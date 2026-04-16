Từ nghỉ dưỡng đến 'đảo hội' 24/7 và lý do Hòn Tre hút khách quanh năm

Được ví như “thiên đường giải trí giữa vịnh biển Nha Trang”, Hòn Tre đang bứt phá khỏi hình ảnh điểm nghỉ dưỡng quen thuộc để vươn mình thành “đảo hội nhiệt đới” không ngủ.

Với gần 100 hoạt động giải trí, các show diễn quy mô lớn và hệ sinh thái vận hành 24/7 liên tục được làm mới, điểm đến này mang đến một hành trình trải nghiệm bùng nổ, đa sắc, kéo dài không ngừng từ ngày sang đêm.

Một ngày ở Hòn Tre không khép lại khi mặt trời lặn

Bước vào mùa du lịch đẹp nhất trong năm, Hòn Tre sở hữu thời tiết lý tưởng với nắng đẹp, biển êm và nhiệt độ mát mẻ (26-30 độ C). Khác với nhiều điểm đến chỉ sôi động theo khung giờ, Hòn Tre lại giữ nhịp trải nghiệm bùng nổ từ sáng đến đêm.

Buổi sáng bắt đầu với sự tĩnh lặng của biển, ánh nắng dịu và không khí trong lành. Du khách có thể thả mình trong làn nước mát, chèo SUP trên mặt biển êm hay lặn ngắm san hô rực rỡ; hoặc đơn giản là dạo biển, tận hưởng nhịp sống chậm giữa không gian nghỉ dưỡng yên bình, thuần khiết của Vinpearl.

Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay ôm trọn bãi biển riêng tư với sắc nước xanh ngọc.

Song, Hòn Tre không dừng ở sự thư thái. Khi mặt trời lên cao, VinWonders Nha Trang mở cửa, khiến nhịp trải nghiệm trên đảo nhanh chóng “tăng nhiệt” với gần 100 hoạt động diễn ra trong cùng một quần thể. Từ công viên nước, trò chơi cảm giác mạnh đến các khu khám phá theo chủ đề, mọi trải nghiệm được bố trí liền mạch, đưa du khách đi từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác.

Khi mặt trời dần khuất sau vịnh biển, Hòn Tre khoác lên mình diện mạo khác. Du khách dịch chuyển về các sân khấu như “Tata Show”, “Stunt Show”, các trải nghiệm pháo hoa hay Vinpearl Harbour với âm nhạc rộn rã và ánh sáng phủ kín không gian. Điều đặc biệt nằm ở chỗ du khách không cần di chuyển xa, bởi điểm đến này tự chuyển mình từ nghỉ dưỡng sang giải trí, từ ban ngày sang ban đêm, từ chậm rãi sang sôi động một cách tự nhiên.

Hòn Tre lung linh, rực rỡ về đêm trên vịnh biển.

Chính sự chuyển tiếp nhịp nhàng ấy tạo nên sức hút rất riêng cho Hòn Tre, giữ chân du khách kéo dài hành trình trải nghiệm. Để duy trì sức hút đó, điểm đến này không ngừng được làm mới, nâng cấp, bứt phá qua từng giai đoạn, liên tục mang đến những trải nghiệm sôi động và giàu năng lượng hơn.

20 năm tuổi, Hòn Tre liên tục “làm mới”

Ra mắt từ năm 2006 với tên gọi Vinpearl Land, vũ trụ giải trí VinWonders Nha Trang không ngừng được làm mới để duy trì sức hút suốt 2 thập kỷ. Thay vì chỉ khai thác lợi thế sẵn có, đảo Hòn Tre liên tục bổ sung sản phẩm mới, nâng cấp trải nghiệm và mở rộng quy mô để hút du khách.

Năm 2026 đánh dấu bước chuyển mình rõ nét của VinWonders Nha Trang với loạt sản phẩm mới. Phân khu “Đồi lễ hội” ra mắt, thổi bùng năng lượng mùa hè với 15 thử thách mạo hiểm, cuốn du khách vào không khí hội hè bùng nổ, nơi cảm xúc được khuấy động đến cao trào.

Các trò chơi cảm giác mạnh đa cấp độ thu hút đông đảo du khách trải nghiệm.

Ở nhịp trải nghiệm khác, “Vương quốc Hải Thần” mở ra không gian đại dương rộng lớn với hơn 15.000 sinh vật biển, nổi bật là các loài cá mập quý hiếm như cá mập vi đen, cá mập guitar, cá mập chuột... mang đến trải nghiệm mãn nhãn và choáng ngợp dưới đại dương thu nhỏ. Đặc biệt, show diễn “Tiên cá” trở thành điểm nhấn, tái hiện thế giới dưới nước sống động và giàu tính thị giác.

Chàng “tiên cá béo” mang đến trải nghiệm tương tác thú vị cho du khách.

Bên cạnh không gian khám phá đại dương trong nhà, khu công viên nước ngoài trời năm nay gây ấn tượng với sự ra mắt của “Lốc xoáy liên hoàn” - siêu phẩm Slide Wheel top 5 thế giới lần đầu xuất hiện tại Việt Nam, với chuỗi vòng xoắn khổng lồ cuốn người chơi lao dốc, xoay 360 độ liên tiếp như giữa tâm bão, mang đến cảm giác bùng nổ và đầy phấn khích.

“Lốc xoáy liên hoàn” trở thành tâm điểm trải nghiệm tại công viên nước mùa hè này.

Chính sự đa dạng này tạo nên một hành trình trải nghiệm luôn biến đổi. Từ cảm giác mạnh đến khám phá đại dương rồi bùng nổ cùng các show diễn, mỗi chặng đều mở ra một trạng thái cảm xúc khác biệt. Đó cũng là điều khiến Hòn Tre khác với các điểm đến vui chơi thông thường.

“Tata Show” là minh chứng rõ nét cho cách Hòn Tre nâng tầm trải nghiệm thành một điểm du lịch có nội dung giải trí thực sự. Với mức đầu tư 10 triệu USD , show diễn tái hiện một thế giới sống động bằng ánh sáng, âm thanh cùng công nghệ 3D mapping, được thực hiện bởi ê-kíp trong nước và quốc tế.

Đáng chú ý, trong mùa hè này, “Tata Show” tiếp tục được nâng cấp với nhiều yếu tố bất ngờ và hiệu ứng trình diễn mãn nhãn hơn, gia tăng trải nghiệm thị giác cho du khách. Đặc biệt, từ 30/4, chuỗi trải nghiệm buổi tối được kéo dài với màn trình diễn pháo hoa rực rỡ sau Tata Show, diễn ra vào các tối thứ tư, thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật hàng tuần, tạo nên điểm nhấn ấn tượng cho hành trình khám phá về đêm tại Hòn Tre.

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Hòn Tre sau “Tata Show”.

Tiếp nối mạch trải nghiệm, khu phố thương mại Vinpearl Harbour trở thành tâm điểm về đêm với không gian Indochine đặc trưng cùng chuỗi hoạt động biểu diễn sôi động. Từ sức nóng của “Drag Show” đến nhịp đập sôi động của các màn trình diễn đường phố, không gian đêm vịnh biển được đẩy lên cao trào với siêu phẩm “Stunt Show - Rise of the Ocean”.

Là show thực cảnh trên biển đầu tiên tại Việt Nam, “Stunt Show” được dàn dựng theo tiêu chuẩn quốc tế với sự tham gia của đội ngũ từng thực hiện các dự án lớn tại Universal Studios, Disney và Paramount. Sự hòa quyện hoàn hảo giữa công nghệ ánh sáng tân tiến và những pha mạo hiểm nghẹt thở trên mặt nước đã tái định nghĩa khái niệm giải trí đỉnh cao giữa lòng đại dương.

Một ngày trên Hòn Tre mở ra bằng nhịp biển êm đềm, nối dài qua những trải nghiệm sôi động và khép lại trong không gian rực rỡ của ánh sáng, âm nhạc cùng nhiều show diễn. Sự chuyển nhịp linh hoạt giữa các hoạt động khiến hành trình tại đây luôn mới mẻ, khó gói gọn trong một lần ghé thăm.

Không dừng ở một chuỗi trải nghiệm liền mạch ngày - đêm, Hòn Tre còn liên tục làm mới qua các hoạt động và sản phẩm theo mùa, mang đến những lý do khác nhau để du khách quay trở lại. Nhờ đó, nơi đây không chỉ là điểm nghỉ dưỡng, mà đang trở thành một “đảo hội” 24/7 - nơi nhịp sống, trải nghiệm và cảm xúc được nối dài bất tận.