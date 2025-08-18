Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Từ lóng 'Skibidi', 'Delulu' được từ điển Cambridge công nhận

  • Thứ hai, 18/8/2025 15:27 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Từ điển Cambridge gần đây bổ sung 6.000 từ mới trong năm qua, trong đó có cả nhiều từ lóng phổ biến trên mạng xã hội như “skibidi”, “tradwife” hay “delulu”.

Skibidi brain rot anh 1

‘Skibidi’ phổ biến nhờ Skibidi Toilet - những video hoạt hình từ một kênh nổi tiếng trên nền tảng Youtube. Ảnh: DaFuq!?Boom!.

“Văn hóa Internet đang thay đổi tiếng Anh. Hiệu ứng này mang lại tác động thú vị nếu chúng ta quan sát và ghi vào trong từ điển”, Colin McIntosh - Giám đốc chương trình từ vựng của từ điển Cambridge - chia sẻ.

“Không phải lúc nào những từ như ‘skibidi’ hay ‘delulu’ cũng xuất hiện trong từ điển Cambridge. Chúng tôi chỉ thêm những từ chúng tôi cho rằng sẽ tồn tại lâu dài theo thời gian”.

Theo định nghĩa của từ điển Cambridge, skibidi “mang nhiều nghĩa khác nhau, như ngầu hoặc tồi tệ, hoặc thậm chí chỉ đùa cợt chứ không có ý nghĩa thực sự nào”. Từ điển dẫn một ví dụ: “What the skibidi are you doing?” (tạm dịch: Bạn đang làm cái skibidi gì vậy?”).

Guardian cho biết trẻ em thường dùng từ này để nhấn mạnh câu nói. Skibidi trở nên phổ biến nhờ Skibidi Toilet - những video hoạt hình từ một kênh nổi tiếng trên nền tảng Youtube với hình ảnh đầu người thò ra từ nhà vệ sinh.

Trong khi đó, cụm từ tradwife (viết tắt của traditional wife: người vợ truyền thống) xuất hiện từ khoảng năm 2020. Thuật ngữ này ám chỉ những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội tự hào về việc chăm sóc chồng con và nhà cửa, rồi đăng tải video lên TikTok, Instagram và Youtube.

Skibidi brain rot anh 2

Cụm từ tradwife, viết tắt của traditional wife: người vợ truyền thống, nằm trong số 6.000 từ mới được thêm vào từ điển. Ảnh: Reach Publishing Services

Delulu - là một cách chơi chữ của từ delusional - với định nghĩa tương tự, khi “cố chấp tin vào những điều không có thật hoặc không đúng”. Delulu xuất hiện hơn 10 năm trước, chế nhạo những người hâm mộ K-pop cuồng nhiệt thể hiện mong muốn hẹn hò với thần tượng.

Cụm delulu is the solulu (ảo tưởng mà không tìm ra giải pháp) thậm chí đạt hàng tỷ lượt xem trên TikTok. Chính Thủ tướng Australia Anthony Albanese còn dùng cụm từ này để công kích các đối thủ tại Quốc hội.

Một số từ ghép như broligarchy cũng góp mặt trong từ điển Cambridge. Kết hợp giữa bro (anh em) và oligarchy (đầu sỏ), broligarchy có nghĩa “một nhóm nhỏ nam giới, đặc biệt nam giới sở hữu hoặc góp mặt trong giới công nghệ, cực kỳ giàu có và quyền lực, đồng thời có hoặc muốn có ảnh hưởng chính trị”.

Người dùng gán ghép broligarchy cho những tỷ phú công nghệ Jeff Bezos, Elon Musk và Mark Zuckerberg tham dự lễ nhậm chức tổng thống Mỹ của ông Donald Trump hồi tháng 1 vừa qua.

Những câu hỏi chúng ta phải đối mặt trong thế giới AI

Chúng ta có rất nhiều câu hỏi về thế giới AI, mà đó đều là những nghi hoặc không dễ có ngay đáp án.

Cuốn sách Thời đại AI - Và tương lai loài người chúng ta trình bày cách AI làm thay đổi mối quan hệ của chúng ta với tri thức, chính trị và xã hội. Mục tiêu tối thượng của cuốn sách này là giải thích về AI và cung cấp cho độc giả những câu hỏi mà chúng ta sẽ phải đối mặt trong những năm tới lẫn bộ công cụ để bắt đầu trả lời chúng.

Ông Trump bị cư dân mạng đặt biệt danh

Ông Trump vừa bất ngờ được cư dân mạng ở Mỹ đặt cho một biệt danh mới và đang được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội: “Tổng tư lệnh ăn gian” (Commander in Cheat).

08:20 30/7/2025

Mạng xã hội Mỹ dậy sóng vì ứng dụng hẹn hò mới

Tea Dating Advice âm thầm tồn tại từ năm 2023, song gần đây bất ngờ nhận được sự chú ý trên mạng xã hội tại Mỹ. Kể từ đầu tuần qua, có khoảng một triệu người dùng mới đăng ký tài khoản trên ứng dụng.

19:11 29/7/2025

Trí Ân

Skibidi brain rot Donald Trump Mỹ Pháp Australia Jeff Bezos Mark Zuckerberg cambridge từ điển tradwife delulu

  • Donald Trump

    Donald Trump

    Donald John Trump là tổng thống thứ 45 và 47 của Mỹ. Trước đó, ông nổi tiếng với vai trò là một tỷ phú doanh nhân, nhà sản xuất chương trình truyền hình. Tên tuổi của Trump được biết đến nhiều qua chương trình truyền hình thực tế The Apprentice với câu nói "You're fired" (bạn đã bị đuổi). Ngoài ra, ông còn có phần sở hữu trong các cuộc thi sắc đẹp như Hoa hậu Hoàn Vũ, Hoa hậu Mỹ...

    Bạn có biết: Trump đã hai lần là ứng cử viên cho Giải Emmy, xuất hiện trong các chương trình truyền hình và phim ảnh với tư cách là chính mình nhưng dưới góc độ hài hước.

    • Ngày sinh: 14/6/1946
    • Đảng phái: Đảng Cộng hòa
    • Tài sản: 4,6 tỷ USD (ước tính tháng 3/2025)
    • Vợ: Ivana Zelníčková (1977-1992), Marla Maples (1993-1999), Melania Knauss (2005-hiện tại)
    • Chiều cao: 1,88m

    FacebookWebsite

  • Jeff Bezos

    Jeff Bezos

    Jeffrey Bezos là sáng lập viên, chủ tịch và CEO của Amazon.com, một trang web rao bán các loại sách và sau này mở rộng ra nhiều sản phẩm đa dạng. Theo danh sách Forbes 400 vừa được công bố ngày 4/10/2018, với giá trị tài sản ròng đạt khoảng 160 tỷ USD, Bezos đã vượt qua Bill Gates trở thành người giàu nhất thế giới.

    • Ngày sinh: 14/1/1964
    • Nơi sinh: Albuquerque, New Mexico, Mỹ
    • Tài sản: 160 tỷ USD (10/2018)
    • Vợ: MacKenzie Bezos (1993)
    • Con: 4

  • Mark Zuckerberg

    Mark Zuckerberg

    Mark Elliot Zuckerberg là nhà đồng sáng lập Facebook, và hiện đang điều hành công ty này với chức danh chủ tịch kiêm giám đốc điều hành. Vào tháng 12/2016, Zuckerberg đứng thứ 10 trong danh sách những người có tầm ảnh hưởng nhất thế giới của tạp chí Forbes.

    • Ngày sinh: 14/5/1984
    • Nơi sinh: White Plains, New York, Mỹ
    • Tài sản: 60,8 tỷ USD (10/2018)
    • Vợ: Priscilla Chan (2012)
    • Con: 2

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

  • Australia

    Australia
    • Thủ đô: Canberra
    • Diện tích: 7.741.200 km²
    • Dân số: 24,6 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 1.323 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Đôla Úc
    • Mã điện thoại: +61
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý