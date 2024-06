Tháng 6, mùa thiên tai trở lại, ứng dụng mini app "Phòng chống thiên tai Việt Nam" trên Zalo trong các tình huống thiên tai khẩn cấp sẽ giúp người dân hạn chế tối đa thiệt hại

Theo số liệu thống kê của Trung tâm Mạng lưới Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Bộ Tài nguyên & Môi trường), từ đêm qua (04/6) đến sáng nay (05/6), dông sét xuất hiện nhiều nơi ở miền Bắc, nhiều nhất từ khoảng 5h sáng đến 8h30 với khoảng 10.551 lượt sấm sét, trong đó có 7.153 cú sét đánh xuống đất ở khu vực Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Tia sét sáng nay trên bầu trời Hà Nội. Ảnh: Huy Nguyễn.

Theo dự báo của chuyên gia, đợt mưa và dông này có khả năng sẽ gây ngập úng cho nhiều tuyến phố nội thành Hà Nội, các khu vực khác tại Bắc Bộ và Thanh Hóa. Nguyên nhân đợt mưa này do ảnh hưởng của rãnh áp thấp đi qua Bắc Bộ kết hợp với một khối không khí lạnh yếu ở phía Bắc. Cơ quan khí tượng thủy văn khuyến cáo, người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Trong mưa giông, có khả năng xảy ra lốc xoáy, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cũng theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, do ảnh hưởng của mưa, lũ trong đêm ngày 4/6, rạng sáng ngày 5/6 khiến 2 người tại huyện Bát Xát bị lũ cuốn mất tích, nhiều tuyến đường giao thông bị ách tắc cục bộ do sạt lở, ngập úng. Mưa lũ hiện cũng được cảnh báo xảy ra tại nhiều địa phương vùng cao tại các tỉnh Lào Cai, Yên Bái. Chính quyền địa phương ra khuyến cáo người dân lưu ý đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

Trong các tình huống thiên tai khẩn cấp, cơ quan chức năng và các tổ chức cứu hộ, cứu nạn không chỉ tiếp nhận thông tin kêu gọi cứu trợ qua hotline mà còn thông qua nền tảng số, cụ thể là mini app Phòng chống thiên tai Việt Nam trên Zalo. Đây là mini app do Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) phát hành trên nền tảng Zalo, giúp người dân an tâm hơn khi được trang bị thêm công cụ hỗ trợ khẩn cấp trước mùa thiên tai đang dần quay trở lại và được dự báo sẽ có diễn biến phức tạp trong năm 2024.

Hướng dẫn truy cập mini app ”Phòng chống thiên tai Việt Nam” trên Zalo

Một trong những tính năng nổi bật nhất của mini app này là "Kết nối cứu trợ", giúp người dân nhận được sự ứng cứu kịp thời trong các tình huống nguy cấp. Người dân có thể thông qua tính năng này để cung cấp thông tin liên lạc, gửi định vị kèm mô tả và hình ảnh để lực lượng chức năng ứng cứu kịp thời. Bên cạnh đó, danh sách số điện thoại và đường dây nóng sẽ được hiển thị trên màn hình để người dân có thể liên lạc cơ quan chức năng của địa phương ngay lập tức trong tính năng "Liên hệ khẩn cấp".

Các tính năng nổi bật hỗ trợ người dân giảm thiểu rủi ro trong các tình huống thiên tai khẩn cấp.

Cùng với đó, tính năng "Phản ánh thiên tai" giúp người dân gửi cập nhật tình trạng, nguy cơ tiềm ẩn hoặc tình hình thiên tai khu vực sinh sống đến cơ quan chức năng. Thông qua đó, cơ quan chức năng tại khu vực sẽ nhanh chóng xử lý, khắc phục hậu quả thiên tai kịp thời.

Bên cạnh đó, mini app "Phòng chống thiên tai" còn giúp người dân cập nhật kiến thức qua tính năng "Tìm hiểu thiên tai". Mọi thông tin, hình ảnh, kỹ năng chủ động ứng phó trước, trong và sau mỗi loại hình thiên tai đều được trình bày một cách nhất quán, khoa học và dễ hiểu. Đây cũng là tính năng được bổ trợ thông tin dành cho đồng bào dân tộc thiểu số như tiếng Dao, tiếng Mông, tiếng Thái, tiếng Khmer, góp phần nâng cao hiệu quả thực tế, đề cao tính cộng đồng, giúp mọi người dân trên cả nước, kể cả đồng bào dân tộc thiểu số đều có thể sử dụng mini app, hạn chế rủi ro thiên tai.

Người dân có thể cập nhật kiến thức về phòng chống thiên tai qua tính năng ”Tìm hiểu thiên tai” trên mini app.

Sử dụng mini app "Phòng chống thiên tai Việt Nam", người dân cũng được cập nhật nhanh chóng tình hình thời tiết, cảnh báo khẩn cấp ở các địa phương nhờ tính năng "Thông tin thiên tai". Các tin tức được cung cấp bởi trang Zalo OA "BCĐ Quốc gia Phòng chống thiên tai" - một trong những cầu nối thông tin quan trọng của Ban chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai với người dân cả nước.

Mùa thiên tai mới lại về, Zalo Mini App Phòng chống thiên tai Việt Nam chính là công cụ thiết thực, giúp người dân trên cả nước được cảnh báo kịp thời các rủi ro, đồng thời kết nối cứu trợ, nhanh chóng nhận được sự hỗ trợ từ địa phương. Qua đó, góp phần giảm thiểu thiệt hại về con người và tài sản, giúp người dân chuyển mình trước thiên tai, từ thế bị động ứng phó đến chủ động phòng ngừa, bảo vệ tính mạng bản thân và gia đình.