Đằng sau 15.000 thẻ VIB One Card được mở chỉ trong 20 ngày

Chỉ sau 20 ngày ra mắt, VIB One Card ghi nhận gần 15.000 thẻ được mở mới. Phía sau con số này là những chân dung khách hàng với nhu cầu rất khác nhau.

Người thường xuyên công tác nước ngoài, người quản lý tài chính gia đình hay người trẻ mới bắt đầu sử dụng thẻ tín dụng. Họ không tìm kiếm cùng một quyền lợi, nhưng cùng gặp nhau ở một kỳ vọng: Một chiếc thẻ có thể đáp ứng nhiều nhu cầu, mang đến nhiều đặc quyền và song hành cùng họ trong suốt hành trình chi tiêu mà không khiến trải nghiệm trở nên phức tạp.

15.000 khách hàng, những nhu cầu khác nhau

Trước đây, sở hữu nhiều thẻ tín dụng được xem là một cách để tối ưu quyền lợi. Một chiếc thẻ dành cho mua sắm, một chiếc cho du lịch, một chiếc để giao dịch quốc tế hay một chiếc khác phục vụ những nhóm chi tiêu cụ thể. Cách tiếp cận này giúp khách hàng khai thác tốt hơn từng ưu đãi, nhưng cũng đi kèm một bài toán khác: Phải nhớ chiếc thẻ nào phù hợp với khoản chi nào, điều kiện sử dụng ra sao và khi nào nên chuyển sang chiếc thẻ khác.

VIB One Card ra mắt thị trường và đem đến cho người dùng hướng tiếp cận khác: Một chiếc thẻ có thể đáp ứng nhiều nhóm nhu cầu, mang đến nhiều quyền lợi, tự động mở rộng hạn mức và đặc quyền theo từng hạng thẻ.

Theo dữ liệu nội bộ của VIB, phần lớn người dùng mở mới One Card cũng đang đồng thời sở hữu 2-3 thẻ tín dụng khác nhau. Con số này chưa thể đại diện cho toàn bộ thị trường, nhưng có thể là một tín hiệu cho thấy thay vì mở thêm thẻ cho từng nhu cầu riêng biệt, người dùng đang tìm kiếm chiếc thẻ duy nhất đủ linh hoạt để thích ứng với nhiều nhu cầu của họ.

Mỗi chiếc thẻ mở mới gắn với nhu cầu chi tiêu và mục đích khác nhau, nhưng ba chân dung khách hàng dưới đây phần nào cho thấy vì sao những nhóm nhu cầu rất khác biệt lại có thể gặp nhau ở cùng một lựa chọn.

Một chiếc thẻ, nhiều lựa chọn

Với một khách hàng là quản lý cấp trung tại công ty đa quốc gia, những chuyến công tác nước ngoài đã trở thành một phần quen thuộc của công việc. Trước đây, anh sử dụng một thẻ cho chi tiêu trong nước và một thẻ khác khi giao dịch ở nước ngoài. Cách này giúp tận dụng lợi ích riêng của từng sản phẩm, nhưng cũng đồng nghĩa với việc mỗi chuyến đi lại phải cân nhắc nên dùng chiếc thẻ nào.

Giờ đây chỉ cần One Card Signature là có thể đáp ứng cả nhu cầu chi tiêu thường nhật lẫn những chuyến công tác, du lịch quốc tế với phí giao dịch ngoại tệ 0% trong 3 tháng đầu và chỉ 1% sau đó, quyền lợi 4 lượt sử dụng miễn phí phòng chờ sân bay và không giới hạn theo chi tiêu nước ngoài cùng mức hoàn tiền đến 9% cho 5 lĩnh vực chi tiêu toàn diện (mua sắm, du lịch, giáo dục, bảo hiểm và chi tiêu quốc tế). Với chủ thẻ, giá trị không chỉ nằm ở một ưu đãi cụ thể mà ở sự thuận tiện khi không phải mang theo và quản lý nhiều thẻ cho những nhu cầu khác nhau trong mỗi chuyến đi.

Ở một gia đình có con đang trong độ tuổi đi học, câu chuyện lại bắt đầu từ những khoản chi khác. Học phí, bảo hiểm, những chuyến đi chung hay các khoản mua sắm lớn dần trở thành những phần đáng kể trong kế hoạch tài chính gia đình. Một khách hàng của One Card chia sẻ rằng khi giáo dục và bảo hiểm trở thành những khoản chi định kỳ, chị bắt đầu quan tâm đến một sản phẩm có thể giúp tối ưu những khoản này.

Mức hoàn tiền 6%, tối đa 1 triệu đồng mỗi kỳ sao kê của One Card Platinum là sự lựa chọn phù hợp giúp gia đình tối ưu những khoản chi thường xuyên. 5 nhóm danh mục chi tiêu, gồm giáo dục, bảo hiểm, mua sắm, du lịch và chi tiêu quốc tế, biến chiếc thẻ không chỉ phục vụ giao dịch cá nhân mà tham gia vào cách một gia đình quản lý những ưu tiên tài chính dài hạn.

Trong khi đó, với một nhân viên văn phòng trẻ mới bắt đầu sử dụng thẻ tín dụng, nhu cầu lại đơn giản hơn. Các khoản chi chủ yếu đến từ mua sắm, ẩm thực, đi lại và những nhu cầu thường ngày. Điều họ quan tâm là một chiếc thẻ dễ tiếp cận, có những giá trị phù hợp với hiện tại nhưng không trở nên lỗi thời khi cuộc sống thay đổi.

Với One Card Gold, mức hoàn tiền 3% cho các danh mục chi tiêu quen thuộc là điểm khởi đầu phù hợp. Nhưng điều đáng chú ý hơn là cùng với quá trình phát triển và mở rộng năng lực tài chính của chủ thẻ, chiếc thẻ cũng sẽ được tự động nâng hạng từ Gold lên Platinum và Signature với hạn mức và hệ quyền lợi được mở rộng.

Ba nhóm khách hàng, ba phong cách sống và ba lý do lựa chọn One Card khác nhau. Điểm chung không nằm ở việc họ cần cùng một bộ ưu đãi, mà ở việc họ muốn tiếp cận những giá trị khác nhau trên một nền tảng đơn giản và thuận tiện hơn.

Khi nhiều thì tốt nhưng chỉ "ONE là ĐỦ"

Đây cũng là logic phía sau One Card. Thay vì mỗi nhu cầu cần một chiếc thẻ riêng, sản phẩm phân tầng Gold, Platinum và Signature, với hạn mức, đặc quyền và các ưu đãi phù hợp cho các nhu cầu chi tiêu khác nhau của người dùng trong từng giai đoạn của cuộc sống.

Trong một thị trường ngày càng nhiều lựa chọn, giá trị của một chiếc thẻ vì thế không nhất thiết nằm ở việc có thêm bao nhiêu ưu đãi, mà ở khả năng đưa những giá trị phù hợp đến đúng nhu cầu của khách hàng một cách đơn giản và thuận tiện hơn.

Bởi nhu cầu tài chính thì luôn luôn thay đổi. Một người có thể bắt đầu với những khoản chi cá nhân, sau đó phát sinh nhu cầu du lịch, xây dựng gia đình, chi trả học phí hay bảo hiểm. Thu nhập, cách chi tiêu và những ưu tiên trong cuộc sống cũng thay đổi theo thời gian.

Hơn cả việc sở hữu một chiếc thẻ, One Card với triết lý "ONE là ĐỦ" là một giải pháp tài chính linh hoạt có thể đáp ứng những nhu cầu quan trọng hôm nay và tiếp tục đồng hành khi thu nhập, gia đình và ưu tiên trong cuộc sống thay đổi qua mỗi giai đoạn trong cuộc sống.