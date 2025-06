Tuyển Saudi Arabia trả giá vì thiếu tiền đạo nội

Trong lúc Al-Hilal khiến Real Madrid phải chia điểm ngay tại Mỹ, đội tuyển Saudi Arabia lại vật lộn trong cơn khủng hoảng bàn thắng. Đó không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà là nghịch lý đang ngày càng rõ rệt. CLB đại diện mạnh nhất quốc gia vẫn có thể “sống khỏe” trên sân khấu toàn cầu mà không cần tiền đạo nội, còn đội tuyển quốc gia thì lại loay hoay tìm đường vào khung thành đối phương.

Trận hòa 1-1 trước Real Madrid tại FIFA Club World Cup 2025™ là lời chào ấn tượng của Simone Inzaghi trong ngày ra mắt Al-Hilal. Nhưng người Saudi Arabia lại quan tâm nhiều hơn đến một khoảnh khắc. Đó khi Salem Al-Dawsari - người từng ghi bàn vào lưới Argentina - bước lên nhận bóng đá phạt đền.

Cả đất nước nín thở. Bởi trong màu áo đội tuyển, Al-Dawsari hỏng cả ba quả gần nhất. Tất cả đều trong chiến dịch vòng loại World Cup 2026. Và nếu chỉ một trong số đó thành bàn, có lẽ giờ đây Saudi Arabia không phải toát mồ hôi để giữ lại hy vọng.

Điều trớ trêu là, cú sút hôm đó - trong trận gặp Real Madrid - lại được thực hiện bởi Ruben Neves - một ngoại binh. Và đó cũng là gương mặt đại diện tiêu biểu cho vấn đề Saudi Arabia đang đối mặt: đội tuyển quốc gia thì thiếu người ghi bàn, còn các CLB thì dư thừa lựa chọn… nhưng toàn là người nước ngoài.

Tuyển Saudi Arabia sẽ chạm trán Mỹ tại Gold Cup trong bối cảnh họ vừa thắng Haiti nhọc nhằn 1-0 hôm 16/6. Trước đó, đội bóng này bị Australia đánh bại ngay trên sân nhà, chấm dứt hy vọng giành vé trực tiếp dự World Cup 2026.

HLV Herve Renard - người hùng từng đưa họ tới chiến thắng lịch sử tại Qatar 2022 - nay quay lại trong vai “người chữa cháy”, mang theo một tập thể vừa thiếu chiều sâu, vừa thiếu cảm hứng. 7 bàn sau 10 trận vòng loại cuối cùng của World Cup 2026. Không một bàn nào đến từ tiền đạo đúng nghĩa. Đó không còn là thống kê mà là sự báo động.

Nhưng tại sao lại ra nông nỗi ấy?

Câu trả lời nằm ngay trong nội tại Saudi Pro League - giải đấu đang bùng nổ tài chính, đón hàng loạt ngôi sao châu Âu nhưng vô tình bóp nghẹt chỗ đứng của cầu thủ bản địa. Từ năm 2022 đến nay, hạn ngạch ngoại binh mỗi đội tăng từ 7 lên 10 - khiến nhiều cầu thủ Saudi không còn đất diễn.

Cựu HLV Roberto Mancini của tuyển Saudi Arabia từng cay đắng thừa nhận: “Trước đây, họ đá chính. Giờ, phần lớn ngồi ghế dự bị”.

Firas Al-Buraikan là minh chứng điển hình. Một trong những chân sút nội hay nhất mùa trước, ghi 17 bàn - bỗng mất vị trí sau khi Al-Ahli chiêu mộ Ivan Toney.

Al-Buraikan bị đẩy ra biên, rồi lên ghế dự bị, chỉ ghi được 3 bàn cả mùa. Abdullah Al-Hamdan - từng được kỳ vọng là "người kế nhiệm Yasser Al-Qahtani" - giờ 25 tuổi, đá chính vỏn vẹn 2 trận cho Al-Hilal mùa qua.

HLV Renard biết rõ điều đó. Và ông không viện cớ. “Tôi biết sẽ gặp vấn đề về lực lượng khi trở lại”, ông nói, “Nhưng chúng tôi không bao giờ bào chữa”. Một tuyên bố đúng tinh thần Pháp - nhưng rõ ràng, ông đang phải vá víu bằng những gì còn sót lại.

Trong khi đó, việc xuất ngoại - vốn có thể là cứu cánh - cũng gần như không tồn tại. Các CLB Saudi trả lương quá cao, giữ người quá chặt. Thành thử, dù có vài cái tên như Saud Abdulhamid (AS Roma) hay Al-Ghamdi – Al-Sahafi (đang được cho mượn tại Bỉ), thì vẫn là không đủ để tạo ra một thế hệ trụ cột mới.

Al-Hilal có thể chơi ngang ngửa Real Madrid mà không cần tiền đạo Saudi Arabia. Nhưng đội tuyển quốc gia thì không có lựa chọn nào khác ngoài tìm ra cây săn bàn nội. Bởi không ai khác ngoài họ sẽ giúp đội tuyển ghi bàn ở những trận đấu lớn.

Đã đến lúc Saudi Arabia không chỉ xây dựng giải đấu chuyên nghiệp, mà còn phải trả lại cơ hội cho chính người bản địa - nếu không muốn tiếp tục nhìn vào quá khứ với sự tiếc nuối, và chờ vào tương lai với nỗi lo thường trực: “Ai sẽ ghi bàn cho chúng ta?”.

