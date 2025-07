Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chốt danh sách dự SEA V.League 2025

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng về chuyên môn và thể trạng vận động viên, HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt chốt danh sách 15 tuyển thủ được đăng ký dự chặng 1 SEA V.League 2025.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt chốt 15 VĐV tham dự SEA V.League 2025. Ảnh: ACV.

Danh sách gồm những gương mặt quen thuộc như Thanh Thúy, Bích Tuyền, Kiều Trinh, Khánh Đang, Lâm Oanh, Bích Thủy… Trong đó, đáng chú ý là sự góp mặt của các tay đập trẻ như Nguyễn Thị Uyên, Lưu Thị Ly Ly hay Nguyễn Thị Ninh Anh… Đây đều là những nhân tố đã để lại dấu ấn tại AVC Challenge Cup và VTV Cup thời gian qua.

Dù đăng ký 15 VĐV, mỗi trận đấu các đội chỉ được sử dụng tối đa 14 VĐV ra sân. Việc mang theo một lực lượng rộng giúp ban huấn luyện có thêm lựa chọn và điều chỉnh chiến thuật tùy theo đối thủ.

Đội hình dự SEA V.League 2025 không có nhiều thay đổi so với lực lượng từng vô địch AVC Challenge Cup 2025 tại Hà Nội vừa qua. Tuy nhiên, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn thiếu vắng đáng tiếc chủ công Trà My do chấn thương cơ đầu gối. Tay đập sinh năm 2000 đã được các bác sĩ kiểm tra và xác định không tổn thương dây chằng, nhưng vẫn cần thời gian hồi phục.

So với SEA V.League 2024, đội tuyển Việt Nam có một số thay đổi về nhân sự. Những cái tên như Nguyệt Anh, Yến, Trà Giang hay Tú Linh không góp mặt, trong khi HLV Nguyễn Tuấn Kiệt bổ sung nhiều tay đập trẻ, hướng đến quá trình chuyển giao lực lượng.

Hiện tại, đội tuyển tập huấn tại Tam Đảo (Phú Thọ). Sau khi nhóm VĐV dự giải Shanghai Future Stars 2025 trở về vào ngày 21/7, đội sẽ hội quân đầy đủ để bước vào giai đoạn hoàn thiện chuyên môn.

SEA V.League 2025 có sự tham dự của 4 đội tuyển mạnh trong khu vực là Thái Lan, Việt Nam, Indonesia và Philippines. Sau chặng 1 tại Thái Lan từ ngày 1 đến 3/8, các đội sẽ thi đấu chặng 2 tại Ninh Bình từ ngày 9 đến 11/8. Đây cũng là giải đấu quan trọng trong hành trình chuẩn bị cho SEA Games 33 diễn ra cuối năm nay.