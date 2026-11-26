Với phương thức giao nhận đa dạng, SPX giúp nhà bán và khách hàng cá nhân thu xếp việc gửi hàng phù hợp, chủ động về thời gian, chi phí.

Mỗi lần gửi hàng có thể đi kèm yêu cầu khác nhau về thời gian nhận, đặc tính món đồ và cách bàn giao. Với nhà bán trực tuyến, đó còn là việc đáp ứng mong muốn của khách mua; với người gửi cá nhân, việc vận chuyển cần phù hợp nhu cầu và lịch trình riêng.

Linh hoạt cách gửi, cân đối chi phí kinh doanh

Cửa hàng thời trang của chị Minh Anh (TP.HCM) hoạt động chủ yếu qua mạng xã hội, với khách hàng ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Khi lựa chọn đơn vị vận chuyển, chị cân nhắc cả phạm vi giao nhận, tiện ích hỗ trợ và mức cước để đáp ứng nhu cầu của khách cũng như công việc tại cửa hàng.

Mỗi đợt ra bộ sưu tập mới, lượng đơn tăng lên cùng lúc chị phải chuẩn bị hình ảnh và tư vấn cho khách. Sử dụng dịch vụ của SPX Express (SPX), chị chủ động thu xếp việc gửi hàng theo lịch làm việc: Đặt nhân viên đến lấy khi cần ở lại cửa hàng kiểm tra, đóng gói đơn hoặc mang kiện hàng đến bưu cục khi có lịch ra ngoài.

Quá trình xử lý đơn cũng cần tính đến lựa chọn của người mua, nhất là khi khách đặt nhiều sản phẩm nhưng chỉ muốn nhận một phần. Tính năng “Giao hàng một phần” của SPX cho phép khách nhận món phù hợp và gửi trả sản phẩm còn lại ngay tại thời điểm giao, với đơn đã đăng ký dịch vụ và đáp ứng điều kiện áp dụng. Nhờ đó, cửa hàng có thể đáp ứng mong muốn của khách mà hạn chế phải xử lý lại cả đơn.

“Cách gửi linh hoạt giúp tôi chủ động công việc tại cửa hàng, còn giao hàng một phần mang đến sự thuận tiện cho khách khi nhận đồ. Chất lượng giao nhận ổn định và cước phù hợp cũng giúp tôi yên tâm nhận đơn, có thời gian chăm sóc khách và cân đối chi phí kinh doanh”, chị Minh Anh chia sẻ.

Với nhu cầu gửi thường xuyên, chị cũng theo dõi ưu đãi để tiết kiệm chi phí. Siêu hội thành viên SPX ngày 20 hàng tháng mang đến quyền lợi nhân đôi điểm thưởng, săn voucher bằng 0 điểm và mã giảm 50% phí vận chuyển (tối đa 11.000 đồng), số lượng có hạn.

Dịch vụ đa dạng, cách gửi linh hoạt và mức cước hợp lý của SPX giúp nhà bán tối ưu chi phí kinh doanh.

Anh Hoàng Nam (chủ cửa hàng phụ kiện điện tử, Hà Nội) vừa mở thêm kênh bán hàng trực tuyến. Trong quá trình tư vấn, anh nhận thấy nhiều khách cần nhận sản phẩm sớm để kịp phục vụ công việc.

Với đơn nội thành tại khu vực được hỗ trợ, anh lựa chọn dịch vụ giao hỏa tốc của SPX. Hình thức này áp dụng cho kiện hàng dưới 30 kg, phù hợp các loại phụ kiện nhỏ gọn. Tài xế nhận hàng trực tiếp từ cửa hàng và giao đến người mua, không qua bưu cục hay trung tâm phân loại.

“Tôi thấy giao hỏa tốc rất hữu ích, nhất là khi khách cần phụ kiện sớm nhưng không tiện ghé mua. Chất lượng giao nhận ổn định cùng giá cước cạnh tranh cũng giúp tôi yên tâm lựa chọn”, anh Nam nói.

Ở giai đoạn đầu bán hàng trực tuyến, anh Nam cũng cân nhắc phí vận chuyển trong ngân sách vận hành. Anh tham gia chương trình giá dùng thử 11.000 đồng dành cho khách hàng mới đủ điều kiện. Ưu đãi được áp dụng qua mã giảm giá cho đơn hàng tiêu chuẩn trong tháng diễn ra chương trình.

Thuận tiện gửi đồ cho những kế hoạch cá nhân

Có kế hoạch tham dự Gai Meet 2026, Ngọc Hân (25 tuổi, TP.HCM) biết sự kiện có “Trạm quà nhà Gai SPX” hỗ trợ người hâm mộ gửi quà đến các anh tài. Cô chuẩn bị quà tự làm kèm thiệp để gửi tặng nghệ sĩ mình yêu thích.

Đồng hành cùng Gai Meet 2026 với vai trò nhà tài trợ đồng, SPX mang đến chương trình “Trạm quà nhà Gai SPX”, hỗ trợ người hâm mộ gửi quà và lời nhắn đến các anh tài. Tại trạm, những món quà được tiếp nhận, đóng gói và vận chuyển đến tận tay nghệ sĩ hoàn toàn miễn phí. Các trò chơi tương tác cùng phần quà tại khu vực này cũng mang đến trải nghiệm cho người tham dự.

“Tôi chỉ cần mang quà đến, SPX hỗ trợ toàn bộ việc đóng gói và chuyển quà hoàn toàn miễn phí. Thu xếp được việc gửi quà ngay ở sự kiện, tôi cũng thoải mái tham gia buổi gặp gỡ hơn”, Hân chia sẻ.

“Trạm quà nhà Gai SPX” giới thiệu tiện ích gửi hàng cá nhân.

Sau lần gửi quà và làm quen với ứng dụng, Hân tìm hiểu thêm về dịch vụ gửi vali. Cô cân nhắc gửi hành lý về quê trước Tết để người thân nhận tại nhà, thay vì mang theo nhiều kiện đồ trong hành trình dịp cao điểm.

Từ nhà bán hàng trực tuyến đến người gửi hàng cá nhân, các tiện ích giao nhận linh hoạt của SPX giúp người dùng chủ động thu xếp công việc và kế hoạch riêng.