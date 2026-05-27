Tối ưu trải nghiệm làm việc nhờ Galaxy S26 Ultra và Buds4 Pro

Galaxy S26 Ultra và Buds4 Pro mang đến trải nghiệm làm việc liền mạch nhờ loạt tính năng AI và khả năng tối ưu những thao tác nhỏ thường gây gián đoạn trong nhịp sống hàng ngày.

Từ chống ồn khi làm việc nơi văn phòng mở, sàng lọc cuộc gọi lúc đang họp đến scan tài liệu, ghi chú hay bảo vệ quyền riêng tư ở nơi đông người, bộ đôi thiết bị của Samsung hướng đến việc giúp người dùng bớt phân tâm bởi những phiền toái vụn vặt trong suốt một ngày dài.

Khi công nghệ giải quyết những áp lực chốn công sở

Buổi sáng đi làm, những lúc tay đang cầm cà phê hay ôm laptop mà điện thoại bất ngờ đổ chuông luôn dễ tạo cảm giác luống cuống cho dân văn phòng. Trong tình huống đó, tính năng điều khiển bằng cử động đầu trên Galaxy Buds4 Pro phát huy sự tiện lợi khi người dùng có thể nhận hoặc từ chối cuộc gọi nhanh mà không cần chạm tay vào điện thoại.

Bộ đôi thiết bị giúp dân công sở bớt “hao pin” vì chuyện vụn vặt.

Văn phòng làm việc với nhiều người khó tránh khỏi tiếng ồn, đây là lúc Galaxy Buds4 Pro phát huy sức mạnh. Tính năng ANC (chống ồn chủ động) đã được trang bị trên hầu hết tai nghe, nhưng không phải loại nào cũng khiến người dùng thoải mái khi đeo lâu.

Có những tai nghe chống ồn rất tốt nhưng dễ tạo cảm giác bí và ngộp. Trên Galaxy Buds4 Pro, Samsung bổ sung Adaptive ANC để khả năng chống ồn tự điều chỉnh theo môi trường xung quanh, nhờ vậy cảm giác nghe tự nhiên và dễ chịu hơn.

Buds4 Pro hỗ trợ chống ồn hiệu quả nơi văn phòng mở.

Dòng tai nghe này cũng được thiết kế để phục vụ đa dạng đối tượng người dùng. Nếu Galaxy Buds4 Pro dành cho những ai thích thiết kế in-ear để cách âm tốt hơn, thì Buds4 bản thường phù hợp với những người không thích đeo tip silicon quá lâu nhưng vẫn muốn có ANC.

Thực tế, Samsung đã phân tích dữ liệu tai của hàng trăm triệu người dùng và thực hiện hơn 10.000 mô phỏng để tối ưu thiết kế cho Galaxy Buds4 series, giúp cảm giác đeo trên cả Galaxy Buds4 lẫn Buds4 Pro đều dễ chịu hơn khi sử dụng trong thời gian dài.

Bên cạnh đó, Galaxy AI cũng giúp trải nghiệm họp tiện lợi, mượt mà hơn nhờ khả năng ghi âm, tạo bản dịch và tự động tóm tắt nội dung qua Note Assist, thay vì ghi chú thủ công.

Tính năng điều khiển cuộc gọi rảnh tay tiện lợi cho người dùng đang di chuyển.

Trong khi đó, tính năng Call Screening (Sàng lọc cuộc gọi) trên Galaxy S26 series cũng hạn chế những gián đoạn thường gặp khi họp như shipper, số lạ hay các cuộc gọi gấp. Máy có thể nhận cuộc gọi trước và hiển thị nội dung dưới dạng văn bản theo thời gian thực, giúp người dùng nắm nhanh thông tin mà chưa cần trực tiếp nghe máy.

Galaxy AI giúp tối ưu quy trình làm việc

Dân công sở thường gặp phải tình huống cần gửi gấp hợp đồng hay giấy tờ nhưng mất thời gian chỉnh ảnh scan vì lệch góc, giấy bị cong hoặc dính chi tiết thừa trong khung hình.

Galaxy AI hỗ trợ scan tài liệu nhanh ngay trên điện thoại.

Trên Galaxy S26 Ultra, người dùng không cần cài thêm ứng dụng scan riêng. Tính năng Quét tài liệu qua camera (Document Scan) giúp đơn giản hóa thao tác này khi máy có thể tự căn chỉnh, làm phẳng tài liệu và xử lý khung hình gần như tự động nhờ Galaxy AI.

Ngoài ra, Galaxy S26 Ultra cũng là mẫu máy hiếm hoi còn tích hợp bút S Pen, nên những việc như ký nhanh vào tài liệu hay note trực tiếp lên hợp đồng thuận tiện hơn. Nhiều việc trước đây phải qua nhiều công đoạn giờ chỉ mất vài chục giây là hoàn thành.

Càng làm việc ở môi trường đông người, nhu cầu bảo vệ quyền riêng tư trên điện thoại càng trở nên rõ rệt, từ bảng lương, tài khoản ngân hàng đến các đoạn chat hay tài liệu công việc nhạy cảm.

Galaxy S26 Ultra được trang bị tính năng Privacy Display (Màn hình chống nhìn trộm), giúp hạn chế khả năng nhìn thấy nội dung từ các góc nghiêng, nhờ đó người dùng có thể yên tâm hơn khi làm việc nơi công cộng hay văn phòng mở.

Privacy Display bảo vệ sự riêng tư khi người dùng làm việc nơi đông người.

So với các loại miếng dán chống nhìn trộm thông thường, Privacy Display linh hoạt hơn nhờ khả năng bật/tắt nhanh tùy nhu cầu sử dụng. Khi cần riêng tư có thể kích hoạt ngay, còn lúc giải trí hay xem nội dung tại nhà vẫn giữ được trải nghiệm hiển thị trọn vẹn.

Sau một thời gian sử dụng, điểm đáng chú ý ở bộ đôi Galaxy S26 Ultra và Buds4 Pro không nằm ở những thông số “phô diễn” hiệu năng, mà ở cách thiết bị giúp giảm bớt các phiền toái nhỏ trong ngày. Từ xử lý cuộc gọi khi đang bận tay, hạn chế tiếng ồn nơi làm việc cho tới scan tài liệu hay ký nhanh hợp đồng, những thao tác tưởng chừng rất nhỏ lại góp phần giúp nhịp làm việc trở nên liền mạch và ít áp lực hơn.