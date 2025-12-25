Khi chụp ảnh selfie trở thành chuẩn mới nhờ instax mini LiPlay+

Trong bối cảnh nhiếp ảnh di động đã quá đỗi quen thuộc, nhu cầu ghi lại khoảnh khắc nhanh, đẹp, “có thể cầm và trao tay” vẫn luôn tồn tại.

Thương hiệu instax cho ra mắt dòng máy instax mini Liplay+ mới, đánh dấu cột mốc lớn với chiếc máy ảnh đầu tiên có camera selfie phía trước. Đây là nâng cấp trực diện, phù hợp hơn với người dùng trẻ. Bên cạnh việc giữ trọn tinh thần “hybrid” đặc trưng cùng nhiều nâng cấp đáng chú ý về tính năng, dòng máy này hứa hẹn là lựa chọn lý tưởng cho người dùng Gen Z thích trải nghiệm khám phá và ghi lại khoảnh khắc đời thường.

Camera selfie đầu tiên trên máy ảnh của thương hiệu instax

Điểm thay đổi quan trọng nhất trên instax mini LiPlay+ so với thế hệ trước là camera selfie được đặt ngay mặt trước máy. Đây là chi tiết tưởng nhỏ nhưng tác động mạnh đến thói quen chụp ảnh của người dùng, đặc biệt là Gen Z và nhóm sáng tạo nội dung toàn cầu.

Chiếc máy ảnh là “trợ thủ đắc lực” trong việc lưu giữ khoảnh khắc selfie đáng nhớ cùng bạn bè, người thân yêu.

Không còn cần xoay máy hoặc dựa vào gương phản chiếu, camera selfie giúp việc chụp chân dung, ảnh nhóm, check-in trở nên tự nhiên và chính xác hơn. Người dùng có thể xem trước bố cục trực tiếp, đảm bảo độ nét và biểu cảm đúng ý trước khi in ra tấm ảnh instax mini quen thuộc.

Selfie đã trở thành chuẩn mực chụp ảnh mới trong nhiều năm qua. Sự xuất hiện của camera selfie cũng cho thấy bước đột phá của instax trong việc bắt kịp xu hướng di động.

Máy ảnh instax mini LiPlay+ giữ trọn tinh thần “hybrid”: Chụp kỹ thuật số - in ảnh trong một thiết bị.

Giữ nguyên điểm nổi bật của thế hệ instax mini LiPlay trước, instax mini LiPlay+ tiếp tục là chiếc máy ảnh “lai” kết hợp giữa công nghệ kỹ thuật số và khả năng in ảnh tức thì. Người dùng có thể chụp - xem - chỉnh - in trực tiếp từ máy hay lưu ảnh kỹ thuật số vào bộ nhớ hoặc thẻ microSD để chia sẻ lại trên điện thoại hoặc mạng xã hội. Ngoài ra, instax mini LiPlay+ còn hỗ trợ kết nối smartphone qua Bluetooth, biến thành máy in ảnh mini tiện lợi, ghi âm giọng nói để tái hiện sống động lại khoảnh khắc với âm thanh chân thực.

Tính năng Layered Photo Mode - tạo “ảnh kỷ niệm kép” độc đáo.

Một điểm mới thú vị trên instax mini LiPlay+ là Layered Photo Mode - chế độ chồng 2 lớp ảnh vào cùng khung hình. Người dùng có thể chụp một bức ảnh bằng camera chính, sau đó thêm ảnh selfie/ảnh foreground phía trước để tạo ra tấm ảnh mang tính cá nhân hóa mạnh mẽ. Từ đó, người dùng có thể “thổi hồn” câu chuyện bản thân thông qua tấm ảnh phim theo phong cách mới hoặc lưu giữ kỷ niệm cùng với bạn bè, người yêu. Đây là nâng cấp giúp instax mini LiPlay+ không chỉ là máy ảnh chụp khoảnh khắc, mà còn là công cụ sáng tạo nội dung bằng ảnh in.

Sống động lại ký ức bằng âm thanh

Máy ảnh instax mini LiPlay+ vẫn giữ lại tính năng ghi âm đặc trưng của dòng LiPlay, cho phép lưu 1 đoạn âm thanh ngắn đi kèm mỗi bức ảnh và phát lại thông qua mã QR in trên film. Tuy nhiên, trải nghiệm này nay được nâng tầm với Sound Album - tính năng mới cho phép kết hợp nhiều ảnh và âm thanh thành một chuỗi trình chiếu liền mạch.

Tính năng ghi âm của instax mini LiPlay+ giúp người dùng nghe lại khoảnh khắc khi chụp thông qua việc quét mã QR code.

Thay vì chỉ nghe lại khoảnh khắc đơn lẻ, người dùng có thể “xem” cả câu chuyện của mình bằng hình ảnh và âm thanh, như thước phim ngắn ghi lại cảm xúc chân thực tại thời điểm bấm máy từ tiếng cười, giọng nói đến không gian xung quanh. Từ đó, tạo trải nghiệm lưu trữ hiện đại hơn, vừa tiện chia sẻ, vừa giữ được tính cảm xúc của ảnh in.

Chiếc máy ảnh cho thế hệ “sống thật”

Máy ảnh instax mini LiPlay+ sở hữu thiết kế tinh giản, hiện đại với 2 màu sắc cá tính là sand beige và midnight blue. Bề mặt máy được hoàn thiện chắc chắn, cảm giác cầm nhẹ tay, dễ thao tác cùng với màn hình LCD sắc nét, thuận tiện xem ảnh trước khi in.

Nhìn chung, trải nghiệm sử dụng của instax mini LiPlay+ vẫn hướng đến sự thân thiện, nhẹ nhàng và tiện lợi trong đời sống hàng ngày.

Máy ảnh instax mini LiPlay+ là minh chứng cho hướng phát triển hiện đại của instax: Kết hợp cảm xúc của ảnh in với sự tiện dụng của kỹ thuật số. Camera selfie mới, chế độ Layered Photo Mode, khả năng ghi âm và chia sẻ linh hoạt biến thiết bị này trở thành công cụ tạo dấu ấn cá nhân mạnh mẽ, phù hợp với lối sống mới của giới trẻ - quan sát “lặng” hơn và trải nghiệm cá nhân nhiều hơn.

Với những nâng cấp đáng giá và thiết kế nhỏ gọn, instax mini LiPlay+ hứa hẹn sẽ trở thành mẫu máy ảnh chụp lấy liền đáng chú ý trong năm tới - đặc biệt khi sản phẩm được phân phối chính hãng tại Việt Nam bởi Công ty Cổ phần Quốc tế Minh Việt từ tháng 1/2026.