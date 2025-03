Gen Z đu 'anh trai' xuyên màn đêm cùng Galaxy A series mới

Tôi đặc biệt mong chờ sự xuất hiện của HIEUTHUHAI, vì ở concert 5, nam nghệ sĩ đã nhường cơ hội tỏa sáng cho những thành viên khác - các “sao hạng A” của đời anh. Có lẽ đấy cũng là lý do màn trình diễn Sao hạng A trở nên bùng nổ hơn bao giờ hết. HIEUTHUHAI cũng là đại sứ của Galaxy A series, nên tôi rất vui khi có thể “cheap moment” với thần tượng. Trong màn trình diễn, một fan nữ may mắn dùng Galaxy A56 5G giống tôi đã có cơ hội được HIEUTHUHAI ôm và mời lên sân khấu giao lưu. Tôi trộm nghĩ: “Nếu ở gần khán đài, biết đâu mình lại là cô gái may mắn đó?”.