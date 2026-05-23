Lý do Huy NL lựa chọn Galaxy S26+

Sau một thời gian dùng Galaxy S26+, content creator Huy NL thích chiếc máy này đến từ lý do rất đơn giản: Cảm giác thoải mái khi sử dụng mỗi ngày.

Với đặc thù công việc phải liên tục trả lời tin nhắn, duyệt nội dung, xử lý công việc khi di chuyển hay cầm điện thoại trong thời gian dài tại các sự kiện, chiếc smartphone giờ không đơn thuần là thiết bị giải trí. Nó gần như trở thành một công cụ làm việc luôn hiện diện trên tay. Và khi sử dụng điện thoại 10-12 tiếng mỗi ngày, những khác biệt về trọng lượng hay kích thước bắt đầu trở nên rõ ràng hơn rất nhiều.

Sự khác biệt của chiếc máy mỏng nhẹ

Theo Huy NL, sự khác biệt về trọng lượng hay kích thước rất khó nhận ra trong vài phút trải nghiệm nhanh. Nhưng khi phải dùng điện thoại liên tục suốt nhiều tuần, cảm giác đó bắt đầu thay đổi rõ rệt.

Galaxy S26+ là chiếc smartphone đồng hành cùng Huy NL trong nhiều tháng qua.

Dù sở hữu màn hình 6,7 inch, Galaxy S26+ chỉ nặng khoảng 190 g và mỏng 7,3 mm - nhẹ hơn đáng kể so với nhiều flagship hiện nay. Trên thực tế, sự khác biệt vài chục gram không mang tới ấn tượng ngay lập tức, nhưng lại là thứ rất dễ nhận ra sau nhiều giờ cầm máy liên tục.

Trong một thế giới của những chiếc flagship to và nặng, cảm giác cầm nắm là thứ mà Huy NL đánh giá cao nhất ở Galaxy S26+.

Huy NL cho biết trước đây anh từng nghĩ điện thoại nặng mang lại cảm giác “đầm tay” và cao cấp hơn. Nhưng khi cường độ sử dụng ngày càng lớn, ưu tiên của anh cũng thay đổi theo hướng thực tế hơn.

“Có những hôm đi sự kiện cả ngày, tôi gần như luôn cầm điện thoại trên tay. Lúc đó mới thấy một chiếc máy nhẹ hơn thực sự tạo khác biệt,” anh chia sẻ.

Không chỉ nhẹ hơn, Galaxy S26+ cũng mang lại cảm giác dễ dùng hơn trong những tình huống rất đời thường như cầm một tay để trả lời tin nhắn, bỏ túi quần khi di chuyển hay sử dụng liên tục trước khi ngủ mà không tạo cảm giác mỏi cổ tay như nhiều mẫu flagship cỡ lớn hiện nay.

Galaxy S26+ vẫn tối ưu trải nghiệm người dùng

Theo Huy NL, điểm khiến anh tiếp tục giữ Galaxy S26+ làm máy dùng hàng ngày không chỉ nằm ở thiết kế mỏng nhẹ, mà còn ở việc chiếc máy này gần như không tạo cảm giác phải đánh đổi trải nghiệm flagship.

“Tôi từng nghĩ nếu máy nhẹ hơn thì sẽ phải hy sinh cái gì đó như pin, hiệu năng, hoặc camera. Nhưng Galaxy S26+ không cho tôi cảm giác đó”, anh nhận xét.

Qua công cụ đánh giá hiệu năng Geekbench, Galaxy S26/S26+ (bên phải) với chip Exynos 2600 đạt điểm số gần tương đương với Galaxy S26 Ultra (bên trái).

Trong công việc hàng ngày, Huy NL thường xuyên xử lý ảnh, quay video ngắn, duyệt nội dung từ team và phải phản hồi rất nhanh khi đang di chuyển. Những tác vụ này đòi hỏi chiếc điện thoại luôn giữ được độ ổn định, phản hồi nhanh và đủ pin cho cả ngày sử dụng liên tục.

Galaxy S26+ được trang bị vi xử lý Exynos 2600 tiến trình 2 nm cùng các tính năng Galaxy AI tương tự dòng Ultra. Theo Huy NL, đây là những thứ tạo khác biệt rõ nhất trong quá trình sử dụng thực tế thay vì chỉ nằm ở các bài benchmark.

Ví dụ, các tính năng như tóm tắt nội dung hay chỉnh sửa ảnh bằng AI giúp anh xử lý công việc nhanh hơn đáng kể trong nhiều tình huống hàng ngày. Với những video quay nhanh tại sự kiện, tính năng Audio Eraser cũng giúp loại bỏ bớt tiếng ồn môi trường ngay trên máy thay vì phải chuyển sang phần mềm khác để xử lý.

Là một content creator, Huy NL thường chỉnh sửa ảnh chỉ bằng câu lệnh ngay trong chính Photo Assist để dễ dàng đăng tải lên mạng xã hội.

Điều khiến Huy NL đánh giá cao là những tính năng này vẫn song hành với trải nghiệm người dùng mượt mà. Galaxy S26+ sở hữu hệ thống camera đầy đủ tiêu cự, pin 4.900 mAh đủ cho một ngày dài và hiệu năng ổn định ngay cả khi phải xử lý nhiều tác vụ liên tục. Với anh, đó mới là điểm cân bằng mà một chiếc flagship hiện đại cần có.

Mang đến trải nghiệm thoải mái mỗi ngày

Theo Huy NL, smartphone cao cấp trong vài năm gần đây đang dần đi theo xu hướng “càng lớn càng tốt”. Nhiều model flagship liên tục tăng kích thước màn hình, trọng lượng và số lượng camera để tạo khác biệt về mặt thông số. Tuy nhiên, ở góc độ người dùng thực tế, anh cho rằng không phải ai cũng cần một chiếc điện thoại theo hướng đó.

Với anh, Galaxy S26+ là một trong số ít flagship hiện nay vẫn giữ được cảm giác cân bằng. Máy đủ mạnh để xử lý công việc, đủ pin để dùng cường độ cao, camera vẫn đáp ứng tốt nhu cầu quay chụp hàng ngày, nhưng đồng thời không tạo cảm giác quá cồng kềnh khi phải mang theo liên tục.

Theo Huy NL, chiếc smartphone tốt không nhất thiết phải có mọi thứ, nhưng cần đem lại sự thoải mái cho người sử dụng.

“Có những thứ trước đây tôi nghĩ chỉ Ultra mới làm tốt. Nhưng đến lúc dùng S26+ một thời gian, tôi nhận ra nhu cầu thực tế hàng ngày của mình đã được đáp ứng gần như đầy đủ rồi,” Huy NL chia sẻ.

Theo anh, một chiếc flagship tốt không nhất thiết phải là thiết bị gây ấn tượng mạnh nhất trong vài phút đầu tiên. Quan trọng hơn là cảm giác thoải mái khi sử dụng lâu dài - thứ chỉ thực sự nhận ra sau nhiều tuần hoặc nhiều tháng dùng liên tục.