/6, Trung Quốc nhận thất bại 0-1 trước Indonesia trên sân khách ở lượt trận áp chót bảng C, vòng loại 3 World Cup 2026 khu vực châu Á. Thủ môn Wang Dalei không thể cản phá cú sút phạt đền của tiền đạo Ole Romeny bên phía Indonesia và phải chứng kiến đội nhà nhận thất bại cay đắng.

Thất bại trước Indonesia khiến Trung Quốc chính thức hết cơ hội tranh vé dự play-off. Đây là trận thua thứ 4 liên tiếp của Trung Quốc ở vòng loại World Cup 2026. Trước đó, đội nhận thất bại trước Nhật Bản, Saudi Arabia và Australia. Hiện đoàn quân của HLV Branko Ivankovic xếp chót bảng C với 6 điểm, bao gồm 7 thất bại và chỉ có 2 chiến thắng.

Ở lượt đi, Trung Quốc từng thắng Indonesia 2-1 trên sân nhà. Nhưng ở trận tái đấu vừa qua, cục diện đã thay đổi. Đoàn quân của HLV Ivankovic đang có tâm lý không tốt sau chuỗi trận toàn thua trước đó. Đội tuyển xứ tỷ dân còn gặp bất lợi khi vắng chân sút chủ lực Wu Lei vì chấn thương.

Đồng thời, Indonesia cũng tỏ ra quyết tâm giành 3 điểm trên sân nhà, với lợi thế được chơi trên sân Bung Karno. Trung Quốc không thể tạo ra nhiều khó khăn cho hàng thủ Indonesia, đội đang chơi ngày càng ăn ý, cùng sự chắc chắn của thủ thành nhập tịch Emil Audero.

Thất bại trước Indonesia khiến Trung Quốc một lần nữa lỡ hẹn với World Cup. Lần gần nhất quốc gia này tranh tài ở giải đấu này đã cách đây 23 năm.

