Tumys Homes hợp tác Anabuki ID kiến tạo không gian sống chuẩn Nhật

Tumys Homes - chủ đầu tư dự án căn hộ cao cấp Maison Grand - vừa ký kết hợp tác với Anabuki ID, thương hiệu thiết kế nội thất hàng đầu Nhật Bản.

Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình Tumys Homes kiến tạo chuẩn mực sống mới, mang đến giải pháp nội thất cao cấp, tinh tế và chuẩn mực quốc tế cho cư dân tương lai của Maison Grand.

“Chuẩn Nhật” trong từng chi tiết sống

Với sự hợp tác cùng Anabuki ID, cư dân Maison Grand được trải nghiệm không gian sống mang đậm tinh thần “Japan quality” - nơi mọi chi tiết đều được tính toán tỉ mỉ, chú trọng sự tiện nghi, tối ưu công năng và đảm bảo độ bền vượt thời gian.

Tumys Homes hợp tác cùng Anabuki ID mang đến giải pháp hoàn thiện và cung cấp nội thất “chuẩn Nhật”.

Anabuki ID là công ty thuộc Tập đoàn Anabuki Construction - tập đoàn bất động sản hàng đầu Nhật Bản với hơn 65 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển, thiết kế và quản lý nhà ở, văn phòng, khách sạn tại nhiều quốc gia châu Á. Tại Việt Nam, Anabuki ID khẳng định uy tín qua loạt dự án tiêu chuẩn Nhật tại Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng. Lần này, thương hiệu tiếp tục mang tinh thần “Omotenashi” - hiếu khách và tỉ mỉ trong từng trải nghiệm - đến với Maison Grand, qua việc cung cấp gói giải pháp nội thất trọn vẹn, cao cấp và đồng bộ, giúp cư dân hoàn thiện nhanh chóng tổ ấm mơ ước.

Đặc biệt, với khách hàng đầu tư cho thuê, sự hợp tác giữa Tumys Homes và Anabuki ID mở ra cơ hội khi căn hộ được bàn giao hoàn thiện với nội thất đầy đủ, đạt tiêu chuẩn lưu trú cao cấp, sẵn sàng vận hành cho thuê.

Đại diện đơn vị Anabuki ID phát biểu tại lễ ký kết hợp tác.

Tumys Homes - kiến tạo chuẩn sống thịnh vượng

Với triết lý “Mang đến hàng nghìn tổ ấm hạnh phúc - Kiến tạo cuộc sống thịnh vượng - Tạo lập giá trị xã hội”, Tumys Homes không chỉ phát triển dự án, mà còn kiến tạo cộng đồng văn minh, bền vững. Trong hành trình phát triển, Tumys Homes ghi dấu ấn tại nhiều đô thị lớn với hơn 15 dự án trải rộng khắp 8 tỉnh thành, sở hữu hơn 200 ha quỹ đất sạch và hơn 30.000 sản phẩm bất động sản - từ nhà ở, thương mại, nghỉ dưỡng đến đô thị phức hợp.

Maison Grand - tọa lạc tại mặt tiền QL51, phường Phú Mỹ, TP.HCM - là dự án đầu tiên mở màn cho chiến lược phát triển quỹ đất trọng điểm của Tumys Homes. Được định vị là biểu tượng tiên phong tại trung tâm cảng quốc tế Phú Mỹ, dự án hội tụ đầy đủ yếu tố đẳng cấp về quy hoạch, kiến trúc và tiện ích, khẳng định tầm nhìn dài hạn của chủ đầu tư trong việc kiến tạo giá trị sống bền vững cho cư dân.

Maison Grand - dự án căn hộ cao cấp tại trung tâm cảng biển quốc tế TP.HCM.

Sự hợp tác giữa Tumys Homes và Anabuki ID không chỉ là bước đi chiến lược trong việc nâng tầm chất lượng sản phẩm, mà còn thể hiện định hướng phát triển bền vững - nơi giá trị sống của cư dân luôn được đặt ở vị trí trung tâm. Cả hai thương hiệu đều chia sẻ chung tầm nhìn khi mỗi công trình không chỉ là một dự án, mà là không gian nuôi dưỡng hạnh phúc, kết nối con người và lan tỏa giá trị tích cực đến cộng đồng.

Với tinh thần nghiêm túc trong đầu tư, chuyên nghiệp trong triển khai và chỉn chu trong từng chi tiết, Tumys Homes đang dần khẳng định vị thế là nhà phát triển bất động sản trọng điểm, sẵn sàng đồng hành cùng đối tác quốc tế để kiến tạo công trình biểu tượng, thúc đẩy sự thịnh vượng tại mỗi vùng đất mà thương hiệu đi qua.