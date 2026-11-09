Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Tuyên bố cứng rắn của Carrick

  • Thứ hai, 9/11/2026 06:42 (GMT+7)
  • 20 phút trước

Sau trận hòa với tỷ số 4-4 giữa MU và Aston Villa, huấn luyện viên Michael Carrick khẳng định bản thân vẫn đủ khả năng dẫn dắt đội bóng bất chấp phong độ không tốt.

Highlights Manchester United 4-4 Aston Villa Rạng sáng 9/11, Manchester United hòa Aston Villa với tỷ số 4-4 tại vòng 10 Premier League 2026/27.

Chiến lược gia người Anh kiên quyết khẳng định ông có thừa lý do để tại vị bất chấp làn sóng chỉ trích, cũng như việc "Quỷ đỏ" tạm thời tụt xuống vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng Premier League sau 10 vòng.

Trả lời họp báo sau trận, nhà cầm quân 45 tuổi nhấn mạnh: "Chắc chắn 100%, tôi nghĩ đội bóng có thừa yếu tố tích cực. Bàn thắng làm thay đổi cục diện và toàn đội phải đối mặt với điều đó. Chúng tôi phải cải thiện triệt để điểm yếu tự đẩy mình vào thế khó ở một số thời điểm. Tôi xác định rất rõ phương hướng phát triển của câu lạc bộ, và mục tiêu duy nhất là phải giành chiến thắng."

manchester united, michael carrick, premier league ảnh 1

Michael Carrick tin mình xứng đáng giữ ghế tại MU. Ảnh: Reuters.

Carrick tin rằng những tín hiệu lạc quan này là đủ để ban lãnh đạo tiếp tục giữ ông trên băng ghế chỉ đạo ở chuyến làm khách trên sân Anfield của Liverpool vào ngày 22/11.

Dù vậy, phát biểu tự tin của cựu tiền vệ người Anh khó lòng dập tắt những hoài nghi gay gắt về tương lai của ông, đặc biệt khi giới chủ MU được cho đã nhắm đến một vài ứng viên.

Thực tế trên sân cho thấy "Quỷ đỏ" có màn trình diễn rời rạc khi để Aston Villa hai lần nới rộng cách biệt lên hai bàn (dẫn 2-0 rồi 4-2). Đội chủ sân Old Trafford chỉ giật lại 1 điểm nhờ hai pha lập công chớp nhoáng ở những phút bù giờ của Joshua Zirkzee và Patrick Dorgu.

FPT Play mang Ngoại Hạng Anh đến mọi nhà, tại: https://share.fptplay.vn/KQyFwB

Ác mộng rớt hạng 40 năm trước ám ảnh MU

MU đang trải qua một trong những giai đoạn tồi tệ nhất lịch sử khi tiếp tục mắc kẹt trong nhóm xuống hạng Premier League.

41 phút trước

Emery nổi giận khi hòa MU

HLV Unai Emery bức xúc sau khi Aston Villa đánh rơi chiến thắng trước Manchester United theo cách đầy cay đắng.

52 phút trước

Liverpool giúp MU không xuống bét bảng

Đêm 8/11, Liverpool nhấn chìm Crystal Palace 3-1, qua đó giúp đại kình địch gần như không thể rơi xuống vị trí thứ 20 sau 10 vòng đấu.

8 giờ trước

Năm huy hoàng của Quỷ đỏ Manchester

1999 - Manchester United: Cú ăn ba và tất cả là bản ghi ký ức sống động về mùa giải lịch sử của đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh. Nhà báo Matt Dickinson tái hiện hành trình chinh phục ba danh hiệu lớn của MU trong cùng một mùa giải, đồng thời phác họa hình ảnh Sir Alex Ferguson như một nhà kiến thiết vĩ đại, người đã định hình văn hóa chiến thắng và truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ.

Huy Trưởng

manchester united michael carrick premier league manchester united michael carrick premier league

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý