Hơn 150 nhân viên Zalo chinh phục 'nóc nhà' Nha Trang

Không còn chỉ là những chuyến du lịch nghỉ dưỡng, các hoạt động teambuilding đã trở thành một phần văn hóa tổ chức, phản ánh giá trị mà các công ty theo đuổi.

Khoảng 15h, khi nhiệt độ thực tế ngoài trời tại Nha Trang lên tới gần 40 độ, chị Phạm Như Quỳnh xuống được tới chân núi Hoàng Ngưu Sơn - "nóc nhà" của Nha Trang. Chị là một thành viên xuống sớm trong đoàn sau khoảng gần 9 tiếng leo núi. Ngồi nghỉ bên đường để chờ các thành viên khác xuống núi, chị Như Quỳnh nhìn đôi chân phồng rộp sau một ngày dài và cười:

"Cung này không dễ với cả những người thường xuyên vận động như tôi. Hoàn thành được dưới 9 tiếng là một điều khiến tôi rất tự hào".

Nhìn về phía đỉnh núi giờ đã khuất sau những con đường ngoằn ngoèo, chị Quỳnh vẫn không thể tin được mình đã xuống được núi khi nhiều lúc đã muốn bỏ cuộc (thuật ngữ trong leo núi hay thể thao là ‘DNF’ - “Did not finish”) vì con đường quá đỗi khó khăn.

“Năm sau công ty tổ chức, tôi vẫn sẽ đi tiếp chứ!”.

Chị Như Quỳnh là một trong hơn 150 thành viên của Zalo tham gia chuyến trekking chinh phục đỉnh Hoàng Ngưu Sơn (Đồng Bò) vào đầu tháng 6. Thông thường, cung trek lên đỉnh Hoàng Ngưu Sơn dài khoảng 8-12 km, tuỳ thuộc điểm xuất phát và nhu cầu của người leo núi. Song, để hành trình thêm phần thách thức, đội ngũ Zalo đã quyết định kéo dài cung trek Hoàng Ngưu Sơn lên 15 km cả hai chiều, với độ cao trên đỉnh đạt 972 m.

Nhân viên Zalo khởi động trước hành trình thử thách.

Một ngày dài trekking bắt đầu với các thành viên Zalo từ 4h, chuẩn bị ăn sáng và di chuyển tới điểm đầu của hành trình. Sau một tuần mưa gió và trời âm u, thời tiết như “chiều lòng người” hơn khi hửng nắng và trong xanh. Song, đây cũng là một thách thức khác mà đoàn trekking phải đối mặt. Nắng gắt từ sáng sớm, kéo dài đến hết chiều; bầu trời quang không một gợn mây và đứng gió.

“Chúng tôi biết hành trình hôm nay sẽ rất dài,” anh Minh Đức, một thành viên trong đoàn, tâm sự. Thách thức như vậy cũng không thể ngăn cản bước chân của toàn đoàn chinh phục đỉnh Hoàng Ngưu Sơn.

Trekking là một hoạt động văn hóa được duy trì ở Zalo nhiều năm qua.

Trekking là một hoạt động thể hiện rõ nét tinh thần “embracing challenges” - nét văn hóa được gìn giữ và duy trì suốt nhiều năm qua tại Zalo. Từ các nhóm quản lý cấp cao tới toàn bộ nhân viên Zalo, văn hóa trekking đã trở thành một hoạt động kết nối toàn thể nhân viên Zalo. Bản đồ trekking của nhân viên Zalo đã phủ nhiều đỉnh núi lớn tại Việt Nam, vươn xa ra thế giới với những cung trek nổi tiếng như Kinabalu (4.095 m) - ngọn núi cao nhất Đông Nam Á ở Malaysia, Poon Hill (3.200 m) thuộc dãy Himalaya hùng vĩ tại Nepal, Á Đinh - Đạo Thành (4.700 m) tại Trung Quốc, đèo Khardungla (5.359 m) tại Ấn Độ…

Cung trek Hoàng Ngưu Sơn của Zalo được chia thành 5 trạm dừng (checkpoint) và một đỉnh núi. Con đường đi qua 2 trạm dừng đầu tiên chủ yếu là đường xi măng hẹp, đường đất đá rộng, ngang qua những vườn xoài của người dân địa phương. 3 km đầu tiên khá dễ dàng với các thành viên trước khi bước vào những chặng khó hơn. Từ chặng 2 lên chặng 3, đoàn leo núi phải chuyển qua những con đường dốc đứng, thay đổi độ cao lớn, đường mòn sạt lở đá dễ rơi trượt. Đây được coi là khởi đầu cho giai đoạn mất sức nhanh của các thành viên. Chặng 3 lên chặng 4 và chặng 4 lên chặng 5 có sự thay đổi độ dốc liên tục, lên dốc, xuống dốc nhiều lần, đường đi ít bóng râm và nắng kéo dài.

Tinh thần “embracing challenges” được thể hiện rõ nét qua các hoạt động trekking.

Là một trong những thành viên nữ thuộc top đầu của hành trình trekking, chị Dương Thị Thuỳ Dương - người có nhiều năm đi trekking cùng Zalo, hóm hỉnh nói: "Với mình, thử thách nhất là đoạn đường xuống từ trạm dừng 5 tới trạm dừng 2 với dốc thẳng đứng, đi 3 bước trượt một bước. Cái nắng chói chang lúc 1h trưa cũng khiến mình mất sức nhanh chóng. Nhưng với tinh thần embracing challenges, mình vẫn cố gắng lết từng bước để về đích. Người con Nha Trang không thể gục ngã trên mảnh đất quê hương được".

Cây chắn lối, đá cản đường, những bụi cỏ gianh sắc bén có thể khiến bàn tay rớm máu nhưng cũng không làm nhụt chí các thành viên Zalo. Có những thành viên chỉ mất khoảng 5-6 tiếng để hoàn thành cung trek đầy thách thức này.

Cung trek thử thách tại Nha Trang.

Là một trong số những người đầu tiên chạm đỉnh Hoàng Ngưu Sơn và xuống núi, anh Nguyễn Hữu Đức chia sẻ: "Mình là người đam mê chạy trail và leo núi, đã từng hoàn thành nhiều cung đường trước đây. Tuy nhiên, hành trình lần này là một trải nghiệm rất khác biệt. Thời tiết nắng nóng, cung đường gần như không có bóng râm khiến mình mất sức nhanh hơn nhiều so với dự đoán. Mình hy vọng mọi người sẽ cùng nhau duy trì thói quen rèn luyện sức khỏe mỗi ngày. Bởi khi có một cơ thể khỏe mạnh và tinh thần vững vàng, chúng ta sẽ có thể cùng Zalo vượt qua nhiều thử thách lớn hơn nữa, chứ không chỉ là chinh phục một ngọn núi".

Leo lên đỉnh đã là một thách thức, chặng đường xuống núi cũng không dễ dàng gì khi các thành viên phải tiếp tục chinh phục 7,5 km ngược lại. Phần lớn thành viên xuống núi khi mặt trời đã lên đỉnh, từ giữa trưa đến đầu giờ chiều. Đây là thời điểm bào sức của đoàn leo núi với nhiệt độ cao lên tới gần 40 độ, cùng cơn đói và thể lực đã giảm đi rất nhiều. Ban tổ chức đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, nước uống cùng đội ngũ hỗ trợ ở các trạm dừng để các thành viên có thể nghỉ ngơi và nạp lại năng lượng. Tình trạng căng cơ, chuột rút, sưng rộp chân hay thậm chí tụt huyết áp cũng xảy ra với một số thành viên. Những tình huống trên đều nằm trong dự đoán của ban tổ chức để có thể xử lý kịp thời, đảm bảo mọi người có một chuyến đi an toàn và thuận lợi.

Chị Nguyễn Thị Thu Huyền - thành viên ban tổ chức, cho biết: "Để các thành viên Zalo có đủ nước uống, thuốc men và đồ ăn trên suốt hành trình, đội ngũ BTC đã bắt đầu chuẩn bị các trạm dừng từ 12 giờ đêm và hoàn tất vào khoảng 4h sáng, tất cả đều được vận chuyển hoàn toàn bằng sức người. Mọi nỗ lực ấy chỉ với mong muốn tiếp thêm năng lượng, giúp các thành viên vững vàng vượt qua hành trình gian nan phía trước".

Những thách thức trên đường leo núi không chỉ thôi thúc mỗi thành viên bước nhanh hơn, bước vững vàng hơn mà còn sát lại gần nhau. Khó khăn như vơi bớt khi đồng nghiệp hóa người “giữ nhịp”, nghêu ngao hát cho đoạn đường bớt dài, kéo nhau dậy khi trượt chân ngã, phạt lá, đẩy đá, giữ dây cho nhau trước những khúc quanh co... Đi cùng nhau qua những lúc gian nan, tinh thần đồng đội mới sáng ngời.

Thành viên Zalo hứng khởi sau khi chinh phục quãng đường khó khăn.

Tại Zalo, tinh thần “embracing challenges - đón nhận thách thức” đã thấm nhuần trong văn hóa tổ chức cũng như phát triển sản phẩm. Biến động và thay đổi là những tính chất thường thấy của thị trường công nghệ. Chỉ tinh thần “đón nhận thách thức” mới có thể giúp các công ty công nghệ vượt qua những đợt sóng lớn và trụ vững cùng thời cuộc. Làm công nghệ cũng giống như leo núi - sẽ thách thức, sẽ chông chênh, nhưng sẽ có nhiều “quả ngọt” nếu chúng ta dám chấp nhận dấn thân và bước tiếp. Những con dốc tưởng chừng không thể chinh phục, những đoạn đường dài phơi mình dưới nắng gắt hay đỉnh núi gió lộng đã hun đúc thêm tinh thần “embracing challenges” cho mỗi thành viên.

Với Zalo, văn hóa tổ chức không chỉ được thể hiện qua lời nói hay khẩu hiệu, mà còn qua chính những bước chân cùng nhau vượt qua cung đường dài. “Việc hoàn thành cung này mang lại cho mình nhiều ý nghĩa hơn một chuyến đi đơn thuần. Mình cảm thấy rất vui vì đã vượt qua được giới hạn tâm lý và ý chí của bản thân trong những thời điểm khó khăn nhất. Chắc chắn năm sau mình vẫn sẽ tiếp tục tham gia các cung trekking khác, không chỉ để khám phá những nơi mới mà còn để tiếp tục rèn luyện tinh thần 'embracing challenges' - sẵn sàng đón nhận và vượt qua những thử thách mới”, Lê Nhật Tường - thành viên Zalo - chia sẻ.

Những chuyến trekking nói riêng và văn hóa “embracing challenges” đã nuôi dưỡng tinh thần không bỏ cuộc của các thành viên Zalo. Gần tối, những thành viên cuối cùng cũng xuống núi. Chia nhau những giọt nước cuối cùng, trao cho nhau từng miếng bánh, múi quýt, các thành viên của đoàn đều ngỡ ngàng không tin mình đã hoàn thành một cung trek mới. Xe lăn bánh về lại khách sạn, để lại những ánh nhìn lần cuối về Hoàng Ngưu Sơn.