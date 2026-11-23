Từ ngày 28/11, đường Trường Chinh (đoạn Đồng Đen - Trương Công Định) tổ chức lưu thông một chiều để phục vụ thi công ga Nguyễn Hồng Đào thuộc tuyến metro số 2 TP.HCM.

Ngày 23/11, Sở Xây dựng TP.HCM có thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông tại khu vực đường Trường Chinh, Trương Công Định, Bàu Cát 1 và Đồng Đen, bắt đầu từ ngày 28/11, nhằm phục vụ thi công các hạng mục chính của nhà ga ST08 (ga Nguyễn Hồng Đào) thuộc dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 (Bến Thành - Tham Lương).

Điều chỉnh tổ chức giao thông tại khu vực đường Trường Chinh, Trương Công Định, Bàu Cát 1 và Đồng Đen. Ảnh: Sở Xây dựng TP.HCM.

Theo phương án điều chỉnh, đường Trường Chinh, đoạn từ Đồng Đen đến Trương Công Định, sẽ tổ chức lưu thông một chiều đối với tất cả phương tiện, theo hướng từ Đồng Đen đi Trương Công Định.

Tương tự, đường Trương Công Định, đoạn từ Trường Chinh đến Ba Vân, cũng tổ chức lưu thông một chiều đối với tất cả phương tiện, theo hướng từ Trường Chinh đi Ba Vân.

Đối với đường Bàu Cát 1, đoạn từ Trương Công Định đến Đồng Đen, xe hai bánh được lưu thông hai chiều, trong khi ôtô chỉ được lưu thông một chiều theo hướng từ Trương Công Định đi Đồng Đen.

Đáng chú ý, trên đoạn đường Bàu Cát 1 này, ôtô tải và ôtô khách bị cấm lưu thông trong hai khung giờ cao điểm, từ 6h đến 9h và từ 16h đến 19h.

Riêng đường Đồng Đen, đoạn từ Bàu Cát đến Trường Chinh, tổ chức lưu thông một chiều đối với tất cả phương tiện theo hướng từ Bàu Cát đi Trường Chinh.

Sở Xây dựng TP.HCM lưu ý người điều khiển phương tiện khi đi qua khu vực thi công cần giảm tốc độ, chấp hành hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông, cảnh sát giao thông hoặc hệ thống báo hiệu giao thông trên đường.

Việc điều chỉnh tổ chức giao thông nhằm bảo đảm điều kiện thi công các hạng mục chính của ga Nguyễn Hồng Đào thuộc tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), dự án do Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM làm chủ đầu tư.