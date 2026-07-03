Từ Việt Nam đến Silicon Valley và triết lý đào tạo nhân tài tại Zalo

Thành công của doanh nghiệp công nghệ không chỉ đo bằng quy mô hạ tầng hay dữ liệu, mà còn ở cách họ đầu tư và phát triển nguồn lực con người

Hơn nửa thế kỷ trước, những nền móng đầu tiên của Internet đã được nhen nhóm tại thung lũng Silicon (Silicon Valley), mở ra một kỷ nguyên kết nối làm thay đổi vĩnh viễn lịch sử nhân loại. Cho đến nay, dải đất bờ Tây nước Mỹ này vẫn luôn được ví như cội nguồn của những đột phá, nơi định hình cách thế giới sẽ vận hành trong tương lai. Tìm đến cái nôi của công nghệ toàn cầu không đơn thuần để chiêm ngưỡng những thành tựu vĩ đại, mà là một hành trình học hỏi, thẩm thấu tư duy đổi mới và quan sát cách những "gã khổng lồ’" kiến tạo nên giá trị.

Vừa qua, Zalo đã đưa đội ngũ quản lý trẻ đến Thung lũng Silicon để hòa vào dòng chảy công nghệ của Google I/O 2026, tham quan các công ty công nghệ hàng đầu, đồng thời trekking tại vườn quốc gia Yosemite. Đây là tiền đề để các thành viên kiến tạo một tập thể đủ năng lực thích ứng với những biến động của kỷ nguyên số.

Toàn cảnh Google I/O, hội nghị thường niên lớn nhất dành cho các nhà phát triển công nghệ do Google tổ chức.

Đến thung lũng Silicon để xem các ông lớn “làm” công nghệ

Được tổ chức tại San Francisco, Mỹ, Google I/O không chỉ là hội nghị thường niên dành riêng cho giới lập trình viên toàn cầu, mà còn là "thánh địa" nơi Google giới thiệu những công nghệ mới nhất. Diễn ra trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra những thay đổi sâu rộng trên toàn thế giới, Google I/O 2026 mang đến một bức tranh khá rõ nét về hướng đi của công nghệ trong những năm tới, tập trung vào Agentic AI. Trong đó, Agentic AI được khẳng định sẽ hiện diện như một lớp hạ tầng chung, len lỏi vào gần như mọi hoạt động đa tác vụ, từ lập trình, tìm kiếm, sáng tạo nội dung đến xây dựng và vận hành sản phẩm.

Với các lãnh đạo trẻ của Zalo, tham gia Google I/O năm nay là một cơ hội để nhìn cuộc đua công nghệ ở góc độ trực diện và vĩ mô hơn. “Xây dựng được công nghệ tốt là một việc, nhưng làm thế nào để ứng dụng những công nghệ đó một cách hợp lý và hiệu quả với bối cảnh của từng sản phẩm sẽ là bài toán tiếp theo mà mỗi công ty công nghệ phải tự tìm lời giải”, anh Nguyễn Hoàng Khánh Duy, Associate Product Manager, Zalo chia sẻ.

Đội ngũ lãnh đạo trẻ của Zalo tại Google I/O 2026.

Từ góc độ hệ thống, những cập nhật từ Google về Agentic AI đã mở ra cho đội ngũ Zalo góc nhìn mới về tính ưu tiên khi tích hợp công nghệ mới vào sản phẩm. “Trong tương lai, khi AI ngày càng nhúng sâu vào quy trình phát triển sản phẩm, doanh nghiệp nào có thể ứng dụng AI một cách an toàn, bảo mật cao sẽ có lợi thế, bên cạnh yếu tố về hiệu suất hay sự thuận lợi”, anh Duy phân tích thêm.

Google I/O 2026 cũng mang đến câu trả lời cho giới công nghệ toàn cầu: AI không còn là một xu hướng mà đã trở thành nền tảng cơ bản cho những doanh nghiệp muốn trụ vững trong “chiếc bánh” thị trường đang dần bị xé nhỏ. Song, khi AI trở thành “mẫu số chung” mà doanh nghiệp nào cũng có thể tiếp cận, đâu mới là lợi thế khó bị san lấp?

Trong những ngày tiếp theo của hành trình, các buổi tham quan Apple, OpenAI và Facebook đã giúp các thành viên Zalo từng bước trả lời được câu hỏi này. Bài học mà Apple mang lại là tính nhất quán và tinh thần kiên định với các giá trị cốt lõi, minh chứng là sự tỉ mỉ mà tập đoàn này áp dụng cho cả sản phẩm lẫn từng chi tiết kiến trúc ở nơi làm việc. Đến với OpenAI, đội ngũ được quan sát tư duy chuyển hóa công nghệ thành giá trị thực, khi OpenAI luôn ưu tiên tìm hiểu văn hóa người dùng trước khi xây dựng sản phẩm. Và cuối cùng là bài học về sự liên tục làm mới chính mình ở Meta, với sự hiện diện của "đế chế cũ" Sun Microsystems trong khuôn viên như một lời nhắc nhở rằng không có vị thế dẫn đầu nào là mãi mãi nếu tổ chức ngừng tự nâng cấp.

Bên trong trụ sở OpenAI.

“Trước buổi gặp gỡ giữa Zalo và OpenAI, nhiều người hình dung cuộc gặp sẽ xoay quanh mô hình hay những bước tiến mới nhất của công nghệ. Nhưng bất ngờ là đội ngũ OpenAI dành phần lớn thời gian để tìm hiểu người dùng Việt Nam từ cách giao tiếp, thói quen sử dụng công nghệ trong cuộc sống hàng ngày đến những đặc điểm riêng của thị trường Việt”, chị Phạm Thị Lộc Xuân, Senior Lead Data Scientist, Zalo, chia sẻ.

Mục đích của chuyến đi không phải là đem về một “công thức thành công” từ những tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới mà là tạo cơ hội để các nhà lãnh đạo trẻ được tiếp xúc trực tiếp cùng những “khối óc” với tầm nhìn tiên phong về bức tranh công nghệ tương lai. Từ đó, đội ngũ Zalo có cơ hội để phản tư và đặt câu hỏi ngược về những tiêu chuẩn mà mình đang theo đuổi.

Yosemite và bài học về sức bền ý chí

Kết thúc những ngày dài trong thế giới công nghệ tại Google I/O, đội ngũ Zalo rời thung lũng Silicon để bắt đầu một hành trình mới. Sau nhiều giờ di chuyển dọc theo những cung đường băng qua miền Tây Nam, đoàn đặt chân đến vườn quốc gia Yosemite, một trong những kỳ quan thiên nhiên nổi tiếng nhất nước Mỹ. Tại đây, họ tiếp nối một truyền thống quen thuộc trong nhiều năm qua tại Zalo: Trekking.

Với phần lớn thành viên trong đoàn, Yosemite là một trải nghiệm rất khác so với những cung đường trekking quen thuộc tại Đông Nam Á vì không khí lạnh và độ ẩm thấp của vùng ôn đới. Càng lên cao, độ dốc tăng dần và những bậc đá bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Thế nhưng, tinh thần đồng hành, sẵn sàng thích nghi và đón nhận thách thức dường như vẫn được giữ nguyên trên từng bước chân của các thành viên tại một nơi cách Việt Nam nửa vòng trái đất.

Quang cảnh hùng vĩ tại Mist Trail, một trong những cung trekking biểu tượng của Yosemite.

Nếu Silicon Valley mang đến cảm giác về một tương lai luôn chuyển động và thôi thúc con người phải liên tục phát triển, Yosemite lại mở ra những không gian khác để đội ngũ nhìn về hành trình phát triển của bản thân.

“Trong khoa học máy tính có thuật toán tối ưu hóa Hill Climbing để tìm ra lời giải tốt nhất trong điều kiện nguồn lực hữu hạn. Tuy nhiên, nó cũng có một giới hạn nổi tiếng là nếu chỉ liên tục đi theo hướng ‘đi lên’, người ta rất dễ mắc kẹt ở một đỉnh cao cục bộ và không bao giờ chạm được tới đỉnh cao nhất”, anh Nguyễn Long Bách Hải, Product Manager, Zalo, chia sẻ.

“Vậy nên, đôi khi muốn lên được một đỉnh cao hơn, ta phải chấp nhận đi xuống trước,” anh Hải nói thêm.

Đội ngũ Zalo trekking tại Yosemite, kỳ quan thiên nhiên nổi tiếng nước Mỹ.

Từ lâu, văn hóa trekking tại Zalo được xem là phép ẩn dụ của tinh thần đón nhận thách thức, của sự học hỏi không ngừng để nâng cấp bản thân và kiên định với những mục tiêu mình đã lựa chọn. Bởi lẽ, hành trình xây dựng một sản phẩm công nghệ thay đổi đời sống người Việt cũng giống như việc leo núi. Có những tính năng phải được cải tiến từng ngày trong nhiều năm, có những mục tiêu cần rất nhiều thời gian mới được người dùng và xã hội ghi nhận. Cũng giống như trên những cung đường leo núi, phần lớn hành trình không phải là khoảnh khắc chạm tới đích đến, mà là hàng nghìn bước chân lặp lại trên đường đi.

Và với Zalo, “đỉnh núi” mà đội ngũ luôn kiên trì theo đuổi là ứng dụng công nghệ tạo tác động cho người dùng nội địa thông qua các tính năng liên lạc, giải trí, phối hợp lan tỏa thông tin phòng, chống thiên tai, cũng như ứng dụng năng lực AI để nâng cao khả năng tiếp cận cho nhiều nhóm đối tượng người Việt.

Nhìn xa hơn, chuyến đi đến thung lũng Silicon lần này không đơn thuần là cơ hội để đội ngũ tham quan hay học hỏi từ các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu thế giới, mà là một khoản đầu tư dài hạn vào năng lực phát triển của đội ngũ, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, lấy con người làm trọng tâm.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, trong những năm qua, Zalo đã triển khai nhiều chương trình đào tạo, hướng đến việc xây dựng nguồn nhân lực công nghệ chất lượng cao như Zalo Tech Fresher, Zalo Product Management Trainee, me.grow, hay các chuỗi chia sẻ nội bộ.

Trong kỷ nguyên AI, phát triển bền vững không chỉ dựa vào việc sở hữu công nghệ mạnh nhất, mà còn ở việc xây dựng một đội ngũ luôn sẵn sàng mở rộng tư duy, biết phản tư và không ngừng đón nhận thách thức.