Tuyển nữ Việt Nam 0-0 Philippines: HLV Mai Đức Chung nổi giận

Lúc 19h30 ngày 17/12, thầy trò Mai Đức Chung đứng trước cơ hội giành huy chương vàng SEA Games thứ 5 liên tiếp nếu vượt qua Philippines.

Tuyển nữ Việt Nam nhập cuộc đầy chủ động với hầu hết đội hình dâng quá vạch giữa sân. Phút 11, cơ hội đến với các cô gái áo đỏ sau một đợt lên bóng bên cánh trái. Thanh Nhã treo bóng vào trong nhưng Vạn Sự không thể tạo điểm cắt trước khung thành tuyển nữ Philippines.

Phút 21, Thanh Nhã lại mở ra cơ hội cho đồng đội với một đường chuyền về cho Cù Thị Huỳnh Như. Số 18 không thể có tư thế dứt điểm tốt nhất nên đưa bóng đi vọt xà. Cả hai cú dứt điểm từ đầu trận đều thuộc về tuyển nữ Việt Nam.

Tuyển nữ Việt Nam chơi chủ động. Ảnh: Anh Tiến.

Phút 29, mành lưới Philippines rung lên sau pha đánh đầu dũng mãnh từ cự ly gần của Bích Thuỳ. Tuy nhiên, trọng tài lại căng cờ báo việt vị. Pha làm chậm cho thấy số 23 của tuyển Việt Nam chưa mắc lỗi. Bích Thuỳ vẫn đứng trên không chỉ một mà đến hai cầu thủ phòng ngự áo trắng khi dứt điểm.

Không lâu sau quyết định khó hiểu của trọng tài, HLV Mai Đức Chung bức xúc khi chứng kiến Vạn Sự bị đối thủ chơi xấu. Vị thuyền trưởng của tuyển Việt Nam tổ cáo cầu thủ Philippines đã giẫm lên chân số 21 nhưng không có thẻ phạt nào được rút ra.

Bằng mắt thường, CĐV cũng có thể thấy Bích Thuỳ chưa hề việt vị. Ảnh: Minh Chiến.

Phút 45, Vạn Sự nhận thẻ vàng sau một tình huống va chạm với thủ môn đối phương. Các cầu thủ áo đỏ dường như đang bị ức chế tinh thần sau hàng loạt quyết định gây tranh cãi của tổ trọng tài.

Tuyển nữ Việt Nam gặp nhiều bất lợi. Ảnh: Anh Tiến.

Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. Tuyển nữ Việt Nam chơi tốt hơn và bị trọng tài từ chối một bàn thắng hợp lệ. Ở chiều ngược lại, tuyển nữ Philippines vẫn trung thành với lối chơi phòng ngự số đông và trông chờ vào những pha bóng bổng để tận dụng lợi thế thể hình.

Trên sân Chonburi, tuyển nữ Việt Nam có màn tái ngộ đối thủ họ từng để thua 0-1 đầy cay đắng ở phút bù giờ trận đấu tại vòng bảng.

Người hâm mộ chờ đợi HLV Mai Đức Chung sẽ thực hiện những thay đổi để giúp đoàn quân áo đỏ xuyên phá hàng thủ số đông, đồng thời duy trì sự tập trung để hoá giải bài tấn công bóng bổng của đối thủ. Chỉ cần một giây lơ là, cơn ác mộng cách đây hơn một tuần hoàn toàn có thể lặp lại.

Chiến thắng trước Việt Nam không phải là may mắn, bằng chứng là việc các cô gái Philippines tiếp tục chơi đầy bản lĩnh và quật ngã chủ nhà Thái Lan ở bán kết, qua đó giành tấm vé vào chơi trận chung kết lịch sử.

Bích Thuỳ cùng đồng đội quyết tâm giành chiến thắng. Ảnh: Anh Tiến.

Phát biểu tại họp báo trước trận, HLV Mai Đức Chung khẳng định tuyển nữ Việt Nam hoàn toàn xứng đáng góp mặt ở trận đấu cuối cùng. "Ngày mai là trận đấu quan trọng nhất. Chúng tôi phải nỗ lực bởi Philippines là đối thủ rất mạnh. Họ vượt qua Thái Lan trong một trận đấu căng thẳng. Philippines có thể lực và tầm vóc tốt hơn chúng tôi, vì vậy đội sẽ phải khắc phục những điểm yếu bộc lộ ở trận thua vòng bảng", ông Chung nhấn mạnh.

Không khí sôi động trước giờ bóng lăn. Ảnh: Anh Tiến.

Thủ môn Trần Thị Kim Thanh cho biết toàn đội rút ra nhiều bài học quý giá sau thất bại trước Philippines. "Chúng tôi sẽ tuân thủ chặt chẽ đấu pháp của ban huấn luyện, ưu tiên lối chơi bóng ngắn, phối hợp nhỏ, làm tường và chọc khe. Chiến thuật cụ thể sẽ được thể hiện trên sân. Toàn đội sẵn sàng và quyết tâm nỗ lực 100% để bảo vệ thành công tấm HCV", Kim Thanh chia sẻ.

Danh sách cầu thủ ra sân của tuyển nữ Việt Nam. Ảnh: VFF.