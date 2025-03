Tuchel thay đổi chiến thuật của tuyển Anh

Daily Mail cho biết chiến lược gia người Đức lên kế hoạch 60 ngày để giúp "Tam sư" thay đổi diện mạo và hướng đến vòng chung kết World Cup 2026. Với chỉ 6 lần tập trung tuyển quốc gia trước khi giải đấu khởi tranh tại Mỹ, Tuchel sẽ không có nhiều thời gian để áp dụng cách chơi mới cho "Tam sư".

Hôm 14/3, Tuchel nói về những thay đổi đáng chú ý của tuyển Anh trong thời gian tới: "Chúng ta cần phản ánh đúng tinh thần của Premier League, một giải đấu rất giàu thể lực và chơi trực diện. Chúng ta phải đủ mạnh mẽ để chơi như một đội tuyển Anh thực thụ, không cần phải sao chép các quốc gia hay phong cách khác".

HLV người Đức thừa nhận muốn mang tới một lối chơi tấn công trực diện, tăng nhịp độ và cường độ hoạt động trong trận đấu. Những thay đổi sẽ được áp dụng ngay trong đợt tập trung tháng 3 tại vòng loại World Cup 2026, khi tuyển Anh gặp Albania và Latvia.

"Nếu muốn chuẩn bị cho trận chung kết ở giải đấu kế tiếp, chúng ta phải bắt đầu ngay từ đợt tập trung này. Chỉ còn 60 ngày và 6 lần tập trung. Chúng ta cần tận dụng từng ngày một cách hợp lý", HLV người Đức nói.

Theo Guardian, Tuchel có thể áp dụng 2 quy tắc đặc biệt trong cách huấn luyện các tuyển thủ Anh, tương tự những gì ông từng làm tại Chelsea. Quy tắc đầu tiên là cấm các cầu thủ gọi nhau bằng họ trong suốt quá trình tập luyện. Thay vào đó, cựu HLV Bayern Munich và Chelsea khuyến khích các cầu thủ gọi thẳng tên nhau để tạo sự thân mật và gần gũi.

Ngoài ra, Tuchel rất coi trọng việc giao tiếp bằng mắt. Ông yêu cầu các cầu thủ phải nhìn thẳng vào mắt nhau khi chào hỏi, đồng thời muốn các cầu thủ phải nói “Chào buổi sáng” khi họ có mặt tại trung tâm huấn luyện hoặc trong các ngày diễn ra trận đấu. Đây là những điều nhỏ nhưng mang lại ý nghĩa lớn trong việc xây dựng tinh thần đồng đội.

Tuchel ký hợp đồng 18 tháng với tuyển Anh, với nhiệm vụ giúp "Tam sư" vô địch World Cup 2026.

