Tuyển nữ Việt Nam 0-0 Philippines: Loạt luân lưu cân não

Lúc 19h30 ngày 17/12, thầy trò Mai Đức Chung đứng trước cơ hội giành huy chương vàng SEA Games thứ 5 liên tiếp nếu vượt qua Philippines.

Tuyển nữ Việt Nam nhập cuộc đầy chủ động với hầu hết đội hình dâng quá vạch giữa sân. Phút 11, cơ hội đến với các cô gái áo đỏ sau một đợt lên bóng bên cánh trái. Thanh Nhã treo bóng vào trong nhưng Vạn Sự không thể tạo điểm cắt trước khung thành tuyển nữ Philippines.

Phút 21, Thanh Nhã lại mở ra cơ hội cho đồng đội với một đường chuyền về cho Cù Thị Huỳnh Như. Số 18 không thể có tư thế dứt điểm tốt nhất nên đưa bóng đi vọt xà. Cả hai cú dứt điểm từ đầu trận đều thuộc về tuyển nữ Việt Nam.

Tuyển nữ Việt Nam chơi chủ động. Ảnh: Anh Tiến.

Phút 29, mành lưới Philippines rung lên sau pha đánh đầu dũng mãnh từ cự ly gần của Bích Thuỳ. Tuy nhiên, trọng tài lại căng cờ báo việt vị. Pha làm chậm cho thấy số 23 của tuyển Việt Nam chưa mắc lỗi. Bích Thuỳ vẫn đứng trên không chỉ một mà đến hai cầu thủ phòng ngự áo trắng khi dứt điểm.

Không lâu sau quyết định khó hiểu của trọng tài, HLV Mai Đức Chung bức xúc khi chứng kiến Vạn Sự bị đối thủ chơi xấu. Vị thuyền trưởng của tuyển Việt Nam tổ cáo cầu thủ Philippines đã giẫm lên chân số 21 nhưng không có thẻ phạt nào được rút ra.

Bằng mắt thường, CĐV cũng có thể thấy Bích Thuỳ chưa hề việt vị. Ảnh: Minh Chiến.

Phút 45, Vạn Sự nhận thẻ vàng sau một tình huống va chạm với thủ môn đối phương. Các cầu thủ áo đỏ dường như đang bị ức chế tinh thần sau hàng loạt quyết định gây tranh cãi của tổ trọng tài.

Tuyển nữ Việt Nam gặp nhiều bất lợi. Ảnh: Anh Tiến.

Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. Tuyển nữ Việt Nam chơi tốt hơn và bị trọng tài từ chối một bàn thắng hợp lệ. Ở chiều ngược lại, tuyển nữ Philippines vẫn trung thành với lối chơi phòng ngự số đông và trông chờ vào những pha bóng bổng để tận dụng lợi thế thể hình.

Nửa đầu hiệp hai trôi qua, tuyển nữ Việt Nam vẫn thi đấu đầy quyết tâm, buộc đối thủ phải phòng ngự co cụm. Dù vậy, thể hình tốt giúp các cô gái Philippines vẫn trụ vững trước nhữn đợt tấn công dồn dập.

Sau quãng thời gian bị dồn ép, tuyển nữ Philippines bất ngờ có cơ hội ở phút 68. Các hậu vệ bị qua mặt nhưng Kim Thanh đã kịp lao ra, phá bóng ngay trước mũi giày tiền đạo số 21.

Phút 80, Trần Thị Thu tạt tốt đến vị trí của Bích Thùy. Số 23 nỗ lực dứt điểm bằng đầu nhưng bóng đi không đủ khó để hạ thủ môn tuyển nữ Philippines.

Căng thẳng xảy ra ở cuối trận. Ảnh: Anh Tiến.

90 phút khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. Sai lầm của trọng tài buộc tuyển nữ Việt Nam phải thi đấu thêm 30 phút hiệp phụ, thậm chí là cả loại luân lưu để hướng đến huy chương vàng.

30 phút hiệp phụ trôi qua, Philippines dốc toàn lực phòng ngự và đạt được ý đồ kéo tuyển nữ Viêt Nam vào loạt luân lưu may rủi.

Danh sách cầu thủ ra sân của tuyển nữ Việt Nam. Ảnh: VFF.