Từ hoàn tiền đến đặc quyền: Tối ưu mỗi khoản chi với thẻ tín dụng VIB

Trước đây, nhiều người sử dụng thẻ tín dụng như một phương tiện thay thế tiền mặt. Nhưng hiện nay cách người dùng tiếp cận thẻ tín dụng đang dần thay đổi.

Người dùng có thể chọn thẻ phù hợp với nhu cầu chi tiêu, chủ động lựa chọn danh mục hoàn tiền, chuyển đổi trả góp cho những khoản mua sắm lớn hay tận dụng ưu đãi tại nhà hàng, sàn thương mại điện tử, du lịch... để tối ưu giá trị trên từng khoản chi. Vì thế, giá trị của mỗi giao dịch không chỉ nằm ở món hàng hay dịch vụ được mua, mà còn ở những lợi ích nhận thêm sau mỗi lần thanh toán.

Chọn đúng quyền lợi cho những giao dịch thường xuyên

Không phải ai cũng chi tiêu giống nhau. Có người dành phần lớn ngân sách cho gia đình, học phí và bảo hiểm. Có người thường xuyên đi công tác và phát sinh nhiều giao dịch ở nước ngoài. Trong khi đó, một bộ phận khách hàng trẻ có xu hướng chi tiêu nhiều hơn cho mua sắm online, ẩm thực, giải trí hay du lịch.

Thay vì áp dụng những ưu đãi chung cho tất cả, hai dòng thẻ gần đây của VIB là One Card và Max Card được thiết kế theo hướng linh hoạt, cho phép khách hàng chủ động lựa chọn danh mục hoàn tiền phù hợp với nhu cầu và thói quen chi tiêu của mình.

Với VIB One Card, chủ thẻ hạng Signature có thể lựa chọn đồng thời 3 trong 5 danh mục gồm mua sắm, du lịch, giáo dục, bảo hiểm và chi tiêu nước ngoài để nhận hoàn tiền lên đến 9%, với mức hoàn tiền tối đa lên đến 18 triệu đồng mỗi năm. Các hạng thẻ Gold và Platimum với tỷ lệ hoàn tiền 3-6%, mở rộng lựa chọn cho chủ thẻ với nhu cầu chi tiêu và khả năng tài chính khác nhau.

Một điểm nổi bật khác của VIB One Card là khả năng linh hoạt, chủ thẻ có thể chủ động thay đổi danh mục ngay trên ứng dụng MyVIB để nhận mức hoàn tiền tối ưu cho giao dịch sắp thực hiện.

Trong khi đó, Max Card vận hành theo mô hình hội viên với 4 gói Starter, Plus, Pro và Elite. Chủ thẻ có thể thay đổi gói sau mỗi 3 kỳ sao kê, đồng thời lựa chọn 1 trong 5 danh mục ưu tiên gồm mua sắm, du lịch, ẩm thực, giải trí và giao dịch trực tuyến để nhận hoàn tiền lên đến 10%, tối đa 18 triệu đồng mỗi năm với gói hội viên cao nhất.

Với cách tiếp cận linh hoạt của VIB One Card và Max Card, chủ thẻ có thể chủ động lựa chọn và tối ưu chi tiêu theo nhu cầu ở từng giai đoạn mà không còn phụ thuộc vào một bộ quyền lợi dùng chung cho tất cả.

Từ một ly cà phê đến chuyến đi xa: Mỗi khoản chi đều có thể mang lại thêm giá trị

Bên cạnh hoàn tiền, VIB cũng mở rộng hệ sinh thái ưu đãi và đặc quyền để chiếc thẻ có thể đồng hành cùng khách hàng trong nhiều tình huống chi tiêu khác nhau.

Với nhóm khách hàng thường xuyên ra nước ngoài, VIB One Card áp dụng ưu đãi 0% phí giao dịch ngoại tệ trong 3 kỳ sao kê đầu tiên và 1% sau đó. Đồng thời, khi lựa chọn chi tiêu nước ngoài là danh mục ưu tiên, chủ thẻ còn có thể nhận hoàn tiền lên đến 9% theo điều kiện của chương trình.

Riêng chủ thẻ VIB One Card hạng Signature được tặng 4 lượt sử dụng miễn phí phòng chờ sân bay (Lounge) và dịch vụ đón/tiễn tại sân bay (Fast Track) trên toàn cầu, không giới hạn số lượt sử dụng theo mức chi tiêu ngoại tệ. Hiện chủ thẻ đã có thể đặt dịch vụ Lounge và Fast Track ngay trên ứng dụng MyVIB một cách nhanh chóng và thuận tiện.

Từ hoàn tiền cho đến các đặc quyền phong cách sống, chiếc thẻ vì thế không chỉ dừng lại ở chức năng thanh toán mà còn góp phần gia tăng giá trị trên hành trình chi tiêu của khách hàng.

Không chỉ các khoản chi lớn, phần lớn giao dịch của chủ thẻ đến từ những nhu cầu quen thuộc hàng ngày. Chủ thẻ VIB One Card có thể tận dụng ưu đãi giảm 300.000 đồng tại chuỗi nhà hàng Golden Gate, giảm 40.000 đồng tại Katinat cho chủ thẻ Max Card hoặc giảm 50.000 đồng mỗi ngày khi đặt món qua Shopee Food.

Với những người yêu du lịch, ưu đãi giảm 10% khi đặt vé trực tuyến tại Vietnam Airlines (áp dụng cho One Card), giảm 30% khi sử dụng GreenSM cùng nhiều chương trình từ các hãng hàng không, nền tảng du lịch và nghỉ dưỡng giúp chủ thẻ nhận thêm giá trị từ chính những khoản chi vốn đã nằm trong kế hoạch.

Khi có các khoản thanh toán có giá trị lớn, chủ thẻ có thể lựa chọn trả góp 0% lãi suất với kỳ hạn lên đến 36 tháng tại hơn 200 đối tác của VIB và Visa. Đặc biệt, chủ thẻ One Card Signature được ưu đãi trả góp 0% lãi, phí cho 1 giao dịch từ 5 triệu đồng trở lên tại bất kỳ đơn vị chấp nhận thẻ tại cùng một thời điểm, áp dụng cho kỳ hạn tối đa 6 tháng.

Riêng tại Shopee và Lazada, tất cả chủ thẻ tín dụng VIB được áp dụng trả góp 0% kèm miễn phí chuyển đổi và ưu đãi giảm thêm đến 1 triệu đồng đối với các đơn hàng đủ điều kiện. Thay vì phải chờ tích lũy đủ ngân sách, việc chia nhỏ một khoản chi lớn thành nhiều kỳ giúp người dùng linh hoạt hơn trong quản lý dòng tiền.

Trong trường hợp phát sinh nhu cầu tiền mặt, chủ thẻ tín dụng VIB cũng có thể tận dụng chính sách miễn phí rút tiền mặt tại quầy lên đến 100 triệu đồng mỗi tháng.

Từ đơn hàng trực tuyến đến khoản mua sắm lớn cần trả góp, từ chuyến xe hàng ngày đến hành trình quốc tế, các ưu đãi đều được VIB thiết kế theo hướng cá nhân hóa để chiếc thẻ có thể xuất hiện trong nhiều tình huống chi tiêu khác nhau, giúp người dùng vừa tối ưu chi phí vừa tận hưởng những trải nghiệm thú vị và đáng nhớ.

Cùng một khoản chi, có thể nhận thêm nhiều giá trị

Bên cạnh các chương trình hoàn tiền và giảm giá mang lại giá trị trực tiếp cho từng giao dịch, VIB cũng triển khai nhiều hoạt động để chủ thẻ có cơ hội nhận thêm lợi ích trong suốt quá trình sử dụng thẻ.

Với Ngày hội chi tiêu thẻ diễn ra vào ngày 20 hàng tháng trong năm 2026, chủ thẻ có cơ hội nhận thêm điểm thưởng cùng các giải thưởng theo ngày, quý và năm khi đáp ứng điều kiện chương trình. Song song đó, chính sách miễn phí thường niên năm tiếp theo được áp dụng cho hầu hết dòng thẻ tín dụng VIB khi chủ thẻ đạt mức chi tiêu quy định theo từng dòng thẻ.

Để việc quản lý và tận dụng quyền lợi trở nên thuận tiện hơn, các tính năng quản lý thẻ cũng được tích hợp trên nền tảng số. Với VIB One Card, chủ thẻ có thể theo dõi giao dịch, sao kê và hạn mức, chuyển đổi trả góp, thay đổi danh mục hoàn tiền và quản lý các tính năng bảo mật ngay trên ứng dụng MyVIB. Trong khi đó, chủ thẻ Max Card có thể quản lý gói hội viên và các quyền lợi liên quan trên ứng dụng Max.

Thay vì một chiếc thẻ với một nhóm ưu đãi cố định, hệ sinh thái của VIB đang mở ra nhiều cách để khách hàng chủ động lựa chọn và kết hợp quyền lợi theo nhu cầu.