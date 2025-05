Từ tình yêu đến lòng yêu thương

Tự do - như chim tung cánh Ở tác phẩm “Tự do - Như chim tung cánh”, Osho bàn đến một trong những vấn đề quan trọng nhất đối với tâm thức con người: Tự do. Với những chia sẻ đầy khai mở, cuốn sách giúp người đọc xác định những trở ngại đối với tự do của họ, có thể do hoàn cảnh hoặc do bản thân họ tự áp đặt, tìm thấy lòng dũng cảm để thành thật với chính mình.