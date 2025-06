Tuyển Nhật Bản phô diễn sức mạnh đáng sợ

Hôm 10/6, thầy trò HLV Hajime Moriyasu vùi dập Indonesia với tỷ số 6-0, mặc dù không sử dụng nhiều cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu. Trước dàn cầu thủ nhập tịch hưng phấn của Indonesia sau chiến thắng trước Trung Quốc, Nhật Bản vẫn có chiến thắng dễ dàng dù tung vào sân nhiều cầu thủ dự bị.

Sau 2 lượt đấu ở vòng loại 3 World Cup 2026, Nhật Bản cho thấy sức mạnh vượt trội trước Indonesia với tổng tỷ số 10-0. Ở trận lượt về, đội khách Indonesia thậm chí không có nổi cú sút nào.

Nếu tính cả giai đoạn vòng loại 3, Nhật Bản cũng là đội có điểm số và hiệu số tốt nhất. Đội kiếm được 23 điểm sau 10 trận tại bảng C, vượt qua Iran (21 điểm) và Hàn Quốc (22 điểm), hai đội lần lượt dẫn đầu các bảng A và B.

Về hiệu số, Nhật Bản ghi đến 30 bàn và chỉ thủng lưới 3 lần, một thành tích rất ấn tượng. Thầy trò HLV Moriyasu có hàng công áp đảo những đội bóng hàng đầu châu Á như Qatar (24 bàn), Hàn Quốc (20), Iran (16), Uzbekistan (14) và Saudi Arabia (6).

Hồi tháng 3, Nhật Bản thắng Bahrain 2-0, qua đó trở thành đội đầu tiên giành suất tới World Cup 2026, không tính 3 nước chủ nhà.

Trong tay HLV Moriyasu là dàn hảo thủ chơi bóng ở châu Âu như Wataru Endo, Takefusa Kubo, Takumi Minamino, Daizen Maeda, Kaoru Mitoma hay Ritsu Doan. Tài năng được khẳng định và kinh nghiệm thi đấu quốc tế của nhóm cầu thủ này giúp Nhật Bản trở thành thế lực khó bị đánh bại ở châu Á lẫn trên thế giới.

