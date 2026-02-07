Từ khoảnh khắc nhỏ đến cái Tết 'đủ để vui, đầy để nhớ'

Chúng ta thường lo lắng và áp lực về một cái Tết “đủ”. Nhưng Tết đâu nhất thiết phải quá hoàn hảo, chỉ cần những người ta thương vẫn ở đây, những kỷ niệm vẫn còn đó.

Đôi khi, Tết đến lại mang theo nhiều áp lực và sự mệt mỏi riêng. Dù cảm xúc với Tết có thay đổi thì nhu cầu được kết nối và lưu giữ ký ức vẫn còn nguyên vẹn như cách bố mẹ ta gìn giữ gìn cuốn album chứa thật nhiều kỷ niệm của gia đình. Khi cuộc sống số lên ngôi, thói quen in ảnh và xem album dần trở nên hiếm hoi hơn, vì vậy đôi khi ký ức của chúng ta về những ngày Tết trôi đi nhanh chóng.

Mỗi bức ảnh không chỉ ghi lại hình ảnh, mà còn chứa đựng cảm xúc và câu chuyện của từng giai đoạn.

Với instax, những khoảnh khắc giản đơn ở hiện tại mang giá trị về cảm xúc vô giá trong tương lai, đó cũng thông điệp “Đủ để vui, đẩy để nhớ” mà instax mong muốn truyền tải.

Không cầu kỳ, iTVC của instax lựa chọn kể một câu chuyện gần với trải nghiệm của người trẻ hiện nay. Thay vì xây dựng hình ảnh Tết rộn ràng hay lý tưởng hóa không khí đoàn viên, instax tập trung vào một lát cắt quen thuộc của những ngày cuối năm bận rộn và khoảnh khắc trở về bên gia đình cùng nhau xem lại những kỷ niệm thuở xưa, đến một album mới dần hoàn thiện bằng những tấm ảnh instax ghi lại khoảnh khắc hiện tại. Sự nối tiếp ấy cho chúng ta nhận ra ký ức không đứng yên ở quá khứ, mà luôn được bồi đắp qua từng thế hệ, bằng những khoảnh khắc đời thường nhưng có ý nghĩa. Khán giả xem iTVC “Đủ để vui, đẩy để nhớ” tại đây.

Mỗi khoảnh khắc bên gia đình được lưu giữ qua những tấm ảnh.

Thông điệp “Đủ để vui, đầy để nhớ” được instax truyền tải theo cách giản dị. “Đủ” không đồng nghĩa với một cái Tết hoàn hảo hay trọn vẹn theo khuôn mẫu, mà là khi những người thân còn ở đây, những kỷ niệm còn đó. “Đầy” là khi những khoảnh khắc ấy được lưu giữ, để sau này vẫn còn một nơi để nhìn lại, nhớ về và chia sẻ.

Tết đủ và đầy khi kỷ niệm được lưu giữ, nhớ về và sẻ chia.

Trong bối cảnh hình ảnh và thông tin trôi qua nhanh trên các nền tảng số, việc lưu giữ khoảnh khắc theo cách hữu hình trở thành một lựa chọn mang nhiều giá trị tinh thần. Một tấm ảnh in ra, một cuốn album được lật giúp ký ức bền hơn, tạo ra sự kết nối giữa các thành viên trong gia đình - điều mà nhiều người trẻ đang tìm kiếm khi Tết đến. Có thể Tết hôm nay không còn giống Tết của nhiều năm trước. Nhưng khi những khoảnh khắc bên gia đình vẫn được trân trọng và lưu giữ, Tết vẫn giữ được ý nghĩa vốn có.

Tết không cần quá hoàn hảo, chỉ cần đủ để vui và đủ đầy để nhớ.

Ở góc nhìn rộng hơn, câu chuyện “Tết đủ” cũng phản ánh một sự thay đổi rõ nét trong cách người trẻ định nghĩa hạnh phúc và giá trị sống. Khi cuộc sống hiện đại mang đến nhiều lựa chọn hơn, nhu cầu quay về những điều căn bản như gia đình, ký ức và sự gắn kết ngày càng trở nên rõ rệt. Tết vì thế không còn chỉ là một dịp lễ, mà trở thành thời điểm để mỗi người tự nhìn lại mình đã giữ được gì giữa nhịp sống nhanh và liên tục đổi thay.

Sự thay đổi trong cách lưu giữ ký ức cũng là một phần của bức tranh đó. Trước đây, những cuốn album ảnh gia đình thường được đặt ở vị trí trang trọng trong nhà, được mang ra xem lại vào mỗi dịp đặc biệt. Ngày nay, hình ảnh chủ yếu tồn tại trên thiết bị số, dễ lưu trữ nhưng cũng dễ bị lãng quên. Việc một khoảnh khắc được in ra, cầm trên tay và đặt vào album vì thế mang ý nghĩa nhiều hơn một hành động lưu giữ thông thường, mà là sự chủ động trân trọng ký ức.

Những tấm ảnh instax không hoàn hảo, không chỉnh sửa cầu kỳ, nhưng lại giữ được cảm xúc nguyên bản của khoảnh khắc.

Từ câu chuyện của iTVC, instax không chỉ nhắc đến giá trị của việc chụp ảnh, mà còn gợi mở một cách tiếp cận chậm rãi hơn với ký ức. Những tấm ảnh instax không hoàn hảo, không chỉnh sửa cầu kỳ, nhưng lại giữ được cảm xúc nguyên bản của khoảnh khắc. Chính sự giản dị đó khiến ký ức trở nên gần gũi và dễ chạm hơn, đặc biệt trong bối cảnh người trẻ ngày càng tìm kiếm những trải nghiệm chân thật thay vì sự hào nhoáng.

Instax cũng cho thấy sự tiếp nối giữa các thế hệ trong gia đình. Khi những bức ảnh cũ được đặt cạnh những tấm ảnh mới, ký ức không bị chia cắt theo thời gian, mà được xâu chuỗi thành một dòng chảy liên tục. Đây cũng là điều khiến Tết, dù ở bất kỳ giai đoạn nào, vẫn giữ được vai trò là thời điểm kết nối các thế hệ, nơi những câu chuyện cũ được kể lại và những kỷ niệm mới được hình thành.

Có thể mỗi người sẽ có một cách riêng để đón Tết và lưu giữ ký ức. Nhưng khi những khoảnh khắc bên gia đình vẫn được trân trọng, khi ký ức vẫn có một nơi để ở lại thì Tết vẫn luôn vẹn nguyên ý nghĩa.