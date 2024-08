Tuấn Hưng lên tiếng khi bị chê mất giọng

Tuấn Hưng thừa nhận có những khán giả nói anh mất giọng. Tuy nhiên, bình luận đó là động lực để nam ca sĩ cố gắng hơn ở Anh trai vượt ngàn chông gai.

Mới đây, Tuấn Hưng chia sẻ về quá trình tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai. Nam ca sĩ thừa nhận trước chương trình, đã có khán giả nhận xét anh mất giọng, nhưng anh coi đó là động lực để cố gắng hơn.

“Khi cất giọng lên mình luôn hát bằng cả trái tim và sự khao khát. Có nhiều người nói mình may mắn vì khi xuất hiện là sáng sân khấu và có giọng đặc trưng. Mình không phủ nhận may mắn đến với mình là thật, nhưng nếu không nỗ lực tìm tòi và khám phá bản thân thì may mắn có đến mãi với mình không? Trước cuộc thi nhiều người nói: ‘Hưng mất giọng rồi’ và đó là động lực để mình cố gắng hơn trong chương trình lần này. Những lời khen có cánh không thay đổi mình nhưng những lời góp ý thẳng thắn sẽ làm mình mạnh mẽ và tiến bộ hơn”, Tuấn Hưng viết.

Khi có khán giả bình luận: “Tuấn Hưng hát vẫn hay, không hiểu sao nhiều người bình luận sai”, giọng ca sinh năm 1978 trả lời: “Họ nói cũng có lúc đúng đấy. Nhưng đó là động lực để mình cố gắng”.

Tuấn Hưng trong tập mới nhất của Anh trai vượt ngàn chông gai. Ảnh: FBNV.

Trước đó, ở đêm nhạc giữa tháng 4, Tuấn Hưng xin lỗi ban tổ chức cũng như khán giả tới theo dõi chương trình, đồng thời hoàn vé cho những khán giả chưa hài lòng. Lý do là Tuấn Hưng nhận thấy bản thân trình diễn chưa như mong đợi. Sau đó, Tuấn Hưng giải thích một người bạn của anh qua đời vào đúng thời điểm đêm nhạc diễn ra, dẫn đến anh bị ảnh hưởng tới tinh thần, sức khỏe.

Tại Anh trai vượt ngàn chông gai, Tuấn Hưng luôn đạt bình chọn khá cao. Tuy nhiên, nam ca sĩ cũng vướng bàn tán vì biểu cảm được khán giả cho là uể oải. Sau đó, Tuấn Hưng giải thích lịch trình quá bận rộn, lịch quay gấp gáp khiến anh mệt mỏi.

“Khi bạn buồn vì bản thân không thể làm gì được, để nhóm rơi vào cảnh không an toàn, bạn có buồn không. Tôi rất buồn vì cố gắng hết sức nhưng vẫn không có được kết quả tốt. Lúc này chúng tôi đang quay là 3h đấy các bạn. Tôi xin các bạn hãy buông tha cho tôi, hãy nhìn vào thực tế chương trình. Chúng tôi phải quay cật lực từ 7h đến đêm muộn và 4-5 ngày một tuần, không sức nào chịu nổi. Tất cả đều lăn ra ốm hết”, Tuấn Hưng chia sẻ.