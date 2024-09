Tuyên bố của Ronaldo về MU

"Thời điểm trở lại Man United (hè 2021 - PV), tôi rất vui. Tôi là một trong những cầu thủ ghi bàn tốt nhất mùa đó", Ronaldo trả lời phỏng vấn Five UK. "Tôi đã làm những điều không thể tin được với đội bóng. Mùa giải đầu tiên, tôi là cầu thủ ghi bàn tốt thứ ba ở Premier League khi đã 37 tuổi".

Siêu sao người Bồ Đào Nha nói thêm: “Tôi đã ghi bàn trong toàn bộ các trận vòng bảng Champions League. Tôi ghi bàn ở mọi trận đấu. Ngay cả ở đấu trường Ngoại hạng Anh, tôi đã ghi được 17 hoặc 18 bàn thắng. Tôi đã làm những điều rất tuyệt vời".

Ronaldo thừa nhận MU phải xây dựng lại mọi thứ từ đầu, đồng thời nhắn nhủ HLV Ten Hag: "HLV MU không thể nói đội bóng không thể chiến đấu cho chức vô địch Premier League hay Champions League. Thay vì vậy, hãy nói rằng chúng tôi sẽ cố gắng giành mọi danh hiệu dù có thể tiềm lực chưa đủ".



Sau mùa giải đầu tiên chơi rất hay, Ronaldo dần mất vị thế ở sân Old Trafford khi HLV Erik ten Hag xuất hiện. Đỉnh điểm mâu thuẫn giữa Ronaldo và Ten Hag là khi anh tự ý bỏ ghế dự bị và rời sân Old Trafford trong những phút cuối trận MU thắng Tottenham 2-0 ở vòng 12 Premier League mùa 2022/23.

Sau cùng, CR7 thực hiện cuộc phỏng vấn tai tiếng với nhà báo Piers Morgan. MU buộc phải hủy giao kèo với siêu sao người Bồ Đào Nha trước World Cup 2022.

Theo The Athletic, Ronaldo gặp vấn đề với những chỉ đạo của HLV Ten Hag trong quá trình tập luyện. Cựu HLV Ajax muốn CR7 trở thành mũi nhọn pressing mạnh mẽ ở phía trên.

Ông muốn Ronaldo đuổi theo để lấy bóng trong chân hậu vệ đối phương. Sau đó, Ronaldo được yêu cầu áp sát cả thủ môn trước khi nhanh chóng quay lại vị trí ban đầu.

"Ronaldo nỗ lực rất ít để làm theo những hướng dẫn của Ten Hag trên sân tập", The Athletic viết.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.