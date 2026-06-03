Từng bước tiến trên hành trình sống khỏe

Thay vì đặt ra kết quả lớn lao ngay từ ban đầu, người trẻ đang chọn cách chia mục tiêu sống khỏe theo từng bước nhỏ.

Từng bước chân tăng thêm, mỗi phút ngủ sâu hơn, lượng chất xơ nhiều hơn trong khẩu phần mỗi ngày… đều là bước tiến quan trọng dẫn đến phiên bản tốt hơn của mỗi người.

Bền bỉ trong một thế giới gấp gáp

Trong một thế giới đề cao kết quả tức thì, đi kèm áp lực mạng xã hội, người trẻ dễ dàng xem sống khỏe như cuộc đua gấp gáp. Giảm 5 kg trong một tháng, có cơ bụng sáu múi trong ba tháng… trở thành mục tiêu chinh phục trong ngắn hạn. Điều này tạo nên áp lực phi thực tế và dễ khiến người trẻ bỏ cuộc giữa chừng, dù bắt đầu với quyết tâm cao.

Sống khỏe là hành trình đầu tư dài hạn, thay vì cuộc đua gấp gáp.

Trong khi đó, những thay đổi nhỏ như ngủ sâu hơn 20 phút, ít bị hụt hơi khi leo cầu thang, uống đủ nước hay bổ sung thêm rau xanh, trái cây hàng ngày… lại chưa được nhìn nhận đúng giá trị. Những điều tưởng chừng rất nhỏ này thực tế lại là nền móng cho sức khỏe bền vững.

Giấc ngủ sâu với đầy đủ chu kỳ sẽ mở khóa khả năng phục hồi và phát triển cơ bắp, giúp duy trì tâm trạng tích cực và khả năng vượt qua áp lực tốt hơn mỗi ngày. Chế độ ăn đầy đủ dưỡng chất, đặc biệt là rau xanh và trái cây, trở thành bí quyết chống oxy hóa hiệu quả, duy trì sức khỏe làn da và sự trẻ trung lâu dài. Việc tập luyện đúng cách sẽ tăng cường sức khỏe tim mạch, hệ miễn dịch và giải phóng hormone hạnh phúc.

Tập luyện đúng cách tăng cường sức khỏe tim mạch, hệ miễn dịch và giải phóng hormone hạnh phúc.

Không ít người trẻ đã nhận ra điều này. Thu Hường (21 tuổi, TP.HCM) chia sẻ: “Tôi từng đặt mục tiêu giảm 10 kg trong một tháng để đi biển. Giai đoạn đó tôi điên cuồng tập nhảy dây và cắt giảm tinh bột. Kết quả, sau đúng 3 ngày, tôi phải bỏ cuộc giữa chừng vì quá đói và không có sức để tập. Giờ tôi đang học cách lắng nghe những thay đổi nhỏ trong cơ thể, tận hưởng sự tiến bộ khi đi được nhiều bước hơn mỗi ngày. Tôi thấy cách này rất thoải mái mà còn hiệu quả hơn”.

Trợ thủ công nghệ trên hành trình sống khỏe

Để theo dõi những bước tiến nhỏ, đổi thay tích cực của cơ thể từng ngày, công nghệ là “chìa khoá” được nhiều người trẻ lựa chọn. Thông qua thiết bị tích hợp AI như hệ sinh thái Galaxy và ứng dụng Samsung Health, người trẻ dễ dàng theo dõi sát sao nhịp sinh hoạt, chế độ dinh dưỡng, luyện tập và hiểu sâu hơn về trạng thái cơ thể. Quan trọng hơn, Galaxy AI không chỉ ghi lại số liệu, mà còn biến chúng thành lời khuyên, sự động viên, khích lệ trực quan, giúp người trẻ nhìn thấy rõ từng bước tiến nhỏ trong hành trình sống khỏe cũng như cách chinh phục mục tiêu tiếp theo.

Công nghệ đang giúp mọi người theo dõi sức khỏe để có chế độ tập luyện, sinh hoạt tốt hơn.

Sự kết hợp giữa bộ đôi Galaxy S26 series và Galaxy Watch8 series cho phép người trẻ theo dõi chất lượng giấc ngủ và nắm bắt sự tiến bộ qua Điểm năng lượng (Energy Score) mỗi ngày. Khi mở ứng dụng Samsung Health trên Galaxy S26 series, bạn có thể thấy rõ bảng phân tích chi tiết về thời lượng ngủ, thời gian ngủ nông, ngủ sâu, ngủ REM, đồng thời so sánh với giấc ngủ của những ngày trước. Nếu giấc ngủ không tốt, hệ sinh thái Galaxy còn có thể phân tích môi trường ngủ để tìm kiếm nguyên nhân, đồng thời đề xuất cách cải thiện thông qua tính năng Hướng dẫn trước khi đi ngủ (Bedtime Guidance).

Về khía cạnh tập luyện, sự tiến bộ mỗi ngày của người trẻ không chỉ được lượng hoá bằng số bước chân, mà còn tiến xa hơn với tính năng Cấp độ chạy (Running Level Analysis). Sau khi cung cấp thông tin sức khoẻ và kinh nghiệm chạy trên Galaxy S26 series, người trẻ có thể bắt đầu thực hiện bài kiểm tra chạy trong 12 phút. Đồng hồ sẽ phân tích kết quả để phân loại cấp độ. Đây là căn cứ để Galaxy AI đưa ra giáo án tập và người dùng có thể thấy rõ bước tiến của mình khi cấp độ chạy được tăng lên.

Đồng hồ phân tích kết quả để phân loại cấp độ chạy.

Với hệ sinh thái Galaxy, những tiến bộ nằm sâu bên trong như sức khoẻ tim mạch hay chỉ số chống oxy hoá của cơ thể cũng được thể hiện rõ. Sau khi chăm chỉ thực hiện bài tập hít thở và thiền định theo hướng dẫn của Galaxy AI, bạn có thể mở ứng dụng Samsung Health để theo dõi sự cải thiện về nhịp tim hay sức ép lên thành mạch máu. Những đổi thay tích cực trong chế độ ăn cũng làm thay đổi kết quả của chỉ số chống oxy hoá trong cơ thể, được đo lường thông qua đồng hồ Galaxy.

Với hệ sinh thái Galaxy và ứng dụng Samsung Health trên Galaxy S26 series, mỗi bước tiến nhỏ trở thành nguồn động lực rõ ràng để người trẻ tiếp tục xây dựng phiên bản khỏe mạnh hơn của chính mình. Đây là cách công nghệ đồng hành cùng người dùng chăm sóc sức khoẻ chủ động, khuyến khích duy trì lối sống khỏe mạnh bền vững mỗi ngày.