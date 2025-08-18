Từ lóng 'Skibidi', 'Delulu' được từ điển Cambridge công nhận

Từ điển Cambridge gần đây bổ sung 6.000 từ mới trong năm qua, trong đó có cả nhiều từ lóng phổ biến trên mạng xã hội như “skibidi”, “tradwife” hay “delulu”.

‘Skibidi’ phổ biến nhờ Skibidi Toilet - những video hoạt hình từ một kênh nổi tiếng trên nền tảng Youtube. Ảnh: DaFuq!?Boom!.

“Văn hóa Internet đang thay đổi tiếng Anh. Hiệu ứng này mang lại tác động thú vị nếu chúng ta quan sát và ghi vào trong từ điển”, Colin McIntosh - Giám đốc chương trình từ vựng của từ điển Cambridge - chia sẻ.

“Không phải lúc nào những từ như ‘skibidi’ hay ‘delulu’ cũng xuất hiện trong từ điển Cambridge. Chúng tôi chỉ thêm những từ chúng tôi cho rằng sẽ tồn tại lâu dài theo thời gian”.

Theo định nghĩa của từ điển Cambridge, skibidi “mang nhiều nghĩa khác nhau, như ngầu hoặc tồi tệ, hoặc thậm chí chỉ đùa cợt chứ không có ý nghĩa thực sự nào”. Từ điển dẫn một ví dụ: “What the skibidi are you doing?” (tạm dịch: Bạn đang làm cái skibidi gì vậy?”).

Guardian cho biết trẻ em thường dùng từ này để nhấn mạnh câu nói. Skibidi trở nên phổ biến nhờ Skibidi Toilet - những video hoạt hình từ một kênh nổi tiếng trên nền tảng Youtube với hình ảnh đầu người thò ra từ nhà vệ sinh.

Trong khi đó, cụm từ tradwife (viết tắt của traditional wife: người vợ truyền thống) xuất hiện từ khoảng năm 2020. Thuật ngữ này ám chỉ những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội tự hào về việc chăm sóc chồng con và nhà cửa, rồi đăng tải video lên TikTok, Instagram và Youtube.

Cụm từ tradwife, viết tắt của traditional wife: người vợ truyền thống, nằm trong số 6.000 từ mới được thêm vào từ điển. Ảnh: Reach Publishing Services

Delulu - là một cách chơi chữ của từ delusional - với định nghĩa tương tự, khi “cố chấp tin vào những điều không có thật hoặc không đúng”. Delulu xuất hiện hơn 10 năm trước, chế nhạo những người hâm mộ K-pop cuồng nhiệt thể hiện mong muốn hẹn hò với thần tượng.

Cụm delulu is the solulu (ảo tưởng mà không tìm ra giải pháp) thậm chí đạt hàng tỷ lượt xem trên TikTok. Chính Thủ tướng Australia Anthony Albanese còn dùng cụm từ này để công kích các đối thủ tại Quốc hội.

Một số từ ghép như broligarchy cũng góp mặt trong từ điển Cambridge. Kết hợp giữa bro (anh em) và oligarchy (đầu sỏ), broligarchy có nghĩa “một nhóm nhỏ nam giới, đặc biệt nam giới sở hữu hoặc góp mặt trong giới công nghệ, cực kỳ giàu có và quyền lực, đồng thời có hoặc muốn có ảnh hưởng chính trị”.

Người dùng gán ghép broligarchy cho những tỷ phú công nghệ Jeff Bezos, Elon Musk và Mark Zuckerberg tham dự lễ nhậm chức tổng thống Mỹ của ông Donald Trump hồi tháng 1 vừa qua.