Emery nổi giận khi hòa MU

HLV Unai Emery bức xúc sau khi Aston Villa đánh rơi chiến thắng trước Manchester United theo cách đầy cay đắng.

Highlights Manchester United 4-4 Aston Villa Rạng sáng 9/11, Manchester United hòa Aston Villa với tỷ số 4-4 tại vòng 10 Premier League 2026/27.

Rạng sáng 9/11, Aston Villa tưởng như nắm chắc chiến thắng trong tay khi bước vào những phút bù giờ với việc dẫn trước 4-2. Tuy nhiên, mọi thứ bất ngờ sụp đổ chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi cuối trận.

Joshua Zirkzee là người thắp lại hy vọng cho MU bằng bàn rút ngắn tỷ số 3-4 ở phút bù giờ thứ hai. Khi Aston Villa vẫn chưa kịp ổn định đội hình, đội chủ nhà tiếp tục tung ra đòn kết liễu ở phút 90+6, hoàn tất việc giành lại 1 điểm.

Chứng kiến các học trò đánh rơi chiến thắng ngay trước mắt, Emery không giữ được bình tĩnh. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha lập tức tiến thẳng về phía đường hầm khi trận đấu còn chưa được khởi động lại sau bàn gỡ hòa của Zirkzee. Sau khi trận đấu kết thúc, ông cũng không có mặt để bắt tay người đồng nghiệp Michael Carrick.

Trận đấu thậm chí còn bị gián đoạn bởi VAR để kiểm tra tình huống va chạm giữa thủ môn Zion Suzuki và Senne Lammens. Thủ thành MU bị nghi có tác động khiến đối phương không thể kiểm soát tình huống bóng bổng. Tuy nhiên, sau khi xem xét, trọng tài quyết định công nhận bàn thắng của Patrick Dorgu.

Emery thất vọng vì mất điểm phút cuối. Ảnh: Reuters.

Trong cuộc phỏng vấn sau trận với Sky Sports, Emery tỏ ra khá căng thẳng khi được hỏi về quyết định rời sân sớm. Ông giải thích: "Họ ghi bàn ở phút 90+6 và có 6 phút bù giờ. Tôi nghĩ trận đấu đã kết thúc".

Khi phóng viên đặt vấn đề liệu hành động bỏ vào đường hầm có thiếu công bằng với đối thủ hay không, Emery lập tức đáp trả bằng ánh mắt đầy khó chịu: "Không phải không công bằng. Họ ghi bàn và tôi nghĩ trận đấu đã kết thúc".

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu Emery có hành động tương tự. Trước đó, sau thất bại nặng nề 1-4 trước Arsenal, chiến lược gia này cũng nhanh chóng rời sân mà không bắt tay Mikel Arteta. Khi đó, HLV Arsenal còn đứng chờ bên đường biên trước khi quyết định từ bỏ và ăn mừng cùng các học trò.

Trận hòa này khiến Aston Villa xếp thứ 10 trên bảng xếp hạng Premier League, còn MU đứng tận thứ 18.

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