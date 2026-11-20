Nhằm ghi nhận sự đồng hành, gia tăng giá trị cho người dùng, SPX Express (SPX) triển khai chương trình khách hàng thân thiết với cơ chế tích lũy điểm và quyền lợi ưu đãi đa dạng.

Chương trình khách hàng thân thiết của SPX mang đến thêm nhiều quyền lợi thiết thực cho người dùng, đặc biệt là nhà bán hàng với cơ chế tham gia đơn giản gồm 3 bước gửi hàng, tích điểm, đổi quà. Theo đó, nhà bán hàng có thể tích lũy điểm từ hoạt động gửi hàng và hoàn thành các nhiệm vụ như điểm danh hàng ngày, tạo đơn mỗi ngày, duy trì tần suất lên đơn theo tháng hay thúc đẩy tăng trưởng đơn hàng để quy đổi thành những phần quà cùng ưu đãi hấp dẫn.

Mở rộng quyền lợi, gia tăng gắn kết cùng người dùng

Chương trình được thiết kế với 4 hạng thành viên gồm Thành viên, Bạc, Vàng và Kim cương đi kèm các nhóm quyền lợi tương ứng. Tùy theo hạng thành viên, nhà bán có thể tận hưởng nhiều đặc quyền từ ưu đãi phí vận chuyển, mã giảm giá, hoàn điểm đến các giải pháp tài chính và vận hành. Bên cạnh đó, điểm thưởng tích lũy còn có thể được quy đổi thành voucher từ các thương hiệu đối tác thuộc nhiều lĩnh vực như ăn uống, di chuyển, mua sắm, viễn thông…

Chương trình khách hàng thân thiết góp phần tăng cường kết nối và nâng cao mức độ tương tác giữa SPX và nhà bán hàng.

Mô hình tích điểm này giúp mỗi đơn hàng gửi đi không chỉ dừng lại ở dịch vụ vận chuyển, mà còn mang lại thêm nhiều giá trị thiết thực, tạo nền tảng để SPX đồng hành lâu dài cùng người dùng, nhà bán.

Điểm nhấn “Siêu hội thành viên SPX” ngày 20 hàng tháng

Một trong những điểm nhấn của chương trình khách hàng thân thiết là “Siêu hội thành viên SPX” diễn ra vào ngày 20 hàng tháng, với loạt ưu đãi đặc biệt dành cho nhà bán hàng như nhân đôi điểm thưởng, săn voucher chỉ bằng 0 điểm hay mã giảm 50% phí vận chuyển (tối đa 11.000 đồng, số lượng có hạn). Nhờ vậy, ngày “Siêu hội thành viên SPX” trở thành dịp để nhà bán hàng tận dụng thêm quyền lợi thành viên, gia tăng điểm thưởng và tiếp cận nhiều ưu đãi thiết thực.

“Siêu hội thành viên” diễn ra vào ngày 20 hàng tháng mang đến nhiều ưu đãi đặc biệt cho người dùng khi “lên đơn” cùng SPX.

Đặc biệt, trong ngày “Siêu hội thành viên 20/11” sắp tới, SPX còn triển khai thêm nhiều hoạt động hấp dẫn. Cụ thể, nhà bán hàng có thể nhân đôi ưu đãi hoàn điểm đến 4% (tối đa 2 triệu điểm), nhân đôi điểm tích lũy với các hoạt động điểm danh và tạo đơn mỗi ngày.

Bên cạnh đó, chương trình còn dành tặng kho voucher đa dạng từ các thương hiệu đối tác như Highlands Coffee, Starbucks, WinMart, Bách Hóa Xanh, GO!… phù hợp nhu cầu mua sắm, tiêu dùng hàng ngày. Đặc biệt, vào các khung 9h, 12h, 15h và 18h, nhà bán hàng còn có cơ hội đổi nhiều ưu đãi chỉ với 0 điểm, bao gồm voucher đồng giá phí vận chuyển 11.000 đồng và voucher mua sắm trị giá 50.000 đồng, 200.000 đồng, 500.000 đồng từ thương hiệu đối tác (số lượng có hạn).

Với những quyền lợi này, nhà bán hàng có thể chủ động lên đơn trong dịp 20/11 để vừa thúc đẩy hoạt động kinh doanh, vừa tiết kiệm chi phí giao nhận và tối ưu đặc quyền thành viên.

Thông qua chương trình khách hàng thân thiết và “Siêu hội thành viên”, SPX tiếp tục nỗ lực mang đến giá trị gia tăng trong mỗi trải nghiệm giao nhận, hướng đến trở thành đối tác đáng tin cậy, luôn thấu hiểu, đồng hành cùng người dùng và nhà bán hàng.