Tuyển Italy rũ bùn đứng dậy

"Chúng tôi là một đội bóng hoàn toàn khác, cách chúng tôi kiểm soát trận đấu chứng tỏ điều đó. Giờ đây, chúng tôi quên đi nỗi thất vọng tại EURO và sử dụng nó như động lực để làm tốt hơn trong tương lai", Calafiori nhấn mạnh sau chiến thắng 4-1 trước Israel thuộc UEFA Nations League rạng sáng 15/10 (giờ Hà Nội).

Đội tuyển Italy dễ dàng đè bẹp Israel tại sân Bluenergy ở Udine (Italy), trong đó Giovanni Di Lorenzo lập cú đúp, Mateo Retegui thực hiện thành công một quả phạt đền và Davide Frattesi ghi bàn thứ bảy của mình dưới thời HLV Luciano Spalletti. Chiến thắng này giúp đoàn quân áo thiên thanh củng cố ngôi đầu bảng Nations League với 10 điểm, gần như chắc chắn giành vé vào tứ kết.

Đáng chú ý, đây cũng là cột mốc quan trọng để Italy xóa nhòa thất bại tại Euro 2024, nơi họ thi đấu kém ấn tượng và bị loại sớm. Từ sau trận thua Thụy Sĩ, thầy trò Spalletti đã thắng 3 trận và hòa 1 trận, ghi 11 bàn và thủng lưới 5 lần.

Trên sân Bluenergy, Frattesi tiếp tục có màn trình diễn nổi bật. Tiền vệ này không chỉ ghi bàn, mà còn tạo ra 2 key-pass (đường chuyền mở ra cơ hội). Suốt 87 phút thi đấu, ngôi sao của Inter Milan quán xuyết tốt khu trung tuyến, đạt tỷ lệ chuyền thành công 88%, đồng thời có 1 pha tắc bóng chính xác.

Từ một tiền vệ kiến tạo, Frattesi dần khẳng định mình là chân sút hàng đầu của đội tuyển Italy. 7 bàn thắng trong một thời gian ngắn là minh chứng rõ ràng cho sự tiến bộ vượt bậc của anh. Khả năng dứt điểm đa dạng, kết hợp với nhãn quan chiến thuật sắc sảo, giúp Frattesi trở thành phiên bản hoàn hảo hơn của Andrea Pirlo thời trẻ

Ở các trận thắng Pháp và Israel hồi tháng 9, Frattesi cũng tỏa sáng rực rỡ khi đóng góp 2 bàn. Sau những gì thể hiện, tiền vệ này được giới truyền thông ca ngợi là một trong những tài năng sáng giá nhất của bóng đá Italy hiện nay.

Trong ngày Italy nhấn chìm Israel, một cầu thủ khác cũng thi đấu nổi bật không kém là Federico Dimarco, người tiếp tục chứng tỏ mình là một mũi nhọn đáng sợ bên cánh trái. Với 3 pha kiến tạo liên tiếp, hậu vệ của Inter Milan đóng góp rất lớn vào thành công của tuyển Italy.

Sự kết hợp ăn ý giữa những pha kiến tạo thông minh của Dimarco và khả năng dứt điểm lạnh lùng của Frattesi góp phần tạo nên một cặp bài trùng hoàn hảo. Cả hai góp phần quan trọng vào sự hồi sinh của "Azzurri" và mang đến niềm hy vọng cho người hâm mộ.

